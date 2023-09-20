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В Нагорном Карабахе обстреляли автомобиль с российскими миротворцами

Военнослужащие погибли

20 сентября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе, находившиеся в нем военнослужащие погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Машина подверглась обстрелу из стрелкового оружия во время возвращения с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг.

В ведомстве добавили, что российские и азербайджанские представители следственных органов работают на месте гибели военных, все обстоятельства происшествия выясняются.

19 сентября Азербайджан объявил антитеррористическую операцию на территории Нагорного Карабаха, который исторически является главным местом столкновения Азербайджана и Армении. 20 сентября в Нагорном Карабахе принято решение о прекращении боевых действий. Соглашение было достигнуто при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в регионе.

Происшествия Политика Армия Армения Азербайджан

Комментарии 8

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Гость

00:18:45 21-09-2023

Армяны?

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Чучмек

07:47:56 21-09-2023

Гость (00:18:45 21-09-2023) Армяны?... Вполне возможно...

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Гость

07:52:37 21-09-2023

А нельзя там без наших обойтись? Ну пусть бьются друг с другом сколько хотят. Нам это зачем?

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Гость

12:34:56 21-09-2023

Гость (07:52:37 21-09-2023) А нельзя там без наших обойтись? Ну пусть бьются друг с друг... Если эти их битвы приведут к тому, что НАТО там свои базы поставит в итоге... То нам это будет очень даже "зачем".

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Гость

15:30:01 21-09-2023

Гость (07:52:37 21-09-2023) А нельзя там без наших обойтись? Ну пусть бьются друг с друг... Какой вы недальновидный. На шаг вперед смотреть не хотите.

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Гость

07:54:09 21-09-2023

Военнослужащие погибли --- хотят втянуть

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влад

08:04:07 21-09-2023

И кто теперь ответит за смерть наших ребят?

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Елена

11:55:36 21-09-2023

Сколько человек? Кто? Откуда? Опять все завуалированно. Что за способ отправки7

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