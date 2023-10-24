Пугачева пропала после отъезда из Израиля

Предположительно, она может находиться на Кипре, однако подтверждения этой информации нет

24 октября 2023, 07:37, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube

Певица Алла Пугачева пропала после того, как уехала из Израиля вместе со своими детьми. Как сообщает "КП", артистка могла уехать на Кипр, однако давно не выходит на связь со своими близкими.

Собеседники издания заявили, что сейчас ни Примадонны, ни близнецов Гарри и Лизы в Израиле нет. Однако достоверной информации о том, что они находятся на Кипре, тоже нет – там у певицы, предположительно, есть недвижимость.

Известно, что у Пугачевой также есть апартаменты на берегу океана в Майами, США, однако и эта версия не подтверждена.

Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, однако позднее ее также замечали в Латвии.