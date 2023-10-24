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Алла Пугачева решила зарабатывать на единственной квартире в Москве

По данным источников, Примадонна собирается сдавать недвижимость

24 октября 2023, 21:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Алла Пугачева передумала продавать единственную квартиру в Москве и решила заработать на ней иначе. Об этом сообщает "КП".

Во время поездки на прощание с модельером Валентином Юдашкиным Пугачева узнавала о том, сколько может стоить принадлежащая ей недвижимость. При этом источники сообщают, что Примадонна передумала расставаться с квартирой.

Пока Алла Пугачева планирует ее сдавать, но в данный момент спроса на жилье нет.

Речь идет о квартире площадью 303 квадратных метра в Филипповском переулке. Специалисты считают, что ее можно сдавать за 400 тысяч рублей в месяц. 

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Комментарии 3

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Гость

21:53:50 24-10-2023

Нашлась бабка? Почему молчит отряд ЛизаАрлент ?

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Гость

09:59:03 25-10-2023

Я думал всем кто против Запад помогает

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Гость

12:17:59 25-10-2023

Перестаньте Пугачёву называть "Примадонной". Примадонна- это оперный термин, с пугачёвским же голосом в опере ловить нечего! У неё же весьма посредственные вокальные данные, просто тётка знала, перед кем ногами пораскинуть вовремя...

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