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Александра Трусова и Марк Кондратюк приехали на Алтай

Здесь проводит сборы группа тренеров Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына

21 мая 2023, 10:47, ИА Амител

С 11 по 23 мая в Республике Алтай проходят сборы группы российских фигуристов под руководством Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына. В её состав входят Александра Трусова, Марк Кондратюк, Артур Даниелян и ещё несколько спортсменов.

Фигуристы не только тренируются, но и активно отдыхают. В социальных сетях Трусова делится с подписчиками видео, снятыми на Алтае. Например, недавно группа спортсменов сплавлялась по Катуни.

Напомним, что Александра Трусова и Марк Кондратюк состоят в отношениях. Фигуристка покинула группу тренера Этери Тутберидзе, чтобы присоединиться к Соколовской, под руководством которой тренируется молодой человек.

Алтай

Комментарии 6

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Гость

11:04:51 21-05-2023

Ну классно! Какая радость! Здоровья, счастья, мужа богатого, детишек побольше всем им.

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Гость

11:13:19 21-05-2023

Совершенно незнакомые фио

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Гость

13:58:44 21-05-2023

Гость (11:13:19 21-05-2023) Совершенно незнакомые фио... А сильно вы интересуетесь нашими фигуристами?

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Гость

22:18:32 21-05-2023

Гость (13:58:44 21-05-2023) А сильно вы интересуетесь нашими фигуристами?... они не уровня Родниной, Пахомовой, так что особого интереса к ним никак не может быть.

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Гость

05:41:31 22-05-2023

Гость (22:18:32 21-05-2023) они не уровня Родниной, Пахомовой, так что особого интереса ... откуда вы знаете какого они уровня , если даже фамилии их не слышали?

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Гость

05:42:05 22-05-2023

Гость (11:13:19 21-05-2023) Совершенно незнакомые фио... ничего страшного, они о вас тоже не слышали

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