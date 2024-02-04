Медики выявили у ведущего аритмию

04 февраля 2024, 16:58, ИА Амител

Александр Гордон / Кадр из телепередачи "Закрытый показ"

Российскому телеведущему Александру Гордону стало плохо в эфире Первого канала. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что Гордону вызвали медиков, которые выявили у него аритмию. Ведущему сделали укол, после чего он вернулся к работе.

При этом недавно Гордон во время передачи "Закрытый показ" поссорился со звездой сериала "Слово пацана" Никитой Кологривым.

Между ведущим и актером произошла словесная перепалка, после которой Кологривый ушел из студии, отметив, но он не найдет общий язык с Гордоном.