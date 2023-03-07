Яркие, сильные и влиятельные. Топ женщин Алтайского края по версии amic.ru

Мы выбрали самых сногсшибательных представительниц из всех сфер нашей жизни

07 марта 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Международный женский день появился как символ борьбы представительниц прекрасного пола за свои права. Женщины долго добивались, чтобы получать образование и реализовываться в профессии наравне с мужчинами. И добились: сегодня никого не удивляет, что крупной компанией или целой отраслью руководит прекрасная дама. Тем более что у многих из них это получается ничуть не хуже, чем у мужчин (а у некоторых – намного лучше).

Amic.ru собрал топ самых успешных, влиятельных и просто очаровательных руководителей во всех сферах жизни Алтайского края. Места мы распределять не стали – все участницы нашей подборки прекрасны и уникальны.

P.S. С наступающим 8 Марта вас, милые дамы!

Политика

Ирина Акимова, председатель Избирательной комиссии Алтайского края

Ирина Акимова

Политика без выборов – не политика. За тем, чтобы голосование на Алтае всегда проходило по правилам, с 2009 года тщательно следит Ирина Акимова.

Мария Прусакова, депутат Госдумы от фракции КПРФ

Мария Прусакова

О популярности Марии Прусаковой лучше всего говорят результаты выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Смелая и активная коммунистка всегда привлекает к себе внимание. А "большое будущее" в ней видит даже лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Татьяна Ильюченко, депутат АКЗС, председатель комитета по спорту, культуре и молодёжной политике, многократная чемпионка мира по лыжным гонкам, победитель Паралимпиады

Татьяна Ильюченко

Татьяна Ильюченко – ярчайший пример сильной женщины. Будучи лыжной гонщицей, она не оставляла соперницам шансов. Пиком её карьеры стало золото туринской Паралимпиады в 2006 году. С 2011-го Ильюченко сменила спортивную арену на политическую.

Исполнительная власть

Наталья Кувшинова, представитель губернатора в АКЗС

Наталья Кувшинова

У Натальи Кувшиновой – солидная политическая биография. Ещё будучи студенткой, уроженка Заринска стала депутатом Барнаульского молодёжного парламента. А в 2016 году её избрали в Госдуму.

Сейчас Кувшинова представляет губернатора региона в краевом Заксобрании.

Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края

Наталья Оськина

Наталья Оськина курирует все вопросы, связанные с помощью социально незащищённым слоям населения в крае.

Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края

Елена Безрукова

Ну а культурой в Алтайском крае заведует Елена Безрукова. В своём плотном графике она находит время и для сочинения талантливых стихов.

Бизнес

Елена Греб, финансовый директор ГК "Союз"

Елена Греб

Группа компаний "Союз" – один из крупнейших застройщиков в Алтайском крае. А финансами в организации заведует очаровательная девушка – Елена Греб.

Алла Старовойтова, генеральный директор ЗАО "Алейскзернопродукт"

Алла Старовойтова / Фото: aleysk22.ru

"Алейскзернопродукт" – это настоящий бренд не только Алейска, но и всего Алтайского края. Уже более 20 лет агрохолдинг возглавляет Алла Старовойтова. В организации она в два раза дольше – с 1983 года.

Кроме того, Старовойтова успела побывать главой Алейска, а сейчас входит в городской совет депутатов.

Ксения Белоусова, директор группы компаний "Алгоритм"

Ксения Белоусова

Другим алтайским застройщиком – группой компаний "Алгоритм" – целиком руководит Ксения Белоусова.

Кстати, смотрите наш выпуск "Переговорки" с Ксенией, где она рассказывает, подешевеет ли в ближайшее время (и вообще когда-нибудь) квадратный метр в Барнауле.

СМИ

Елена Пацар, главный редактор amic.ru, самый лучший главред на Земле

Елена Пацар

Здесь комментарии излишни. Просто лучший главный редактор лучшего (по нашему скромному мнению) информагентства в Алтайском крае. Кстати, она не всегда такая серьёзная, как на фото. Иногда бывает и весёлой.

Елена Викторовна, мы вас любим и не перестаём восхищаться.

Ольга Пашаева, директор ИД "Регион"

Ольга Пашаева / Фото: doc22.ru

В издательский дом "Регион" входят радиостанция, несколько печатных изданий и телеканал "Катунь 24". Уже 10 лет медиахолдинг возглавляет Ольга Пашаева.

Виктория Крахмалёва, главный редактор ИА "Банкфакс"

Фото: соцсети Виктории Крахмалёвой

У смелого и зубастого издания "Банкфакс" очень сильный руководитель – Виктория Крахмалёва. При этом своей женственности и обаяния главный редактор совсем не теряет.

Общественники

Надежда Ремнёва, председатель краевого Совета женщин

Надежда Ремнева / Фото: altairegion22.ru

Краевой Совет женщин в этом году отметит свой 20-летний юбилей. Всё это время организацию возглавляет бессменная Надежда Степановна Ремнёва.

Наталья Хан, руководитель фонда "Защитники Отечества"

Наталья Хан / Фото: фонд

У фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества" в том числе и женское лицо. Один из руководителей организации – Наталья Михайловна Хан.

Марина Понкрашёва, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае, депутат БГД

Марина Понкрашева

Марина Понкрашёва – не только депутат Барнаульской гордумы, но и сопредседатель Общероссийского народного фронта в Алтайском крае.

