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Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

Президент Азербайджана заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь

21 сентября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе диалога, который состоялся по инициативе Баку, Алиев подчеркнул, что инцидент расследуют самым тщательным образом, а все виновные понесут должное наказание. Президент Азербайджана также заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь.

В пресс-службе Кремля отметили, что сейчас по данному факту в тесном сотрудничестве работают генеральные прокуратуры России и Азербайджана.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли.

Владимир Путин Происшествия Азербайджан

Комментарии 7

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Юс

18:02:04 21-09-2023

Фига се...убили людей и извинились

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Гость

10:32:36 22-09-2023

Юс (18:02:04 21-09-2023) Фига се...убили людей и извинились... Алиев лично убивал???

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Гость

18:43:08 21-09-2023

Вот и выслать прописавшихся отсюда, попросил он извинений позорник....

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Гость

19:47:17 21-09-2023

А чё так можно было что ли. Потом извиниться? А перед Армянами когда?

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Гость

21:35:51 21-09-2023

Гость (19:47:17 21-09-2023) А чё так можно было что ли. Потом извиниться? А перед Армяна... А перед армянами за что ??

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Гость

07:37:33 22-09-2023

Президент Азербайджана также заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь --- наши так-то за армян погибли, в Москве надо аккуратно московским армянам об этом напомнить, у них тоже есть деньги на оказание помощи семьям погибших

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Колхозник

10:22:42 22-09-2023

нет слов!, извинился!!!!

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