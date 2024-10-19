"Алкаши родили ее". В Барнауле водитель маршрутки обматерил школьницу

Шофер проехал нужную девочке остановку и впал в истерику

19 октября 2024, 10:45, ИА Амител

Пассажиры в автобусе / Фото: unsplash.com

В Барнауле водитель маршрутки не увидел на выходе из салона школьницу, проехал нужную ей остановку и начал ее оскорблять, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидицы, девочка стояла в очереди, чтобы рассчитаться за проезд и выйти, но шофер не увидел ее, закрыл дверь и продолжил движение. На просьбу школьницы остановиться от мужчины в ее адрес "полетели маты".

"Водитель минут пять покрывал школьницу матом. Оскорблял ее, пока она стояла до остановки, и когда вышла, продолжал оскорблять", – рассказала горожанка.

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

На опубликованном видео шофер называет ребенка безмозглой собакой женского пола, а также утверждает, что "алкаши родили ее".

На каком именно маршруте работает этот водитель, свидетельница конфликта не уточнила. Однако, судя по опубликованному ей госномеру, речь может идти об автобусе № 33.

В августе шофер этой же маршрутки обматерил и ударил пассажира, который хотел рассчитаться переводом на карту.