Депутат Госдумы высказался по ответу Голиковой насчет выплат для работников скорой

Переназначенный вице-премьер считает, что решать проблему должны регионы

14 мая 2024, 14:30, ИА Амител

Депутат Госдумы Александр Терентьев / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

В ситуации со спецвыплатами сотрудникам скорой помощи может произойти разнобой, если решение проблемы отдадут на откуп регионам. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Алтайского края, глава регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев после заявления Татьяны Голиковой.

Вопрос о выплатах был затронут во время заседания Госдумы, на котором нижняя палата российского парламента утвердила Голикову на пост вице-премьера. Она заявила, что Минздрав выявил случаи отклонения финансирования службы скорой медицинской помощи. И добавила, что регионам поручено устранить перекосы, которые у них образовались.

Этот вопрос еще в конце марта поднимал алтайский депутат Терентьев. Он обращался в правительство РФ с запросом о повышении специальной соцвыплаты медработникам скорой помощи. Но официальных ответов пока не получил. Заявление Голиковой полноценным решением проблемы он не считает.

"Безусловно, хотелось бы более активной и внятной позиции федеральной власти в лице назначаемого вице-премьера. Признать проблему – это не значит ее решить. Сейчас же пас передан регионам, и, вероятно, на выходе получим ситуацию разнобоя, когда в субъектах выплаты будут существенно отличаться в зависимости от их возможностей", – заявил социалист Терентьев.

Как ранее сообщал amic.ru, к депутату обратились с жалобами на незаслуженное ущемление прав жители почти десятка муниципалитетов Алтайского края, а также и Липецкой области.

Александр Терентьев заверил, что "Справедливая Россия – За правду" продолжает настаивать на справедливых выплатах как СМП, так и медикам, работающим вне ОМС. Кстати, фракция СРЗП не поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой при ее переназначении.