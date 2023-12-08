Депутат Госдумы призвал отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ

Александр Терентьев уверен, отказ от комиссии только для части граждан – это полумера

08 декабря 2023, 18:00, ИА Амител

Рубли / Фото: ededchechine / Freepik

Госдума отменила комиссию за перечисление платы за ЖКУ и пеней для потребителей, которые нуждаются в соцподдержке. В партии "Справедливая Россия – За правду" поддержали это решение. Социалисты неоднократно предлагали отменить эти "поборы", но не для какой-то категории, а вообще для всех жителей страны.

"Пока, к сожалению, принятое решение половинчатое, но оно все же улучшает положение самых уязвимых категорий наших граждан, поэтому законопроект поддержали", – прокомментировал изменения депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

При этом депутат обратил внимание, что запрет комиссий не распространяется на платежи через организации федеральной почтовой связи. Что тоже полумера. Однако лед тронулся, уверены в партии. Социалисты продолжат настаивать на полном запрете.

Напомним, табу на комиссию планируют ввести для 16 категорий: пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, "семипалатинцы", получатели субсидии на ЖКУ и другие.