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Стало известно, какие звёзды выступят в Яровом этим летом

Развлекательные программы с участием популярных артистов здесь проводят каждый год

19 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Каждое лето в Яровом проводят свои концерты различные звёзды российского шоу-бизнеса. Программа на этот год ещё составляется, но некоторые имена организаторы назвали уже сейчас.

На сайте курорта "Причал22" сказано, что 1 июля состоится выступление певца Burito, а 8 июля здесь выступит Sevak.

Следующие концерты пройдут 14 и 15 июля. Сначала выступит Mary Gu, а затем бывшая команда КВН "Союз".

22 июля в Яровом состоится концерт Мари Краймбрери.

С полной программой и условиями размещения можно ознакомиться по ссылке.

Алтайский край Туризм

Комментарии 4

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Мавруша

09:34:07 19-05-2023

Кто эти люди?

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Гость

10:21:49 19-05-2023

На хлеб с маслом заработают, а заодно и отдохнут.

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Гость

12:22:08 19-05-2023

Кроме КВН "Союз" никого не знаю.

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Дмитрий

12:36:40 19-05-2023

совсем обнищали второсортные певахи

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