Депутат Госдумы высказался по ответу Голиковой насчет выплат для работников скорой
Переназначенный вице-премьер считает, что решать проблему должны регионы
14 мая 2024, 14:30, ИА Амител
В ситуации со спецвыплатами сотрудникам скорой помощи может произойти разнобой, если решение проблемы отдадут на откуп регионам. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев после заявления Татьяны Голиковой.
Вопрос о выплатах был затронут во время заседания Госдумы, на котором нижняя палата российского парламента утвердила Голикову на пост вице-премьера. Она заявила, что Минздрав выявил случаи отклонения финансирования службы скорой медицинской помощи. И добавила, что регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались.
Этот вопрос еще в конце марта поднимал алтайский депутат Терентьев. Он обращался в правительство РФ с запросом о повышении специальной соцвыплаты медработникам скорой помощи. Но официальных ответов пока не получил. Заявление Голиковой полноценным решением проблемы он не считает.
"Безусловно, хотелось бы более активной и внятной позиции федеральной власти в лице назначаемого вице-премьера. Признать проблему – это не значит ее решить. Сейчас же пас передан регионам, и, вероятно, на выходе получим ситуацию разнобоя, когда в субъектах выплаты будут существенно отличаться в зависимости от их возможностей", – заявил социалист Терентьев.
Как ранее сообщал amic.ru, к депутату обратились с жалобами на незаслуженное ущемление прав жители почти десятка муниципалитетов Алтайского края, а также и Липецкой области.
Александр Терентьев заверил, что "Справедливая Россия – За правду" продолжает настаивать на справедливых выплатах как СМП, так и медикам, работающим вне ОМС. Кстати, фракция СРЗП не поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой при ее переназначении.
14:36:36 14-05-2024
Что бы кому то дать, надо от куда то взять, денег нет, так как бюджеты приняты. Так что перспектив туманные. Станции закрываем, разбегаемся.
15:24:52 14-05-2024
Кароч никаких доплат не будет... Поболтают поболтают и все
16:04:21 14-05-2024
просто запретите вот эти всякие полставки, треть ставки и прочее. толку повышать. Ну обяжут повысить зарплатУ, понизят ставку и останется то на то...Ну все же знают, что на этом выезжают, кроме тех кто законы пишет и принимает. В регионы если отдавтаьть разбираться - тогда нафига нам вот это централизованное правительство?! ...всетаки гос-во должно четко ставить выплаты. и не давать никаких возможностей увиилвать и воровать главврачам и мместным барыгам
01:52:52 22-05-2024
Вот и именно решать не регионам нужно все знают что они не будут ничего решать им это не надо за какую то скорую,решать мы для них никто,иначе нас бы так не обидели
21:06:20 14-05-2024
Хорошо центр живет.Все скидывает в регионы.Вертитесь, как хотите.Главное, чтоб стольный град жил хорошо.А Замкадье - как хотят.
10:20:59 15-05-2024
Гость. (21:06:20 14-05-2024) Хорошо центр живет.Все скидывает в регионы.Вертитесь, как хо... Простите, а для вас это новость??? Так было всегда, даже в советское время было именно так, есть Москва и есть Россия, два разных государства, но Москва управляет Россией и когда проблемы у Москвы решают все, когда проблемы у России Москва только надзирает за самостоятельным решением проблемы приказы раздаёт