Соцсети: водитель маршрутки № 33 в Барнауле ударил пассажира без наличных
По словам очевидца, мужчина хотел расплатиться переводом на карту, но маршрутчик отказал ему в этом
06 августа 2024, 20:15, ИА Амител
Конфликт между водителем и пассажиром / Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель маршрутки № 33 обматерил и ударил пассажира, который хотел рассчитаться переводом на карту. О конфликте сообщила очевидец в паблике "Инцидент Барнаул".
На приложенном видео мужчина выгоняет пассажира, но тот отказывается выходить и начинает кричать на него в ответ. После этого водитель ударяет пассажира.
Напомним, что ранее сотрудники администрации города и Госавтоинспекция проверили маршруты № 47 и 76 и выяснили, что в автобусах есть терминалы для оплаты проезда, но не все водители предоставляют их пассажирам. С перевозчиком провели претензионную работу.
20:33:26 06-08-2024
В Барнауле вообще есть нормальные водители, или все психически не здоровые?
07:27:25 07-08-2024
Сергей (20:33:26 06-08-2024) В Барнауле вообще есть нормальные водители, или все психичес... В газельках многие неадекватные.
21:03:24 06-08-2024
На СВО таких горячих чертей, там они нужны в штурмовых отрядах.
21:03:38 06-08-2024
Ехал на 47, нет и в помине терминала оплаты. Беспредел! Доколе они будут работать в серую?! Куда смотрит прокуратура?
12:03:58 07-08-2024
Гость (21:03:38 06-08-2024) Ехал на 47, нет и в помине терминала оплаты. Беспредел! Доко... Таки да, каждый день езжу на работу - с работы на 47-й и ни разу не видел там терминала. Плевать они хотели на "претензионную работу" - или наличка, или перевод по номеру телефона.
22:06:36 06-08-2024
Барнаульский общественный транспорт предлагает разнообразный спектр услуг за ваши деньги: вас обматерят, изобьют а то и вообще при вас водитель или кондуктор сходит в туалет😂
01:37:24 07-08-2024
Гость (22:06:36 06-08-2024) Барнаульский общественный транспорт предлагает разнообразный... И хорошо, если не на вас сходит...Есть куда стремится.
22:31:54 06-08-2024
Нищие пассажиры ездят без денег и выступают ещё
07:28:11 07-08-2024
Гость (22:31:54 06-08-2024) Нищие пассажиры ездят без денег и выступают ещё... Да нищий это ты, с мелочью в кармане ходишь.
14:32:46 07-08-2024
Гость (07:28:11 07-08-2024) Да нищий это ты, с мелочью в кармане ходишь.... это сарказм, ты
22:41:23 06-08-2024
Ужас
22:51:33 06-08-2024
Давно уже пора усвоить нет наличных, не лезьте в маршрутку, любит наш народ в табло получать, наверное начал там права свои качать, думает сейчас что-то докажет, а теперь наверное мечтает, что накажут водителя, только мечты не сбудутся)))
01:35:16 07-08-2024
Гость (22:51:33 06-08-2024) Давно уже пора усвоить нет наличных, не лезьте в маршрутку, ... Общественный резонанс уже есть. Так, что не обольщайтесь- накажут и поделом!
С психикой не все в порядке- иди лечись!
С людьми работаешь.
07:23:33 07-08-2024
Гость (22:51:33 06-08-2024) Давно уже пора усвоить нет наличных, не лезьте в маршрутку, ... Правильно будет так: " Нет здоровья, нет наличных, не лезь в маршрутку "
07:49:01 07-08-2024
Гость (22:51:33 06-08-2024) Давно уже пора усвоить нет наличных, не лезьте в маршрутку, ... В Бийске в общественном транспорте вообще не возникает таких вопросов - терминалы есть и в автобусах, и в трамваях, и в маршрутках. Проезд за наличку - только в автобусах Бийского района. Как-то так...
07:54:42 07-08-2024
Коренной бийчанин (07:49:01 07-08-2024) В Бийске в общественном транспорте вообще не возникает таких... Скукатища в вашем Бийске по этому.
09:36:25 07-08-2024
Гость (07:54:42 07-08-2024) Скукатища в вашем Бийске по этому.... ага. а тут аццкий квест
09:29:34 07-08-2024
Гость (22:51:33 06-08-2024) Давно уже пора усвоить нет наличных, не лезьте в маршрутку, ... ну а почему бы не проехать за счет водятла? всегда так делаю
11:52:47 07-08-2024
Гость (22:51:33 06-08-2024) Давно уже пора усвоить нет наличных, не лезьте в маршрутку, ... Ну то есть пассажирам надо иметь средства защиты на такой случай? Перцовый балончик в харю водиле или что похуже под ребро, это предлагаете?
09:30:29 07-08-2024
надо заметить, что при общении с водителями маршруток нельзя прикасаться к ним руками!