Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев

Президент Азербайджана заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь

21 сентября 2023, 17:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В ходе диалога, который состоялся по инициативе Баку, Алиев подчеркнул, что инцидент расследуют самым тщательным образом, а все виновные понесут должное наказание. Президент Азербайджана также заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь.

В пресс-службе Кремля отметили, что сейчас по данному факту в тесном сотрудничестве работают генеральные прокуратуры России и Азербайджана.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли.