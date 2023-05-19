Стало известно, какие звёзды выступят в Яровом этим летом

Развлекательные программы с участием популярных артистов здесь проводят каждый год

19 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Каждое лето в Яровом проводят свои концерты различные звёзды российского шоу-бизнеса. Программа на этот год ещё составляется, но некоторые имена организаторы назвали уже сейчас.

На сайте курорта "Причал22" сказано, что 1 июля состоится выступление певца Burito, а 8 июля здесь выступит Sevak.

Следующие концерты пройдут 14 и 15 июля. Сначала выступит Mary Gu, а затем бывшая команда КВН "Союз".

22 июля в Яровом состоится концерт Мари Краймбрери.

С полной программой и условиями размещения можно ознакомиться по ссылке.