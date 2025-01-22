Известный алтайский футболист Смертин помогает расчищать акваторию Черного моря от мазута
Также он планирует посетить центр реабилитации птиц и пообщаться с волонтерами
22 января 2025, 08:30, ИА Амител
Уроженец Алтайского края футболист Алексей Смертин помогает ликвидировать последствия крупной экологической катастрофы в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край".
Смертин планирует посетить центр реабилитации птиц, а затем пообщаться с волонтерами, очищающими от мазута береговую полосу. Он уверен, что с последствиями разлива нефтепродуктов удастся справиться совместными силами:
"Есть такое понятие, как социальная надлежащая и подлинная надлежащая. Социальная – это статус, определенные интересы, которые прежде всего проявляет мозг. Подлинное – это то, что исходит от сердца. Волонтеры приехали в Анапу со всей страны и помогают искренне", – подчеркнул Смертин.
Напомним, крупная экологическая катастрофа произошла 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Тогда потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", после чего был введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов. Крушение случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. По данным экстренных служб, танкеры перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в море вытекло около 40% топлива.
08:33:14 22-01-2025
Вот молодец
08:37:51 22-01-2025
А волганефтюшка то где есть?
Жидко обделавшись в кусточках отсиживается?
Получая из воздуха миллионы полтинник на две нормальные баржи не было?
Почему сейчас обычные люди за бесплатно подбирают обосранки "рачительного" собственника?
Делать то что будут, если до международных вод и чужих берегов это доплывет?
08:59:45 22-01-2025
Гость (08:37:51 22-01-2025) А волганефтюшка то где есть?Жидко обделавшись в кусточка... Ну чтож вы, мил человек! Ктож супротив господина Сечина то пропреть? Он же жеж свой, а своих знае те ли ...
09:33:24 22-01-2025
Гость (08:37:51 22-01-2025) А волганефтюшка то где есть?Жидко обделавшись в кусточка... Да боже мой. Ну доплыло оно уже фиг знает куда, и всем плевать. Кроме, может, волонтеров, которые там свое здоровье гробят. А им еще и палки в колеса вставляют и матерят на высочайшем уровне. Если почитать, то там и Азовское море загаживается, и до Сочи оно доплывет и будет всплывать к лету, это ж мазут, он сейчас на дне, а с повышением температуры начнет подниматься. В очередной раз ручками разведут и продолжат сваренные из гуана и палок кораблики в шторм в море выпинывать. Ну а то, что у дорогих россиян еще и морского побережья для отдыха не будет - так проблемы негров шерифа, как известно, не волнуют.
08:39:50 22-01-2025
А вы знаете что ГД приняла решение о неразглашении хода расследования крушения нефтетанкеров в Черном море? Ну и вообще, кто же в отношении Сечина будет вообще проверки проводить.
08:50:18 22-01-2025
хорошие дела делаются молча
09:03:50 22-01-2025
Гость (08:50:18 22-01-2025) хорошие дела делаются молча... Чаще плохие делаются втихушку
09:18:35 22-01-2025
Гость (08:50:18 22-01-2025) хорошие дела делаются молча... Вы знаете, обсираются обычно молча, редко кто кричит " я в туалете, сейчас сру"
09:17:00 22-01-2025
Смертин молодец! Горжусь своим земляком!
09:35:38 22-01-2025
Смертин не просто так там появился. Пройдет несколько лет и там будет его частная территория. Как тихим сапом залез в парк на Энтузиастов так и там будет.
12:02:31 22-01-2025
гость (09:35:38 22-01-2025) Смертин не просто так там появился. Пройдет несколько лет и ... Ну да, тихой сапой из заброшенного стадиона сделал современный комплекс и открыл футбольную школу, а сейчас скупит всё черноморское побережье...не пишите бред!
09:41:13 22-01-2025
Понты дороже денег
09:53:09 22-01-2025
Чёрное море убили для отдыха. Остаётся море Лаптевых!
😊8
10:28:23 22-01-2025
Гость (09:53:09 22-01-2025) Чёрное море убили для отдыха. Остаётся море Лаптевых!😊8... Убить еще и его?
15:41:01 22-01-2025
Гость (09:53:09 22-01-2025) Чёрное море убили для отдыха. Остаётся море Лаптевых!😊8... Ну чего ж Вы так батенька ,там все северное побережье наше ,вплоть до Чукотки ,нам есть где отдыхать, милости просим …
10:45:23 22-01-2025
А мне всегда было интересно, ну правда. Волонтеры со всей страны - это безработные люди? За чей счет банкет и на какие средства они там проживают? Я понимаю если волонтерить в своем городе, но вот так? Это как?
12:18:18 22-01-2025
Гость (10:45:23 22-01-2025) А мне всегда было интересно, ну правда. Волонтеры со всей ст... На средства от сборов чаще всего. Кто-то едет за свои кровные, или вы думаете, у Смертина их нет?) И да, там много ветеринаров, которые координируют работу тех, кто хочет помочь, но не знает, что делать. Со всей страны. И волонтеры из организаций, которые у себя в городах спасают животных. Точно из Дома зайца, вроде из Вороньего гнезда тоже. В сети есть не одно видео, где показана работа центров, которые занимаются сортировкой и начальной реабилитацией птиц после того, как их отмыли от мазута. Их же нельзя сразу выпускать, у них интоксикация и смыт слой жира с перьев, если их выпустить, они просто утонут, поскольку держаться на воде не могут.
10:45:50 22-01-2025
На родине проблем нет. Поеду пиарится на расчистке моря от загрязнений.
11:49:15 22-01-2025
Гость (10:45:50 22-01-2025) На родине проблем нет. Поеду пиарится на расчистке моря от з...
Можно расчистить Пивоварку.
13:05:45 22-01-2025
Гость (11:49:15 22-01-2025) Можно расчистить Пивоварку.... да. Ждём-с Смертина.
11:07:15 22-01-2025
На пленарном заседании в Госдуме заблокировали проведение расследования по экологической катастрофе с разливом мазута в Чёрном море. Об этом 15 января сообщается в телеграм-канале зампредседателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Обухова.