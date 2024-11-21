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Марина Федункив в 53 года впервые стала мамой

Актриса и юмористка тщательно скрывала свое положение

21 ноября 2024, 15:44, ИА Амител

Марина Федункив / Фото: соцсети актрисы
Марина Федункив / Фото: соцсети актрисы

53-летняя звезда Comedy Woman и сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив родила от итальянского бизнесмена. Это ее первый ребенок. Об этом сообщает "СтарХит".

"Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса", – рассказали изданию близкие актрисы.

Пол малыша актриса тщательно скрывает и в целом неохотно высказывается на эту тему. Она всегда отшучивалась и игнорировала тему материнства.

Марина Федункив несколько месяцев не появлялась на светских мероприятиях. Предполагали, что она активно готовилась к будущему материнству.

дети Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 8

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все должно быть во время

16:00:42 21-11-2024

мда... в школу поведет 60 летняя старушка, на выпускной придет 70 бабка. У меня подруга всю жизнь стеснялась взрослых родителей по тем меркам они ее родили в 45. домой никого не приглашала.

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Гость

16:01:40 21-11-2024

Молодец, блин, смелая.

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Гость

16:45:43 21-11-2024

Первый ребенок в 53, это очень смело.

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Гость

17:31:53 21-11-2024

Кто рожал?

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гость

17:43:59 21-11-2024

У меня в 53 было четверо внуков. Я думаю, что по любым меркам это более нормально.

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Гость

19:45:34 21-11-2024

Молодец. Здоровья и удачи.

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Гость

10:45:20 22-11-2024

Все эти восхищения уместны были бы в том случае , когда бы она родила ребёнка из себя .

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Гость

10:51:13 22-11-2024

Пол малыша актриса тщательно скрывает и в целом неохотно высказывается на эту тему. А как по другому?

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