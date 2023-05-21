Александра Трусова и Марк Кондратюк приехали на Алтай
Здесь проводит сборы группа тренеров Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына
21 мая 2023, 10:47, ИА Амител
С 11 по 23 мая в Республике Алтай проходят сборы группы российских фигуристов под руководством Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына. В её состав входят Александра Трусова, Марк Кондратюк, Артур Даниелян и ещё несколько спортсменов.
Фигуристы не только тренируются, но и активно отдыхают. В социальных сетях Трусова делится с подписчиками видео, снятыми на Алтае. Например, недавно группа спортсменов сплавлялась по Катуни.
Напомним, что Александра Трусова и Марк Кондратюк состоят в отношениях. Фигуристка покинула группу тренера Этери Тутберидзе, чтобы присоединиться к Соколовской, под руководством которой тренируется молодой человек.
11:04:51 21-05-2023
Ну классно! Какая радость! Здоровья, счастья, мужа богатого, детишек побольше всем им.
11:13:19 21-05-2023
Совершенно незнакомые фио
13:58:44 21-05-2023
Гость (11:13:19 21-05-2023) Совершенно незнакомые фио... А сильно вы интересуетесь нашими фигуристами?
22:18:32 21-05-2023
Гость (13:58:44 21-05-2023) А сильно вы интересуетесь нашими фигуристами?... они не уровня Родниной, Пахомовой, так что особого интереса к ним никак не может быть.
05:41:31 22-05-2023
Гость (22:18:32 21-05-2023) они не уровня Родниной, Пахомовой, так что особого интереса ... откуда вы знаете какого они уровня , если даже фамилии их не слышали?
05:42:05 22-05-2023
Гость (11:13:19 21-05-2023) Совершенно незнакомые фио... ничего страшного, они о вас тоже не слышали