Александра Карлина на посту сенатора от Алтайского края может сменить экс-депутат

По данным РБК, это произойдет после единого дня голосования

18 июля 2023, 10:22, ИА Амител

Александр Карлин / Фото: altairegion22.ru

На место сенатора от Алтайского края Александра Карлина претендует бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова, пишет РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что сенатор от Алтайского края, бывший глава региона Александр Карлин покинет Совфед после единого дня голосования 10 сентября.

"Его может сменить представитель губернатора и регионального правительства в АКЗС, бывший депутат Госдумы Наталья Кувшинова", – уточняет издание.

Источник amic.ru в правительстве Алтайского края данную информацию не подтвердил.