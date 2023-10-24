Алла Пугачева решила зарабатывать на единственной квартире в Москве

По данным источников, Примадонна собирается сдавать недвижимость

24 октября 2023, 21:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алла Пугачева передумала продавать единственную квартиру в Москве и решила заработать на ней иначе. Об этом сообщает "КП".

Во время поездки на прощание с модельером Валентином Юдашкиным Пугачева узнавала о том, сколько может стоить принадлежащая ей недвижимость. При этом источники сообщают, что Примадонна передумала расставаться с квартирой.

Пока Алла Пугачева планирует ее сдавать, но в данный момент спроса на жилье нет.

Речь идет о квартире площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке. Специалисты считают, что ее можно сдавать за 400 тысяч рублей в месяц.