Алла Пугачева решила зарабатывать на единственной квартире в Москве
По данным источников, Примадонна собирается сдавать недвижимость
24 октября 2023, 21:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Алла Пугачева передумала продавать единственную квартиру в Москве и решила заработать на ней иначе. Об этом сообщает "КП".
Во время поездки на прощание с модельером Валентином Юдашкиным Пугачева узнавала о том, сколько может стоить принадлежащая ей недвижимость. При этом источники сообщают, что Примадонна передумала расставаться с квартирой.
Пока Алла Пугачева планирует ее сдавать, но в данный момент спроса на жилье нет.
Речь идет о квартире площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке. Специалисты считают, что ее можно сдавать за 400 тысяч рублей в месяц.
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Перестаньте Пугачёву называть "Примадонной". Примадонна- это оперный термин, с пугачёвским же голосом в опере ловить нечего! У неё же весьма посредственные вокальные данные, просто тётка знала, перед кем ногами пораскинуть вовремя...