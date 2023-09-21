Алиев принес Путину извинения из-за гибели российских миротворцев
Президент Азербайджана заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь
21 сентября 2023, 17:33, ИА Амител
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения из-за гибели российских миротворцев в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе диалога, который состоялся по инициативе Баку, Алиев подчеркнул, что инцидент расследуют самым тщательным образом, а все виновные понесут должное наказание. Президент Азербайджана также заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь.
В пресс-службе Кремля отметили, что сейчас по данному факту в тесном сотрудничестве работают генеральные прокуратуры России и Азербайджана.
Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли.
18:02:04 21-09-2023
Фига се...убили людей и извинились
10:32:36 22-09-2023
Юс (18:02:04 21-09-2023) Фига се...убили людей и извинились... Алиев лично убивал???
18:43:08 21-09-2023
Вот и выслать прописавшихся отсюда, попросил он извинений позорник....
19:47:17 21-09-2023
А чё так можно было что ли. Потом извиниться? А перед Армянами когда?
21:35:51 21-09-2023
Гость (19:47:17 21-09-2023) А чё так можно было что ли. Потом извиниться? А перед Армяна... А перед армянами за что ??
07:37:33 22-09-2023
Президент Азербайджана также заявил, что готов оказать семьям погибших материальную помощь --- наши так-то за армян погибли, в Москве надо аккуратно московским армянам об этом напомнить, у них тоже есть деньги на оказание помощи семьям погибших
10:22:42 22-09-2023
нет слов!, извинился!!!!