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Алексея Навального* похоронили на Борисовском кладбище Москвы

Из близких родственников на церемонии прощания участвовали только родители

01 марта 2024, 21:10, ИА Амител

Алексей Навальный* / Фото: кадр из видео
Алексей Навальный* / Фото: кадр из видео

Похороны Алексея Навального* прошли на Борисовском кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Отпевание Навального* состоялось в храме иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьино. Из близких родственников на церемонии прощания присутствовали только родители.

Напомним, что о смерти Навального 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ведомстве рассказали, что после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму

утраты

Комментарии 35

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Гость

22:04:28 01-03-2024

Ну и похороны экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова тоже прошли.

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Гость

08:34:41 02-03-2024

Гость (22:04:28 01-03-2024) Ну и похороны экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова т... И сколько благодарного народа собралось, этого горбачёвского подельника, хоронить ?

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Гость

11:20:40 02-03-2024

Гость (08:34:41 02-03-2024) И сколько благодарного народа собралось, этого горбачёвского... Явлинский пришел

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Гость

16:31:00 03-03-2024

Гость (08:34:41 02-03-2024) И сколько благодарного народа собралось, этого горбачёвского... Хороший умный человек был.Для горбачева он не указ.На Алтае был.

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Гость

22:28:58 01-03-2024

Царство небесное. Пусть земля будет пухом.

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Гость

10:18:50 02-03-2024

Гость (22:28:58 01-03-2024) Царство небесное. Пусть земля будет пухом. ... Земля стекловатой твоей Алеше…

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Гость

22:39:21 01-03-2024

интересно, а когда человек умер звание инагент теряется? или и на кладбище со звездочкой?

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Гость

10:19:13 02-03-2024

Гость (22:39:21 01-03-2024) интересно, а когда человек умер звание инагент теряется? или... Нет, там собаки опорожняются.

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Гость

16:33:04 02-03-2024

Гость (10:19:13 02-03-2024) Нет, там собаки опорожняются....
Тем более могилка рядом с дорОгой...

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Гость

22:50:34 01-03-2024

Вечная память. Судя по видео много людей пришло проститься.

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Гость

08:45:21 02-03-2024

Гость (22:50:34 01-03-2024) Вечная память. Судя по видео много людей пришло проститься. ... Тысячи.

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Гость

10:20:58 02-03-2024

Гость (08:45:21 02-03-2024) Тысячи.... Миллионы тысяч. Паломничество уже открыли. Туристические маршруты проложили. Пионеров туда пригнали…

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Элен без ребят

20:04:32 02-03-2024

Гость (08:45:21 02-03-2024) Тысячи.... бери больше- мильёны!

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Гость

10:19:48 02-03-2024

Гость (22:50:34 01-03-2024) Вечная память. Судя по видео много людей пришло проститься. ... Пускай в аду горит, тварь поганая.

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Гость

11:29:16 02-03-2024

Гость (10:19:48 02-03-2024) Пускай в аду горит, тварь поганая.... Путина любишь ?

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Гость

16:43:00 02-03-2024

Гость (11:29:16 02-03-2024) Путина любишь ?...
Раньше бухгалтера Магницкого любил,но сейчас понял что Навальный более героичней.Просто легенда.Столько хорошего он нашей Родине привнёс.Даже генсек НАТО его помянул.Но тот-то постоянно думает о светлом,прекрасном будущем России.Как и жена Алексея,а ныне вдова,плачущая в Парламенте единой европы.

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Гость

00:53:05 03-03-2024

Гость (11:29:16 02-03-2024) Путина любишь ?... Ненавижу олешу, так понятнее?

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Гость

04:21:52 02-03-2024

Есть же такое, что человек нужен только родителям. И"любящая" жена, даже не прилетела. Боится повториь судьбу мужа, что-ли?

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Гость

10:22:04 02-03-2024

Гость (04:21:52 02-03-2024) Есть же такое, что человек нужен только родителям. И"любящая... Жене некогда, у нее тур по кабинетам Западной Европы и США. Ей к Бидону съездить было важнее.

