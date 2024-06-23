Алла Пугачева избежит высоких налогов на замок в деревне Грязь

У недвижимости, скорее всего, не будет кадастровой стоимости

23 июня 2024, 10:40, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видеозаписи

С большой долей вероятности певицу Аллы Пугачевой, хозяйки замка в подмосковной деревне Грязь, не коснутся новые повышенные налоговые сборы. Об этом заявил "Парламентской газете" владелец агентства элитной недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

По словам эксперта, стоимость замка, вероятно, не будет высокой ни по кадастровой, ни по рыночной оценке. Когда-то этот объект, возможно, относился к сегменту "суперлюкс", но сейчас он уже устарел. На рынке есть много более современных, комфортных и продуманных проектов.

Кроме того, Виктор Садыгов отметил, что в 2022 году выяснилось, что у замка нет адреса. Это может быть связано с тем, что межевание участка, вероятно, проводилось еще в нулевых или вообще не проводилось. Сам участок небольшой – всего один гектар, а площадь здания составляет около 2300 квадратных метров.

Если новые поправки будут приняты, максимальная ставка налога на имущество может повыситься с 0,3 до 2,5%. Однако это касается только объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.