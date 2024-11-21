Марина Федункив в 53 года впервые стала мамой

Актриса и юмористка тщательно скрывала свое положение

21 ноября 2024, 15:44, ИА Амител

Марина Федункив / Фото: соцсети актрисы

53-летняя звезда Comedy Woman и сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив родила от итальянского бизнесмена. Это ее первый ребенок. Об этом сообщает "СтарХит".

"Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса", – рассказали изданию близкие актрисы.

Пол малыша актриса тщательно скрывает и в целом неохотно высказывается на эту тему. Она всегда отшучивалась и игнорировала тему материнства.

Марина Федункив несколько месяцев не появлялась на светских мероприятиях. Предполагали, что она активно готовилась к будущему материнству.