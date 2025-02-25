Алексей Смертин готовится пробежать марафон в 250 км по пустыне Сахара

Легендарный алтайский спортсмен вдохновился другими футболистами, которые покоряют пески после завершения карьеры

25 февраля 2025, 13:51, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Экс-футболист Алексей Смертин готовится пробежать марафон по пустыне Сахара. В своем блоге на Sports.ru он рассказал, что на это его вдохновил испанский футболист Луис Энрике, который пробежал эту дистанцию после завершения карьеры.

Протяженность ультрамарафона в Марокко составляет 250 км. Он длится шесть дней и разбит на несколько этапов – от 21 до 85 км. Все этапы пробегаются под палящим солнцем, в жару около 50 градусов, с рюкзаком за плечами.

Как сообщает "КП-Барнаул", еще год назад в одном из интервью Смертин заявлял о своих планах покорить эту дистанцию. По словам футболиста, это будет подарком к его 50-летию. Тогда ему мало кто поверил, а встревоженной маме он и вовсе сказал, что пошутил. Однако сейчас спортсмен вновь напомнил о предстоящем забеге.

"Почему я захотел пробежать в Сахаре? Меня вдохновил Луис Энрике. Мы с ним играли примерно на одной позиции, но он в прямом и переносном смысле играл выше меня. Он закончил карьеру, пробежал марафон, причем выбежал из трех часов, а таких футболистов не так много", – написал Смертин в блоге.

Он отметил, что марафоны – распространенное занятие среди окончивших карьеру футболистов. Ими увлекаются Рауль Гонзалес, Арьен Роббен, Ван дер Сар, Павел Недвед и другие.

Смертин добавил, что в этом году будет продолжать готовиться к марафону. На тренировки уйдет от шести до девяти месяцев, причем не всегда это "сплошное удовольствие". Экс-капитан сборной любит бегать, однако не любит кроссфит, без которого обойтись нельзя.