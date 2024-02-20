Песков назвал хамскими и голословными обвинения в адрес Путина по Навальному*
Он оставил без комментариев заявления его супруги
20 февраля 2024, 20:05, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова вдовы Алексея Навального* Юлии, которая обвинила главу государства России Владимира Путина в гибели ее супруга. Как сообщает ТАСС, представитель Кремля подчеркнул, что подобные заявления хамские и голословные.
"Мы оставляем это без комментария. Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения [в адрес] главы российского государства. Но учитывая, что Юлия Навальная овдовела буквально [несколькими] днями ранее, я оставляю это без комментариев", – заявил Песков.16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального*. Там заявили, что ему стало плохо во время прогулки в ИК № 3 "Полярный волк" в поселке Харп и он почти сразу потерял сознание. Медики провели реанимационные мероприятия, но положительных результатов они не принесли.
* Включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму
21:02:25 20-02-2024
Он им:слетайте в Барселону,глазик полечите.Потом будьте любезны в германскую клинику к лучшим врачам.И это с двумя непогашенными судимостями.Вот она людская неблагодарность...
21:29:28 20-02-2024
А что он ещё мог сказать ?
21:58:44 20-02-2024
Задолбали эти провокаторы. Добрым людям мозг выносят. Надо было не говорить, что он помер. Пусть бы все думали, что сидит........пожизненно.
23:48:28 20-02-2024
Гость (21:58:44 20-02-2024) Задолбали эти провокаторы. Добрым людям мозг выносят. Надо б... Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим.
06:59:56 21-02-2024
Гость (23:48:28 20-02-2024) Дай бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай бог,... Он сам свою страну пинал сапожищами, продал за госдеповские печеньки. Зря он на оплаченных госдепом курсах в Йеле обучался? Зря за него потели все западные политики? Он во-первых вор, по подтвержденному апелляциями и кассациями судебному решению, а во вторых организатор экстремистского сообщества, который устраивал антиправительственные майданы по всей стране. Хотели скакать как майдауны в хохляндии?
08:24:39 21-02-2024
Гость (06:59:56 21-02-2024) Гость (23:48:28 20-02-2024) Дай бог, чтобы твоя страна... Во первых он был человек. А уж потом всё остальное. Желаю вам стать человеком, если у вас это получится.
08:57:39 21-02-2024
Гость (08:24:39 21-02-2024) Во первых он был человек. А уж потом всё остальное. Желаю ва... Он человек только по формальным признакам, а по своей сути он гад.
09:12:21 21-02-2024
Гость (08:24:39 21-02-2024) Во первых он был человек. А уж потом всё остальное. Желаю ва... Мирные люди и на Донбассе гибнут.А этот действительно был продажный.Поэтому запад так и стонет по его смерти.По другим-нет.
10:59:54 21-02-2024
Гость (08:24:39 21-02-2024) Во первых он был человек. А уж потом всё остальное. Желаю ва... Какое слово для него придумали , человек. Ещё политиком его назовите и его улыбающуюся жёнушку. Пусть к нему едет, там места много.
22:20:53 20-02-2024
С Пригожиным тоже совпадение, про того уже и забыли все. И более менее адекватной версии ни кто так и не выдал
23:30:08 20-02-2024
Гость (21:58:44 20-02-2024) Задолбали эти провокаторы. Добрым людям мозг выносят. Надо б... Согласен. Не помню сколько времени прошло с момента заключения Н. под стражу. И вот Вам "здрасьте". Офигенный повод поорать :"убили". Мне почти 54 года. Мои одноклассники по болезням и несчастным случаям начали умирать с возраста 19 лет. На сегодня нас осталось меньше половины : у кого- сердце, у кого- онкология и т.д., одна девушка шла по обрыву берега реки, обрыв обвалился... Ещё один парень в 35 лет отдыхал на речке, зашел в воду - сердце "остановилось", служил в ВДВ. Так, что граждане рано показывать истерики по поводу " кто виноват".
10:18:09 21-02-2024
ost (23:30:08 20-02-2024) Согласен. Не помню сколько времени прошло с момента заключен... Вы тут сыр и вторник не путайте. Друзья ваши, при всём уважении...😁
23:44:53 20-02-2024
«Вот так-то» - надпись на могильно камне Навального.
00:18:04 21-02-2024
Что он такого хорошего сделал, что мы все должны сожалеть? Выманил чужих(наших) детей на митинги? Дальше что бы делал, если бы не остановили? И вообще, что заграничным господам за дело до смерти нашего гражданина, какой интерес, а по терактам на территории РФ ни слова...
08:16:51 21-02-2024
Гость (00:18:04 21-02-2024) Выманил чужих(наших) детей на А что поделать, если дети (ваши) поумнее вас оказались? Вы не жили и никому другим жить не хотите дать. Даже своим детям.
09:01:34 21-02-2024
Гость (08:16:51 21-02-2024) А что поделать, если дети (ваши) поумнее вас оказались? Вы ... Поумнее это пойти горлопанить на улицу, быть провождением в автозак, получить штраф по экстремистской статье, получить себе минус в свое портфолио, закрыть себе путь на госслужбу? И ради чего? Ради сволочей уехавших на Запад и сейчас поливающих свою страну и собирающих деньги для ВСУ, которые воюют с нашей армией? А некоторые из них так и воюют сами за ВСУ, как некто Петя Верзилов из Пусси Райот - ведь и за этих пусек дети в Москве на улицы выходили.
10:06:21 21-02-2024
Гость (09:01:34 21-02-2024) Гость (08:16:51 21-02-2024) А что поделать, если дети... А ты считаешь, что умнее сидеть, как мышь под веником или таракан за плинтусом? Ну и сиди.
10:41:50 21-02-2024
Гость (10:06:21 21-02-2024) Гость (09:01:34 21-02-2024) Гость (08:16:51 21-02-2024... А причем здесь мыши-веники-тараканы-плинтусы? Мы сейчас в состоянии войны с Западом, и наши текущие экономические условия и политические права гораздо лучше, чем можно было ожидать. Насчет политических прав: вот Израиль сейчас утюжит Палестину, так у них, в объявленной и признанной всем Западом демократической стране введена военная цензура - ничего нельзя напечатать не пройдя цензоров. На демократической Украине попробуй рот открыть против Зеленского, пенсионерам по пять лет тюрьмы раздают за лайки в ОК. А вы тут как только Путина не поливаете, и "кговавая гэбня" за вами не приходит.
09:19:00 21-02-2024
В соседней стране в своё время майдан прошёл при конкретной полной поддержки запада.И что с этой страной сейчас?Если вы считаете,что и тут Путин виноват,то у вас мозгов кот наплакал.
11:04:43 21-02-2024
кто-то еще верит в его естественную смерть?
11:37:36 21-02-2024
Гость (11:04:43 21-02-2024) кто-то еще верит в его естественную смерть?... Кто-то еще кроме вас? Да. Я верю. Да большинство населения страны в этом уверено. Про этого вора уже давно все забыли.
12:42:49 21-02-2024
Он был слишком наглый и самоуверенный.Наверное,в тюрьме это ему и сказалось...
12:46:36 21-02-2024
Вон в америке несколько лет назад негра убили.Кому в голову приходило что виноват в той смерти джо байден?)