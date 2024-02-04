Александру Гордону стало плохо в эфире Первого канала
Медики выявили у ведущего аритмию
04 февраля 2024, 16:58, ИА Амител
Александр Гордон / Кадр из телепередачи "Закрытый показ"
Российскому телеведущему Александру Гордону стало плохо в эфире Первого канала. Об этом сообщает Baza.
Отмечается, что Гордону вызвали медиков, которые выявили у него аритмию. Ведущему сделали укол, после чего он вернулся к работе.
При этом недавно Гордон во время передачи "Закрытый показ" поссорился со звездой сериала "Слово пацана" Никитой Кологривым.
Между ведущим и актером произошла словесная перепалка, после которой Кологривый ушел из студии, отметив, но он не найдет общий язык с Гордоном.
12:03:43 05-02-2024
Зачем нам эта новость?
12:39:50 05-02-2024
Видимо во время не похмелился
14:52:48 05-02-2024
Гость (12:39:50 05-02-2024) Видимо во время не похмелился... Только об этом подумала, аритмия пост..
20:36:46 06-02-2024
Гость (12:39:50 05-02-2024) Видимо во время не похмелился... Возможно.Всё может быть!
13:08:58 05-02-2024
Новость ни о чем,Гардона жалко
15:08:33 05-02-2024
Гость (13:08:58 05-02-2024) Новость ни о чем,Гардона жалко... ГОрдон-англ.фамилия!))
12:15:33 06-02-2024
Гость (15:08:33 05-02-2024) ГОрдон-англ.фамилия!))... С еврейскими корнями ах ха ха ха!
14:15:25 05-02-2024
Фиг с ними, не интересно, у нас свои проблемы
15:40:17 05-02-2024
Он же известный бухарик, видимо не опохмелился во время. Не понимаю почему до сих это дерьмо кто то смотрит.
07:28:18 06-02-2024
Воин (15:40:17 05-02-2024) Он же известный бухарик, видимо не опохмелился во время. Не ... Я извиняюсь, Вы это про Гордона?
10:05:32 06-02-2024
Воин (15:40:17 05-02-2024) Он же известный бухарик, видимо не опохмелился во время. Не ... Это для грамотных людей передача. Даже не пытайся такое смотреть, для тебя пустая трата времени.
16:28:38 05-02-2024
Некошерную водку пил...
17:18:47 05-02-2024
Смотрела начала передачи, было видно, что с ним что то не так.
17:55:33 05-02-2024
..да он конченый , смотреть противно на ГоРдона..
18:21:08 05-02-2024
Ой ой такие все святые!
18:38:12 05-02-2024
А ведь ещё не старый и детки малые. Выглядит Гордон мягко говоря плохо.
18:40:09 05-02-2024
Гордона обожаю. Умный, харизматичный, ироничный. Здоровья ему
19:07:11 05-02-2024
Ну если и бухает, Дак на свои.Мужик не плохо ведёт передачи.Опрятный и подтянутый.Некоторым только негатив свой выплюнуть.
20:25:51 05-02-2024
Так что получается Кологривый проклял Гордона ?????
21:02:51 05-02-2024
Видимо Барановская виновата, как с такой ...вести передачи?
21:20:28 05-02-2024
С чего решили,что он пьёт?
22:05:31 05-02-2024
Воин (15:40:17 05-02-2024) Он же известный бухарик, видимо не опохмелился во время. Не ... А ты видимо, с ним пил и всем , кто берется судить других. Помните про Бумеранг и с вами , может быть хуже!!
22:16:58 05-02-2024
Классный! Умный!Такому и красавцем быть необязательно! Харизмой и интелектом фееричен.Здоровья ему.
22:45:55 05-02-2024
Как он харизматичный? Наглый, самоуверенный, грубый. Ему не место на канале. Он не ведущий, а какой-то базарный торговец. Правильно Кологривый дал ему ответ. Не понравилось,, а люди его терпят. Надо меньше употреблять.
22:46:34 05-02-2024
Мужчина умный, но очень желчный.А манера поведения...как будто он не ведущий передачи, а владелец первого канала.
22:55:20 05-02-2024
Теперь все отшиты🤣
23:39:34 05-02-2024
Ребе (16:28:38 05-02-2024) Некошерную водку пил...... Он не пьет, закодировался .. Нервы и звезду Пиара схватил... 🤣
01:52:44 06-02-2024
Гордон, норм всегда правду говорит побольше бы таких как он 👦 здоровья ему и удачи
07:05:27 06-02-2024
ШнатаНадежда (21:20:28 05-02-2024) С чего решили,что он пьёт?... Он это не скрывал, что пьяный вел передачи!
10:49:12 06-02-2024
Воин (15:40:17 05-02-2024) Он же известный бухарик, видимо не опохмелился во время. Не ... Если б водка была на одного - Как чудесно бы было! Но всегда покурить — на двоих, Но всегда распивать — на троих. Что же — на одного? На одного — колыбель и могила. В.С.Высоцкий.
15:36:11 06-02-2024
Кологривый выскочка , засветился на "Пацанах" и ну давай всех критиковать , Смоктуновский не Смоктуновский , проехался по Филиппу Янковскому и по другим актерам , что с ним снимались . Получил от Гордона и сбег с передачи , не хватило силенок тягаться с ведущим . Смотри ка маститым актером себя почувствовал .
16:56:17 06-02-2024
Бабуля (22:45:55 05-02-2024) Как он харизматичный? Наглый, самоуверенный, грубый. Ему не ... Кто такой Кологривый, точнее Калогривый, кто это, он нихрена ещё для киноискусства не сделал, за то обгадил других с ног до головы, рано дружище зазвездился и Гордон сколько лет на телевидении, да и дело даже не в Гордоне, а пьёт он или нет, это вообще ни кого не должно волновать, за себя нужно переживать, об этом сама бухара и беспокоится.
17:45:47 06-02-2024
Чунга чанга (20:25:51 05-02-2024) Так что получается Кологривый проклял Гордона ?????... 😂😂😂
21:43:18 06-02-2024
Какой-то недоартист думает что он пуп земли.
23:35:22 06-02-2024
Гордон сам признавался,что он во время передачи часто бывал пьяный
06:02:51 07-02-2024
Гардона уже давно надо убрать с федерального канала . Ему только в " мужском и женском " вести передачу , где алкаш и разведенка учат людей уму разуму . Кологривому РЕСПЕКТ )
11:13:07 07-02-2024
Александр (17:55:33 05-02-2024) ..да он конченый , смотреть противно на ГоРдона..... Сам ты, конченый. Тебе до него, как до Китая раком.
11:22:25 07-02-2024
Воин (15:40:17 05-02-2024) Он же известный бухарик, видимо не опохмелился во время. Не ... Аритмия весьма неприятна, может быть у любого