"Алкаши родили ее". В Барнауле водитель маршрутки обматерил школьницу
Шофер проехал нужную девочке остановку и впал в истерику
19 октября 2024, 10:45, ИА Амител
В Барнауле водитель маршрутки не увидел на выходе из салона школьницу, проехал нужную ей остановку и начал ее оскорблять, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидицы, девочка стояла в очереди, чтобы рассчитаться за проезд и выйти, но шофер не увидел ее, закрыл дверь и продолжил движение. На просьбу школьницы остановиться от мужчины в ее адрес "полетели маты".
"Водитель минут пять покрывал школьницу матом. Оскорблял ее, пока она стояла до остановки, и когда вышла, продолжал оскорблять", – рассказала горожанка.
На опубликованном видео шофер называет ребенка безмозглой собакой женского пола, а также утверждает, что "алкаши родили ее".
На каком именно маршруте работает этот водитель, свидетельница конфликта не уточнила. Однако, судя по опубликованному ей госномеру, речь может идти об автобусе № 33.
В августе шофер этой же маршрутки обматерил и ударил пассажира, который хотел рассчитаться переводом на карту.
10:56:22 19-10-2024
Вы что молчали.
11:00:05 19-10-2024
Двойные стандарты...
Представьте, если бы речь шла об учителе. Давно бы начались разбирательства, наверное,завели дело, показывали бы по телевизору, публиковали в СМИ,комиссии посещали школу, работали бы психологи.
А если бы еще и ударили ученика или родителя...Страшно даже представить последствия)))
20:48:09 20-10-2024
Гость (11:00:05 19-10-2024) Двойные стандарты...Представьте, если бы речь шла об учи... Надо же показать свою пользу, наехать, растоптать,подогреть душу нерадивых родителей...А здесь что они сделают? Язык в заднее место и вид кярпичем.
11:28:28 19-10-2024
Ну это же водители маршруток! Мразёвки!
12:10:47 19-10-2024
А остальные пассажиры молчали? Никто не заступился? Как так?...
17:37:40 19-10-2024
Гость (12:10:47 19-10-2024) А остальные пассажиры молчали? Никто не заступился? Как так?... А теперь так. И вот это реально страшно, что стало с людьми. Всем на всех стало побоку. Лишь бы меня не трогали. Есть исключения, но их все меньше с каждым днем...
09:21:39 20-10-2024
Гость (17:37:40 19-10-2024) А теперь так. И вот это реально страшно, что стало с людьми.... Есть такие русские пословицы- моя хата с краю, и рубашка ближе к телу. В этом весь наш народ.
20:52:35 19-10-2024
Гость (12:10:47 19-10-2024) А остальные пассажиры молчали? Никто не заступился? Как так?... привыкайте. человеческого в людях все меньше и каждый сам за себя.
02:53:00 20-10-2024
Гость (12:10:47 19-10-2024) А остальные пассажиры молчали? Никто не заступился? Как так?... Сейчас заступаться себе дороже. Законы сделали так, что если заступиться, то ещё и посадить могут ни за что...
13:22:28 19-10-2024
говорим на таджикрв а сами не лучше
13:27:38 19-10-2024
Обычная история для 33,205. Пишу регулярно жалобы, а толку? Водители маршруток, очевидно, очень несчастные люди. Себя сами за людей не считают потому к другим так же относятся.
13:43:35 19-10-2024
номер маршрута и номер авто в студию !!!!!
14:38:59 19-10-2024
Снять с маршрута водителя , пусть идёт на пенсию.
10:33:07 21-10-2024
гость (14:38:59 19-10-2024) Снять с маршрута водителя , пусть идёт на пенсию.... Может на СВО?
15:39:45 19-10-2024
Вчера в очередной раз вернулся из Питера. Транспорт в сравнении с родным Барнаулом- небо и земля. Хоть местные его и поругивают местами. Автобусы с иголочки, зарядки, чёткие объявления остановок,экраны с картой маршрута, показывают альтернативные маршруты/пересадки, при наличии "Подорожника" первая поездка за полную цену 44р, в течение часа первая пересадка за пол-цены, последующие 0(НОЛЬ!!!), всё муниципальное, водители - славяне, никакой налички/переводов, кондукторы "вежливые до поносу(с)Гоцман", расписание соблюдается до десятков секунд, уехать в полночь - вообще не проблема.
У нас что мешает хоть половину перечисленного сделать? Слышно только вой что денег им мало и вечной ощущение что едешь в помойном баке
21:57:19 19-10-2024
Гость (15:39:45 19-10-2024) Вчера в очередной раз вернулся из Питера. Транспорт в сравне... хоть половину перечисленного еще не сделали, но первый шаг- сделали...довелось в Питере воспользоваться бюджетным вариантом транспорта, вхожу это я в автобус- и столбенею: да прямо-таки барнаульский автобус! Пригляделась: точно он, только совсем новенький, неободратенький, пол чистенький, прибор для оплаты проезда не заблокирован, кондишен работает, остановки объявляют....ага, понятно...как только автобусик чуть обветшает- его из столицы в провинцию спишут, а уж на месте быстренько поцарапают обивку сидений, все опции отключат, "каскадера" к рулю приставят, грязноватую нервную тетушку в кондуктора определят....где-то мы уже это читали, правда, там про сортиры было
22:30:17 19-10-2024
Гость (15:39:45 19-10-2024) Вчера в очередной раз вернулся из Питера. Транспорт в сравне... Просто мы живем в аппендиксе страны, посмотрите на карте....
16:36:26 19-10-2024
Это несчастное лысое создание за рулем просто себя обозначило. Не хочется всех водителей ОТ обзывать, но очень многие из них достойны отдельного котла в аду.
17:06:49 19-10-2024
Такое твпечатление, что на маршрутках одни дебилы работают. Ни ума, ни совести. НОЛЬ!!! Только автобус и умеют водить. НИЗОСТЬ. А я люблю мой город БАРНАУЛ. И многие мои друзья и родственники отмечают: какой у нас красивый ГОРОД- БАРНАУЛ!!!
02:26:25 20-10-2024
Гость (17:06:49 19-10-2024) Такое твпечатление, что на маршрутках одни дебилы работают. ... Пока не спилили большую часть деревьев был красивый
11:59:27 21-10-2024
Гость (17:06:49 19-10-2024) Такое твпечатление, что на маршрутках одни дебилы работают. ...
а в СССР водители общественного транспорта были привелигированный класс, лучшие из лучших
10:44:40 21-10-2024
Вот эти вот старые жирные мужики, неудовлетворенные жизнью. Причем и пассажиры тоже.....
17:48:15 21-10-2024
все безобразие в транспорте от той системы что завела администрация города во главе знаете с кем... просто они за мзду прикрывают перевозчиков и не наказывают - взяли бы вызвали владельца маршрута и написали ему расторжение договора из-за некорректного общения его сотрудников с горожанами и все...всем бы все стало понятно...а так то ребенка высадят, то обматерят...и конца нет безобразию... потому что администрация в доле.
22:21:01 21-10-2024
Половина водил вообще какие-то долбодятлы.