Здравоохранение

Жанна Вахлова, главный врач краевого Диагностического центра

Жанна Вахлова / Фото: zdravalt.ru

Жанна Вахлова долгое время трудилась на руководящих должностях в краевом Минздраве, а сейчас возглавляет краевой Диагностический центр.

Кстати, благодаря Жанне Игоревне мы смогли попасть в ковидный госпиталь в разгар пандемии и написать об этом крутой репортаж.

Ирина Молчанова, главврач перинатального центра "ДАР", депутат Барнаульской гордумы

Ирина Молчанова

Краевым перинатальным центром "ДАР" с 2016 года руководит Ирина Молчанова. Также она курирует в БГД вопросы здравоохранения.

Диана Рудакова, главврач Краевой клинической больницы

Диана Рудакова

Ну а крупнейшим медицинским центром на Алтае – Краевой клинической больницей – руководит Диана Рудакова. В должности главврача она работает с 2017 года.

Образование

Светлана Романенко, директор Алтайского краевого педагогического лицея

Светлана Романенко

Алтайский краевой педагогический лицей в 2019 году вошёл в топ-100 образовательных учреждений страны. Во многом это заслуга руководителя – Светланы Романенко.

Анна Паутова, директор Барнаульской классической школы

Анна Паутова

Частная школа в России – явление редкое. Но на Алтае успешно работает Барнаульская классическая школа, которой руководит Анна Паутова.

Ирина Шереметьева, ректор АГМУ

Ирина Шереметьева / Фото: АГМУ

За подготовку медиков в Алтайском крае во многом отвечает Ирина Шереметьева. С 2019 года она – ректор краевого медуниверситета.

Культура

Любовь Березина, директор краевого театра драмы

Любовь Березина / Фото: Театр Драмы

Ещё десять лет назад у театра драмы были огромные долги, а денег не хватало даже на мыло. При Любови Березиной учреждение стало одним из лучших в стране.

О том, как Березиной это удалось, читайте в интервью на amic.ru к 100-летию театра.

Татьяна Егорова, директор краевой библиотеки им. В. Я. Шишкова

Татьяна Егорова

Плох тот студент, который ни разу не бывал в "Шишковке". Сейчас главной библиотекой края руководит Татьяна Егорова.

О том, почему очереди в библиотеки исчезли и как вернуть моду на книги, читайте в интервью на amic.ru.

Наталья Вакалова, директор краевого краеведческого музея

Фото: соцсети Натальи Вакаловой

До 2018-го Наталья Вакалова возглавляла музей "Город". Она прекрасно себя проявила, организовав несколько крупных проектов, в том числе и международных. С 2018 года Вакалова – руководитель Алтайского государственного краеведческого музея.

Федеральные органы власти

Ирина Пащенко, руководитель управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Ирина Пащенко / Фото: altairegion22

Роспотребнадзор всегда был крайне важным ведомством для всей страны. Ну а в пандемию на организацию выпала колоссальная ответственность. В Алтайском крае санитарным ведомством не первый год руководит Ирина Пащенко.

Ольга Ситникова, руководитель Алтайкрайстата

Ольга Ситникова / Фото: Алтайкрайстат

За статистику в нашем регионе отвечает Ольга Ситникова, которая возглавляет Алтайкрайстат.

Марина Богатырёва, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования

Марина Богатырёва / Фото: ТФОМС О работе ТФОМС говорят немного, но без этой организации получить бесплатную медпомощь было бы невозможно. В Алтайском крае фонд возглавляет Марина Богатырёва.

Спорт

Тамара Подпальная, пауэрлифтер, двукратная победительница Паралимпиады

Фото: altaisport

Тамара Подпальная – сильная женщина во всех смыслах. Она выбрала весьма "неженский" вид спорта – пауэрлифтинг. Уроженка Усть-Калманского района дважды выигрывала Паралимпийские игры, попутно взяв два серебра.

Тамара стала примером для многих параспортсменов, которые борются за медали сейчас.

Яна Кирпиченко, лыжница, серебряный призёр чемпионата мира, чемпионка Универсиады

Яна Кирпиченко / Фото: соцсети

Уроженка Рубцовска – член сборной России по лыжным гонкам. В 2019 году в эстафете она выиграла Универсиаду, два года спустя завоевала серебряную медаль чемпионата мира.

Мужская часть поклонников спорта восхищается не только результатами Яны, но и её роскошными фото в соцсетях.

Полина Миллер, легкоатлетка, трёхкратная чемпионка России

Полина Миллер / Фото: соцсети

Полина Миллер – надежда не только алтайского, но и российского спорта. Уроженка Барнаула специализируется на спринте. В свои 22 года она успела трижды выиграть золото чемпионата России в беге на 400 метров. А в 2022 году стала чемпионкой страны в помещении.

Надеемся, что в будущем Полина сможет показать весь свой потенциал и на международной арене.

К чему мы это всё?

Конечно, в своём рейтинге мы упомянули далеко не всех, кто этого по праву заслуживает. Мы даже охватили не все сферы, где представительницы прекрасного пола занимают руководящие должности и многого добиваются.

Успешных женщин в Алтайском крае (да и по всей стране) так много, что упомнить каждую просто невозможно. И это прекрасно. Девушки давно перестали быть "украшением коллектива" и двигают вперёд целые отрасли.

С праздником вас, милые дамы. Спасибо вам, что вы есть!