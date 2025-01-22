Известный алтайский футболист Смертин помогает расчищать акваторию Черного моря от мазута

Также он планирует посетить центр реабилитации птиц и пообщаться с волонтерами

22 января 2025, 08:30, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: скриншот из видео Telegram-канала "Оперативный штаб - Краснодарский край"

Уроженец Алтайского края футболист Алексей Смертин помогает ликвидировать последствия крупной экологической катастрофы в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край".

Смертин планирует посетить центр реабилитации птиц, а затем пообщаться с волонтерами, очищающими от мазута береговую полосу. Он уверен, что с последствиями разлива нефтепродуктов удастся справиться совместными силами:

"Есть такое понятие, как социальная надлежащая и подлинная надлежащая. Социальная – это статус, определенные интересы, которые прежде всего проявляет мозг. Подлинное – это то, что исходит от сердца. Волонтеры приехали в Анапу со всей страны и помогают искренне", – подчеркнул Смертин.

Напомним, крупная экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Тогда потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", после чего был введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Крушение случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. По данным экстренных служб, танкеры перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в море вытекло около 40% топлива.