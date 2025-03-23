Алексей Смертин дал автографы молодым алтайским футболистам

В краевой столице проходит футбольный турнир братьев Смертиных

23 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Известный алтайский футболист дал автографы молодым спортсменам – расписался на мячах, футболках и кедах. Как сообщает "Катунь 24", в Барнауле проходит футбольный турнир братьев Смертиных.

Соревнуются ребята 2015–2016 годов рождения, причем не только из Алтайского края – Бийска, Рубцовска, ЗАТО Сибирского и Барнаула, но и из разных уголков Сибири – Новосибирска, Красноярска.

"Имена лучших станут известны уже сегодня", – говорится в публикации.

Организаторами турнира стали братья-футболисты Алексей и Евгений Смертины. Судя по кадрам, опубликованным "Катунью", на турнире царит воодушевляющая и энергичная атмосфера.