Депутат Госдумы призвал отменить комиссию за оплату услуг ЖКХ
Александр Терентьев уверен, отказ от комиссии только для части граждан – это полумера
08 декабря 2023, 18:00, ИА Амител
Госдума отменила комиссию за перечисление платы за ЖКУ и пеней для потребителей, которые нуждаются в соцподдержке. В партии "Справедливая Россия – За правду" поддержали это решение. Социалисты неоднократно предлагали отменить эти "поборы", но не для какой-то категории, а вообще для всех жителей страны.
"Пока, к сожалению, принятое решение половинчатое, но оно все же улучшает положение самых уязвимых категорий наших граждан, поэтому законопроект поддержали", – прокомментировал изменения депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
При этом депутат обратил внимание, что запрет комиссий не распространяется на платежи через организации федеральной почтовой связи. Что тоже полумера. Однако лед тронулся, уверены в партии. Социалисты продолжат настаивать на полном запрете.
Напомним, табу на комиссию планируют ввести для 16 категорий: пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, "семипалатинцы", получатели субсидии на ЖКУ и другие.
19:07:01 08-12-2023
Конечно, нужно отменять комиссию пенсионерам и малоимущим. У кого есть деньги - для них проблема платить комиссию за ЖКУ неактуальна, а у песионера каждая копейка на счету
21:13:26 08-12-2023
А вроде эта организация несколько дней назад громко заявила о том что готова бороться за отмену комиссии,что запал борьбы уже прошел?
13:47:59 09-12-2023
Для толстосумов можно не отменять.Другое дело - сирые и убогие. И заслуженные.Так это сделано. Очередной ПИАР?