Стало известно, какие звёзды выступят в Яровом этим летом
Развлекательные программы с участием популярных артистов здесь проводят каждый год
19 мая 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Каждое лето в Яровом проводят свои концерты различные звёзды российского шоу-бизнеса. Программа на этот год ещё составляется, но некоторые имена организаторы назвали уже сейчас.
На сайте курорта "Причал22" сказано, что 1 июля состоится выступление певца Burito, а 8 июля здесь выступит Sevak.
Следующие концерты пройдут 14 и 15 июля. Сначала выступит Mary Gu, а затем бывшая команда КВН "Союз".
22 июля в Яровом состоится концерт Мари Краймбрери.
С полной программой и условиями размещения можно ознакомиться по ссылке.
09:34:07 19-05-2023
Кто эти люди?
10:21:49 19-05-2023
На хлеб с маслом заработают, а заодно и отдохнут.
12:22:08 19-05-2023
Кроме КВН "Союз" никого не знаю.
12:36:40 19-05-2023
совсем обнищали второсортные певахи