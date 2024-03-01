Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище Москвы
Из близких родственников на церемонии прощания участвовали только родители
01 марта 2024, 21:10, ИА Амител
Похороны Алексея Навального* прошли на Борисовском кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС.
Отпевание Навального* состоялось в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино. Из близких родственников на церемонии прощания присутствовали только родители.
Напомним, что о смерти Навального 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве рассказали, что после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
22:04:28 01-03-2024
Ну и похороны экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова тоже прошли.
08:34:41 02-03-2024
Гость (22:04:28 01-03-2024) Ну и похороны экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова т... И сколько благодарного народа собралось, этого горбачёвского подельника, хоронить ?
11:20:40 02-03-2024
Гость (08:34:41 02-03-2024) И сколько благодарного народа собралось, этого горбачёвского... Явлинский пришел
16:31:00 03-03-2024
Гость (08:34:41 02-03-2024) И сколько благодарного народа собралось, этого горбачёвского... Хороший умный человек был.Для горбачева он не указ.На Алтае был.
22:28:58 01-03-2024
Царство небесное. Пусть земля будет пухом.
10:18:50 02-03-2024
Гость (22:28:58 01-03-2024) Царство небесное. Пусть земля будет пухом. ... Земля стекловатой твоей Алеше…
22:39:21 01-03-2024
интересно, а когда человек умер звание инагент теряется? или и на кладбище со звездочкой?
10:19:13 02-03-2024
Гость (22:39:21 01-03-2024) интересно, а когда человек умер звание инагент теряется? или... Нет, там собаки опорожняются.
16:33:04 02-03-2024
Гость (10:19:13 02-03-2024) Нет, там собаки опорожняются....
Тем более могилка рядом с дорОгой...
22:50:34 01-03-2024
Вечная память. Судя по видео много людей пришло проститься.
08:45:21 02-03-2024
Гость (22:50:34 01-03-2024) Вечная память. Судя по видео много людей пришло проститься. ... Тысячи.
10:20:58 02-03-2024
Гость (08:45:21 02-03-2024) Тысячи.... Миллионы тысяч. Паломничество уже открыли. Туристические маршруты проложили. Пионеров туда пригнали…
20:04:32 02-03-2024
Гость (08:45:21 02-03-2024) Тысячи.... бери больше- мильёны!
10:19:48 02-03-2024
Гость (22:50:34 01-03-2024) Вечная память. Судя по видео много людей пришло проститься. ... Пускай в аду горит, тварь поганая.
11:29:16 02-03-2024
Гость (10:19:48 02-03-2024) Пускай в аду горит, тварь поганая.... Путина любишь ?
16:43:00 02-03-2024
Гость (11:29:16 02-03-2024) Путина любишь ?...
Раньше бухгалтера Магницкого любил,но сейчас понял что Навальный более героичней.Просто легенда.Столько хорошего он нашей Родине привнёс.Даже генсек НАТО его помянул.Но тот-то постоянно думает о светлом,прекрасном будущем России.Как и жена Алексея,а ныне вдова,плачущая в Парламенте единой европы.
00:53:05 03-03-2024
Гость (11:29:16 02-03-2024) Путина любишь ?... Ненавижу олешу, так понятнее?
04:21:52 02-03-2024
Есть же такое, что человек нужен только родителям. И"любящая" жена, даже не прилетела. Боится повториь судьбу мужа, что-ли?
10:22:04 02-03-2024
Гость (04:21:52 02-03-2024) Есть же такое, что человек нужен только родителям. И"любящая... Жене некогда, у нее тур по кабинетам Западной Европы и США. Ей к Бидону съездить было важнее.
16:54:37 02-03-2024
Гость (10:22:04 02-03-2024) Жене некогда, у нее тур по кабинетам Западной Европы и США. ...
Байден её успокоил,тесно прижав её грудь к своей старческой груди.
05:49:36 02-03-2024
Дан старт проекту «Иулия Навальнер». У нее уже идет тур по западным главарям. Закон жизни - смерть одного дает шанс другому создать карьеру. Пускай карьеру побирушки, но мал-мал а дети учатся в Стэндфордском университете, где входной ценник обычно от 60 килодолларов.
08:34:21 02-03-2024
Гость (05:49:36 02-03-2024) Дан старт проекту «Иулия Навальнер». У нее уже идет тур по з... Иоланта же.
08:50:00 02-03-2024
Гость (05:49:36 02-03-2024) Дан старт проекту «Иулия Навальнер». У нее уже идет тур по з... Юлия сразу чикнула семейную нить с Алексеем,мгновенно расследовав смерть мужа и обозначив виновного.
16:51:01 02-03-2024
Гость (08:50:00 02-03-2024) Юлия сразу чикнула семейную нить с Алексеем,мгновенно рассле...
Да все бабы таковы.Даже те,кто вхожи в Парламент Единой Европы.
23:27:29 02-03-2024
Гость (16:51:01 02-03-2024)
Да все бабы таковы.Даже те,кто вхожи в Парламент Единой Евр... Вот не надо такого. У тех вропейских баб совсем другие ценности. Они совсем за другое цепляются.
08:36:11 02-03-2024
Гость 05:49 А где доченька пЕскова, Лизанка поживает? А? И какая должность у ПЕскова?
08:46:21 02-03-2024
Мы с гарантом и чиновниками живём в разных государствах.Жаль что с силовиками в одном
10:25:20 02-03-2024
Гость (08:46:21 02-03-2024) Мы с гарантом и чиновниками живём в разных государствах.Жаль... А где ваш гарант и ваши чиновники живут? Что ж вы так разминулись то?
11:29:00 02-03-2024
Гость (10:25:20 02-03-2024) А где ваш гарант и ваши чиновники живут? Что ж вы так размин... Ну не все же лакеями работают в барском доме и объедками деликатесов питаются. Вкусно?
12:03:01 02-03-2024
Гость (08:46:21 02-03-2024) Мы с гарантом и чиновниками живём в разных государствах.Жаль... Да, не повезло вам на Украине.
11:14:39 02-03-2024
Об чём спор. Ребята всегда прав тот - у кого прав больше - это аксиома неоспоримая .А похороны ,ну и что , как говорится :"приодели,положили,закопали и ЗАБЫЛИ". Живите друзья сегодня,а не вчера.
12:06:01 02-03-2024
На первых полосах западных СМИ. "С навальным похоронена и последняя надежда на перемены в тоталитарной России". Плач стоит. Западный проект не взлетел.
12:27:48 02-03-2024
вот не в обиду никому, но название храма "Утоли мои печали" снесло под мебеля.
кстати!
-мы кто?
-навальнята!
-как мы относимся к РПЦ и православию?
-это мракобесие!
-что мы будем делать?
-отпевать Навального в православном храме "Утоли мои печали"
13:45:29 02-03-2024
Элен без ребят (12:27:48 02-03-2024) вот не в обиду никому, но название храма "Утоли мои печали" ... Пока у власти власть, то они могут глумится по всякому.
17:10:59 02-03-2024
Гость (13:45:29 02-03-2024) Пока у власти власть, то они могут глумится по всякому....
И эта властная власть так и будет глумится над убитым ею оппиком.И что самое страшное,над его телом.Казалось бы,ну убит и убит,что бы сразу не похоронить,зачем оттягивать?Тут сразу рожда ются свободные и независимые мысли. Столтенберг не даст соврать.