В Алейске затопило еще более 30 приусадебных участков

Уровень воды в Алее превышает критическую отметку

03 апреля 2024, 11:00, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алейске Алтайского края подтопило улицу Степную и Алейскую, сообщили нашему агентству местные жители.

Как утверждают горожане, здесь затопило еще более 30 приусадбеных участков.

В алтайском Гидрометцентре отметили, что уровень воды в реке Алей в районе Алейска на утро 3 апреля составляет 820 см при критической отметке 805 см.

"Вчера уровень немного упал, но в Рубцовске небольшой подъем был, вода еще набегает. Так что, может быть, еще и [в Алейске] поднимется", — сказала amic.ru ведущий инженер отдела гидрологии Ольга Прахт.

По ее словам, в целом по региону в состоянии подтопления сохраняются Алейск и село Хабары. В остальных населенных пунктах ситуация стабилизировалась.