Иностранные водительские права признают недействительными, а льготную ипотеку разрешат оформлять и на "вторичку"

01 апреля 2025, 06:30, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

С апреля в России расширят программу льготной ипотеки, добавив туда и вторичное жилье. Впрочем, купить квартиру таким образом можно будет далеко не везде. Сразу два нововведения касаются мигрантов: водителей обяжут заменить свои национальные права на российские, а детей начнут тестировать на знание русского языка перед поступлением в школу. Кроме того, вводится жесткий лимит на количество SIM-карт, оформленных на одного человека.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в апреле 2025 года, – в карточках на amic.ru.

1 Индексация социальных пенсий 1 апреля – традиционная дата для индексации пенсий, которую получает большое количество россиян. Прежде всего, эти выплаты назначают инвалидам всех групп и членам семей, потерявших кормильца. Также соцпенсия положена гражданам, которые по достижении пенсионного возраста не накопили достаточное количество баллов для страховой пенсии. Прибавка составит 14,75%. После индексации средний размер социальной пенсии в России вырастет до 15,4 тысячи рублей. Кроме того, на повышение могут рассчитывать россияне, которые получают государственную пенсию: участники Великой Отечественной войны;

награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осажденного Севастополя" и "Жителю осажденного Сталинграда";

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей;

бывшие работники летно-испытательных составов.

2 Замена иностранных прав Иностранцам, которые получили вид на жительство или гражданство России до апреля 2024-го, но до сих пор используют свое национальное водительское удостоверение, придется заменить его на российское. Такое требование появится в российском законодательстве с 1 апреля 2025 года. Все иностранные и международные права, полученные этими категориями мигрантов, будут считаться недействительными. Для того чтобы заменить удостоверение на российское, водителю обязательно нужно будет сдать соответствующий экзамен. Нововведение не коснется только россиян и белорусов, которым выдали удостоверения на территории Белоруссии. Их документы, как и прежде, будут действовать и в РФ.

3 Экзамен по русскому для иностранных школьников Для детей иностранных граждан и лиц без гражданства, которые впервые поступают в российские школы, вводится обязательный экзамен по русскому языку. Тестирование продлится не больше 80 минут и будет включать в себя как устную, так и письменную часть. Для будущих первоклашек экзамен планируют проводить только устно. Предполагается, что на момент зачисления в школу иностранный ребенок должен знать на русском языке хотя бы базовые понятия. В случае успешной сдачи экзамена ребенка на общих основаниях зачислят в школу. Если же тесты будут провалены, несовершеннолетнему предложат дополнительные занятия по русскому языку. К повторному экзамену его допустят не раньше чем через три месяца. Тестировать детей и "подтягивать" их по русскому будут те образовательные учреждения, которые утвердит Минобр. При этом тех детей, которые уже учатся в российских школах, тестировать не планируется.

4 Льготная ипотека для вторичного жилья В программу льготной ипотеки с 1 апреля 2025 года включат и вторичное жилье. Впрочем, изменение касается далеко не всей страны, а лишь городов "с низким уровнем строительства". Такими считаются те населенные пункты, где одновременно строится не больше двух домов. На первом этапе в программу вошел 901 город – список можно посмотреть здесь В Алтайском крае льготная ипотека на вторичное жилье будет доступна в восьми городах: Змеиногорске, Славгороде, Камне-на-Оби, Горняке, Алейске, Заринске, Рубцовске и Яровом. Ставка по льготной ипотеке составит 6%. Воспользоваться этими условиями смогут семьи, где есть хотя бы один ребенок не старше шести лет. При этом оформить льготную ипотеку можно только один раз. Под программу попадают лишь те многоквартирные дома, которые эксплуатируются не больше 20 лет.

5 Банкам хватит только биометрии Во всех российских банках, которые используют биометрическую систему, с апреля начнет действовать новый порядок подтверждения личности клиента. Теперь, если биометрические данные человека уже есть в единой биометрической системе, кредитная организация не сможет потребовать дополнительный документ для удостоверения личности: биометрии должно быть более чем достаточно. Предполагается, что новый формат сделает взаимодействие с банками намного проще для многих россиян. Прежде всего законодатели думали о маломобильных гражданах и жителях отдаленных районов, когда принимали решение.

6 Ограничение SIM-карт Еще одно нововведение касается рынка мобильной связи. С 1 апреля россиянам нельзя будет оформлять на себя одновременно более 20 SIM-карт. При заключении договора мобильный оператор должен будет проверить, сколько уже "симок" есть у клиента. Если лимит превышен, то соглашение на получение услуг связи подписано не будет. Кроме того, операторы должны будут проверять достоверность сведений, указанных в договоре. Кстати, россияне и сами смогут посмотреть, сколько у них активных SIM-карт: опция будет доступна на "Госуслугах". Там же можно будет разорвать договор на услуги связи или же оформить новый. При этом тех "симок", которые уже оформлены, изменение не коснется.

7 Рекламный сбор Поправки в закон о рекламе, которые вступят в силу с 1 апреля, вводят обязательные отчисления в бюджет за распространение рекламы в интернете. Так называемый "рекламный сбор" будут платить все операторы, которые ориентированы на российского потребителя, в том числе и блогеры. Размер отчислений составит 3% от суммы квартального дохода с реализации услуг или товаров. Собранные таким образом деньги государство направит на поддержку разработчиков российских программ и баз данных. Перечень организаций определит кабмин. Контролировать, чтобы рекламные сборы платили вовремя, будет Роскомнадзор.

8 Отмена штрафов для мусоровозов С 1 апреля в России вводится трехлетний мораторий на ряд штрафов для перевозчиков бытовых отходов. До 1 марта 2028 года мусоровозы не будут штрафовать за перегруз, а также освободят от платы за причиняемый ущерб дорожному покрытию. Льготные условия будут действовать для двуосных и трехосных тяжеловесных машин, данные о которых есть в федеральной системе учета ТКО. При этом до 1 сентября 2026 года российские власти должны будут утвердить новые требования к мусоровозным машинам и правила их использования.