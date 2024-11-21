Марина Федункив в 53 года впервые стала мамой
Актриса и юмористка тщательно скрывала свое положение
21 ноября 2024, 15:44, ИА Амител
Марина Федункив / Фото: соцсети актрисы
53-летняя звезда Comedy Woman и сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив родила от итальянского бизнесмена. Это ее первый ребенок. Об этом сообщает "СтарХит".
"Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса", – рассказали изданию близкие актрисы.
Пол малыша актриса тщательно скрывает и в целом неохотно высказывается на эту тему. Она всегда отшучивалась и игнорировала тему материнства.
Марина Федункив несколько месяцев не появлялась на светских мероприятиях. Предполагали, что она активно готовилась к будущему материнству.
16:00:42 21-11-2024
мда... в школу поведет 60 летняя старушка, на выпускной придет 70 бабка. У меня подруга всю жизнь стеснялась взрослых родителей по тем меркам они ее родили в 45. домой никого не приглашала.
16:01:40 21-11-2024
Молодец, блин, смелая.
16:45:43 21-11-2024
Первый ребенок в 53, это очень смело.
17:31:53 21-11-2024
Кто рожал?
17:43:59 21-11-2024
У меня в 53 было четверо внуков. Я думаю, что по любым меркам это более нормально.
19:45:34 21-11-2024
Молодец. Здоровья и удачи.
10:45:20 22-11-2024
Все эти восхищения уместны были бы в том случае , когда бы она родила ребёнка из себя .
10:51:13 22-11-2024
Пол малыша актриса тщательно скрывает и в целом неохотно высказывается на эту тему. А как по другому?