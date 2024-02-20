Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по Навальному*

Он оставил без комментариев заявления его супруги

20 февраля 2024, 20:05, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова вдовы Алексея Навального* Юлии, которая обвинила главу государства России Владимира Путина в гибели ее супруга. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что подобные заявления хамские и голословные.

"Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев", – заявил Песков.16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.

* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму