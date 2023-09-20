В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами
Военнослужащие погибли
20 сентября 2023, 22:40, ИА Амител
Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, находившиеся в нем военнослужащие погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Машина подверглась обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.
В ведомстве добавили, что российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте гибели военных, все обстоятельства происшествия выясняются.
19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. 20 сентября в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в регионе.
00:18:45 21-09-2023
Армяны?
07:47:56 21-09-2023
Гость (00:18:45 21-09-2023) Армяны?... Вполне возможно...
07:52:37 21-09-2023
А нельзя там без наших обойтись? Ну пусть бьются друг с другом сколько хотят. Нам это зачем?
12:34:56 21-09-2023
Гость (07:52:37 21-09-2023) А нельзя там без наших обойтись? Ну пусть бьются друг с друг... Если эти их битвы приведут к тому, что НАТО там свои базы поставит в итоге... То нам это будет очень даже "зачем".
15:30:01 21-09-2023
Гость (07:52:37 21-09-2023) А нельзя там без наших обойтись? Ну пусть бьются друг с друг... Какой вы недальновидный. На шаг вперед смотреть не хотите.
07:54:09 21-09-2023
Военнослужащие погибли --- хотят втянуть
08:04:07 21-09-2023
И кто теперь ответит за смерть наших ребят?
11:55:36 21-09-2023
Сколько человек? Кто? Откуда? Опять все завуалированно. Что за способ отправки7