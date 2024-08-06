Соцсети: водитель маршрутки № 33 в Барнауле ударил пассажира без наличных

По словам очевидца, мужчина хотел расплатиться переводом на карту, но маршрутчик отказал ему в этом

06 августа 2024, 20:15, ИА Амител

Конфликт между водителем и пассажиром / Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель маршрутки № 33 обматерил и ударил пассажира, который хотел рассчитаться переводом на карту. О конфликте сообщила очевидец в паблике "Инцидент Барнаул".

На приложенном видео мужчина выгоняет пассажира, но тот отказывается выходить и начинает кричать на него в ответ. После этого водитель ударяет пассажира.

Напомним, что ранее сотрудники администрации города и Госавтоинспекция проверили маршруты № 47 и 76 и выяснили, что в автобусах есть терминалы для оплаты проезда, но не все водители предоставляют их пассажирам. С перевозчиком провели претензионную работу.