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Гость

16:54:37 02-03-2024

Гость (10:22:04 02-03-2024) Жене некогда, у нее тур по кабинетам Западной Европы и США. ...
Байден её успокоил,тесно прижав её грудь к своей старческой груди.

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Гость

05:49:36 02-03-2024

Дан старт проекту «Иулия Навальнер». У нее уже идет тур по западным главарям. Закон жизни - смерть одного дает шанс другому создать карьеру. Пускай карьеру побирушки, но мал-мал а дети учатся в Стэндфордском университете, где входной ценник обычно от 60 килодолларов.

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Ее переименовал сам Бидон

08:34:21 02-03-2024

Гость (05:49:36 02-03-2024) Дан старт проекту «Иулия Навальнер». У нее уже идет тур по з... Иоланта же.

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Гость

08:50:00 02-03-2024

Гость (05:49:36 02-03-2024) Дан старт проекту «Иулия Навальнер». У нее уже идет тур по з... Юлия сразу чикнула семейную нить с Алексеем,мгновенно расследовав смерть мужа и обозначив виновного.

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Гость

16:51:01 02-03-2024

Гость (08:50:00 02-03-2024) Юлия сразу чикнула семейную нить с Алексеем,мгновенно рассле...
Да все бабы таковы.Даже те,кто вхожи в Парламент Единой Европы.

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Гость

23:27:29 02-03-2024

Гость (16:51:01 02-03-2024)
Да все бабы таковы.Даже те,кто вхожи в Парламент Единой Евр... Вот не надо такого. У тех вропейских баб совсем другие ценности. Они совсем за другое цепляются.

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Бартоломео

08:36:11 02-03-2024

Гость 05:49 А где доченька пЕскова, Лизанка поживает? А? И какая должность у ПЕскова?

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Гость

08:46:21 02-03-2024

Мы с гарантом и чиновниками живём в разных государствах.Жаль что с силовиками в одном

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Гость

10:25:20 02-03-2024

Гость (08:46:21 02-03-2024) Мы с гарантом и чиновниками живём в разных государствах.Жаль... А где ваш гарант и ваши чиновники живут? Что ж вы так разминулись то?

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Гость

11:29:00 02-03-2024

Гость (10:25:20 02-03-2024) А где ваш гарант и ваши чиновники живут? Что ж вы так размин... Ну не все же лакеями работают в барском доме и объедками деликатесов питаются. Вкусно?

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Гость

12:03:01 02-03-2024

Гость (08:46:21 02-03-2024) Мы с гарантом и чиновниками живём в разных государствах.Жаль... Да, не повезло вам на Украине.

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гость

11:14:39 02-03-2024

Об чём спор. Ребята всегда прав тот - у кого прав больше - это аксиома неоспоримая .А похороны ,ну и что , как говорится :"приодели,положили,закопали и ЗАБЫЛИ". Живите друзья сегодня,а не вчера.

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Гость

12:06:01 02-03-2024

На первых полосах западных СМИ. "С навальным похоронена и последняя надежда на перемены в тоталитарной России". Плач стоит. Западный проект не взлетел.

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Элен без ребят

12:27:48 02-03-2024

вот не в обиду никому, но название храма "Утоли мои печали" снесло под мебеля.
кстати!
-мы кто?
-навальнята!
-как мы относимся к РПЦ и православию?
-это мракобесие!
-что мы будем делать?
-отпевать Навального в православном храме "Утоли мои печали"

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Гость

13:45:29 02-03-2024

Элен без ребят (12:27:48 02-03-2024) вот не в обиду никому, но название храма "Утоли мои печали" ... Пока у власти власть, то они могут глумится по всякому.

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Гость

17:10:59 02-03-2024

Гость (13:45:29 02-03-2024) Пока у власти власть, то они могут глумится по всякому....
И эта властная власть так и будет глумится над убитым ею оппиком.И что самое страшное,над его телом.Казалось бы,ну убит и убит,что бы сразу не похоронить,зачем оттягивать?Тут сразу рожда ются свободные и независимые мысли. Столтенберг не даст соврать.

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