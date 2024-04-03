Жителей алтайского села предупредили о подтоплениях из-за вскрытия реки Бурла
Уровень воды в ближайшие дни может превысить опасную отметку
03 апреля 2024, 10:31, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае в районе села Хабары с 3 по 5 апреля ожидается вскрытие реки Бурла. Об этом нашему агентству сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.
По ее информации, в этот период уровень воды может подняться до 390-440 см при опасной отметке 397 см. В связи с этим возможно подтопление прибрежных территорий населенного пункта.
На утро 3 апреля уровень воды в реке составляет 365 см.
"Но подъем идет хороший, за сутки добавилось 112 см. И эта активность не спадает", — подчеркнула Прахт.
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