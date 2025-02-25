Алексей Смертин готовится пробежать марафон в 250 км по пустыне Сахара
Легендарный алтайский спортсмен вдохновился другими футболистами, которые покоряют пески после завершения карьеры
25 февраля 2025, 13:51, ИА Амител
Экс-футболист Алексей Смертин готовится пробежать марафон по пустыне Сахара. В своем блоге на Sports.ru он рассказал, что на это его вдохновил испанский футболист Луис Энрике, который пробежал эту дистанцию после завершения карьеры.
Протяженность ультрамарафона в Марокко составляет 250 км. Он длится шесть дней и разбит на несколько этапов – от 21 до 85 км. Все этапы пробегаются под палящим солнцем, в жару около 50 градусов, с рюкзаком за плечами.
Как сообщает "КП-Барнаул", еще год назад в одном из интервью Смертин заявлял о своих планах покорить эту дистанцию. По словам футболиста, это будет подарком к его 50-летию. Тогда ему мало кто поверил, а встревоженной маме он и вовсе сказал, что пошутил. Однако сейчас спортсмен вновь напомнил о предстоящем забеге.
"Почему я захотел пробежать в Сахаре? Меня вдохновил Луис Энрике. Мы с ним играли примерно на одной позиции, но он в прямом и переносном смысле играл выше меня. Он закончил карьеру, пробежал марафон, причем выбежал из трех часов, а таких футболистов не так много", – написал Смертин в блоге.
Он отметил, что марафоны – распространенное занятие среди окончивших карьеру футболистов. Ими увлекаются Рауль Гонзалес, Арьен Роббен, Ван дер Сар, Павел Недвед и другие.
Смертин добавил, что в этом году будет продолжать готовиться к марафону. На тренировки уйдет от шести до девяти месяцев, причем не всегда это "сплошное удовольствие". Экс-капитан сборной любит бегать, однако не любит кроссфит, без которого обойтись нельзя.
14:00:55 25-02-2025
В этом году ему будет 50 лет, офигеть
15:24:04 25-02-2025
"...выбежал из трех часов..." - быстро промчал 250 км. :)
16:35:03 25-02-2025
- быстро промчал 250 км. .............................Речь про марафонскую дистанцию идёт(42 км 195 м).Читай внимательней.
13:12:49 26-02-2025
Гость (16:35:03 25-02-2025) - быстро промчал 250 км. .............................Речь п... "готовится пробежать марафон в 250 км" - вроде верно прочитал!!!
17:31:37 26-02-2025
Гость (13:12:49 26-02-2025) "готовится пробежать марафон в 250 км" - вроде верно прочит... Марафон - это 42 км. Остальное - не марафон. Иногда журналисты и блоггеры придумывают, что пробежали марафон 10км, но это не марафон.
250км - это многодневный ультра-марафон. Там разная подготовка и разные требования к атлету по сравнению с марафоном.
18:35:41 25-02-2025
Зачем? Пусть тогда пробежит через Северный полюс с мячом. Вот заботы у человека вселенские. Молодец.
21:45:37 25-02-2025
Ударим по бездорожью пробегом по пустыне Сахара! Вот же молодец Алексей. Хороший пример, главное вовремя. Именно этого нам и не хватает, жителям Алтайского края. Можно сказать, алтайский Ф. Конюхов.
10:17:50 26-02-2025
Рекламу пожалуйста в чем бежит!