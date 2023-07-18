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Александра Карлина на посту сенатора от Алтайского края может сменить экс-депутат

По данным РБК, это произойдет после единого дня голосования

18 июля 2023, 10:22, ИА Амител

Александр Карлин / Фото: altairegion22.ru
Александр Карлин / Фото: altairegion22.ru

На место сенатора от Алтайского края Александра Карлина претендует бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова, пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что сенатор от Алтайского края, бывший глава региона Александр Карлин покинет Совфед после единого дня голосования 10 сентября.

"Его может сменить представитель губернатора и регионального правительства в АКЗС, бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова", – уточняет издание.

Источник amic.ru в правительстве Алтайского края данную информацию не подтвердил.

Фото: pixabay.com

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Алтайский край отставки и назначения Совфед

Комментарии 6

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Гость

10:57:19 18-07-2023

Чья такая ???

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Гость

11:12:18 18-07-2023

Деградация власти ? Тьфу, деменция....

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Гость

11:49:15 18-07-2023

Даешь молодое поколение во всех ветвях власти! Пенсионерам- пенсия и заслуженный отдых! А как там обстоят дела с музеем на площади Октября? Что-то тишина какая-то, неужели опять заморозили?

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я

13:34:11 18-07-2023

главное что бы к нам не вернулся

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1

14:57:15 18-07-2023

Может она пойдёт поработать. Хватит бездельничать. Толку все равно никакого. Одно сово экс-депутат.

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Елизавета

09:30:20 19-07-2023

Да и не место ему в чиновничьих кругах

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