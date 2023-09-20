В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами

Военнослужащие погибли

20 сентября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, находившиеся в нем военнослужащие погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Машина подверглась обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

В ведомстве добавили, что российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте гибели военных, все обстоятельства происшествия выясняются.

19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. 20 сентября в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в регионе.