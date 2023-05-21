Александра Трусова и Марк Кондратюк приехали на Алтай

Здесь проводит сборы группа тренеров Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына

21 мая 2023, 10:47, ИА Амител

С 11 по 23 мая в Республике Алтай проходят сборы группы российских фигуристов под руководством Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына. В её состав входят Александра Трусова, Марк Кондратюк, Артур Даниелян и ещё несколько спортсменов.

Фигуристы не только тренируются, но и активно отдыхают. В социальных сетях Трусова делится с подписчиками видео, снятыми на Алтае. Например, недавно группа спортсменов сплавлялась по Катуни.

Напомним, что Александра Трусова и Марк Кондратюк состоят в отношениях. Фигуристка покинула группу тренера Этери Тутберидзе, чтобы присоединиться к Соколовской, под руководством которой тренируется молодой человек.