Алейские педагоги пожаловались депутату Госдумы на урезание зарплаты

Александр Терентьев уже направил запрос главе региона

21 мая 2024, 17:07, ИА Амител

Деньги. Зарплата. Сокращение доходов / Фото: freepik

Педагоги Центра детского творчества Алейска направили коллективное обращение депутату Госдумы, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву. В конце учебного года сотрудникам сократили зарплату на четверть по непонятным причинам.

О том, что получать они будут меньше, объявили на педагогическом совете 25 апреля. Руководство заявило, что произошло сокращение стимулирующего фонда на Центр детского творчества, якобы по распоряжению городского комитета по образованию. А почему – никто не уточнил. Никаких документов в подтверждение педагоги тоже не увидели.

На обращение коллектива ЦДТ в комитете пока не ответили, рассказали заявители.

Александр Терентьев отправил запрос губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой рассмотреть проблемную ситуацию и принять меры. Народный избранник держит вопрос на личном контроле.

Как ранее сообщал amic.ru, в апреле 2024 года к Терентьеву обратились медработники фтизиатрических отделений из Усть-Калманского, Чарышского, Крутихинского районов Алтайского края. Они попросили разобраться, почему так и не получили ожидаемого увеличения спецвыплат в рамках дополнительной господдержки.