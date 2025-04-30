Автомобили вскоре могут стать еще дороже, а неплательщиков по алиментам внесут в публичный реестр

30 апреля 2025, 06:15, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В мае вступит в силу сразу несколько важных законов, которые серьезно отразятся на жизни многих россиян. Так, начнет действовать реестр алиментщиков – данные должников будут общедоступными. Утилизационный сбор на автомобили из Европы начнут считать по-новому, из-за чего они могут значительно подорожать. А у российских властей появится больше оснований, чтобы признать человека иностранным агентом.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в мае 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Открытый реестр алиментщиков Реестр неплательщиков алиментов начнет свою работу с 25 мая 2025 года. Это будет общедоступная база данных, в которую внесут сведения обо всех неплательщиках, которых привлекли к административной или уголовной ответственности или объявили в розыск. Самого должника должны будут в течение суток уведомить о том, что он включен в реестр. Его данные будут находиться в базе до тех пор, пока он не погасит всю задолженность или исполнительное производство не прекратят. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на защиту интересов детей. Нерадивым алиментщикам станет намного сложнее скрыть тот факт, что они уклоняются от выплат. "Необходимо создавать условия, чтобы отцы, как бы они ни относились к бывшим женам, не бегали от своих детей. Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов позволит взыскать денежные средства в пользу ребенка", – сказал Володин.

2 Статус ветеранов для защитников Курской области С 2 мая в силу вступит закон, дающий бойцам, которые участвовали в отражении вооруженного нападения на территорию России, право на статус ветерана или инвалида боевых действий. Документ в первую очередь направлен на защитников Курской области. Ранее они считались участниками контртеррористической операции, а потому не имели права на соответствующие статус и льготы. Теперь, согласно тексту закона, статус ветерана и инвалида боевых действий получат военные, "отражающие вторжение на российскую территорию и пресекающие вооруженную провокацию на государственной границе и в регионах, прилегающих к зоне СВО". Эта норма распространяется в том числе и на уволенных в запас, добровольцев, полицейских, сотрудников Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, судебных приставов, прокуроров и пожарных.

3 Ужесточения для иноагентов Сразу два новых закона касаются деятельности иноагентов. Первый вступил в силу еще в конце апреля: теперь судебное разбирательство в отношении иностранных агентов по 20 различным уголовным статьям возможно и без их участия. Это означает, что судить могут и тех, кто находится за рубежом. А с 2 мая расширяется перечень оснований, на которых человека могут признать иноагентом. К ним в том числе будут причислять: лиц, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия;

помогающих иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России;

вовлекающих граждан (в том числе несовершеннолетних) в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы против России.

4 Расчет утильсбора по-новому С 1 мая утилизационный сбор для автомобилей, импортируемых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), начнут рассчитывать по-новому. Размер будет зависеть не от цены машины в стране ввоза, как раньше, а от средней рыночной стоимости аналогичных машин в России. Минпромторг в ближайшее время составит перечень марок автомобилей с указанием средних цен на них, в зависимости от возраста. Данные будут обновляться ежеквартально. Формула расчета будет следующей: к базовой ставке утильсбора добавят разницу в стоимости машины в ЕАЭС и в России, а затем все это помножат на 0,5. Если автомобиля не окажется в перечне Минпромторга, то сумма сбора увеличится в три раза. Изменения коснутся лишь юрлиц и тех, кто ввозит машины в страну для перепродажи. Но эксперты убеждены, что нововведение в ближайшее время скажется на всем рынке. Ожидается, что автомобили из Европы станут еще дороже.

5 Противодействие мошенникам С 9 мая вступят в силу дополнительные нормы для кредитных организаций, направленные на борьбу с мошенниками. Во-первых, банки должны будут разработать официальные документы, регламентирующие механизмы защиты от заключения договоров потребительского займа без согласия клиента. Во-вторых, изменится порядок работы с клиентами, которые были замечены в подозрительных операциях и попали в черный список Центробанка, но при этом в отношении них не возбудили уголовное дело. Кредитные организации смогут не блокировать их карты полностью, а лишь вводить лимит на переводы (100 тысяч рублей в месяц). Предполагается, что эти две нормы станут дополнительной защитой для россиян, чьи персональные данные были похищены и использованы мошенниками.

6 Лимит на переводы без идентификации С 30 мая в России введут лимит на переводы с упрощенной идентификацией. Речь идет о транзакциях, которые совершаются без открытия банковского счета. Если сумма такого перевода не превышает 15 тысяч рублей, то никакая идентификация не требуется. А вот если размер транша больше, отправитель должен указать фамилию, имя, отчество и паспортные данные. Теперь даже для тех, кто прошел упрощенную идентификацию, введут верхний предел на переводы – 100 тысяч рублей. Если сумма больше, понадобится пройти полную идентификацию. К ФИО и паспортным данным нужно будет добавить дату и место рождения, ИНН и адрес. Если деньги отправляет иностранный гражданин, банк должен будет проверить законность его нахождения в стране.

7 Штрафы за утечку данных С 30 мая российские власти ужесточат наказание за утечку персональных данных. Напомним, за это в стране предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа будет варьироваться от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от объема утечки. Должностным лицам, виновным в утере личных данных, придется заплатить от 400 до 600 тысяч рублей. А вот юрлица будут штрафовать на гигантские суммы – от 5 до 15 млн рублей. Наказание будет еще жестче в случае повторного нарушения: размер штрафа для должностных лиц будет доходить до 1,2 млн рублей ;

; компании будут штрафовать на сумму до 3% от годового оборота.

8 Коды ОКВЭД для блогеров У блогеров появятся собственные коды в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Уже с 1 мая в классификатор добавят следующие кодировки: 70.21.1 "Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети";

70.21.9 "Деятельность в сфере связей с общественностью прочая";

73.11.1 "Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети";

73.11.9 "Деятельность рекламных агентств прочая". Блогеры должны будут самостоятельно актуализировать свои регистрационные данные, внеся новые коды ОКВЭД в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) или юридических лиц (ЕГРЮЛ). Если они этого не сделают, то могут столкнуться с трудностями: например, потерять право на налоговые льготы и участие в госзаказах. Как ранее писал РБК со ссылкой на Ассоциацию блогеров и агентств (АБА), отдельные коды ОКВЭД необходимы "для определения статуса инфлюенсеров и агентств как участников рынка, государственного регулирования и защиты (от защиты авторских прав до доступа к госпрограммам поддержки бизнеса), а также для учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и выстраивания стратегии ее развития".