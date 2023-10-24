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Пугачева пропала после отъезда из Израиля

Предположительно, она может находиться на Кипре, однако подтверждения этой информации нет

24 октября 2023, 07:37, ИА Амител

Кадр из видео / YouTube
Кадр из видео / YouTube

Певица Алла Пугачева пропала после того, как уехала из Израиля вместе со своими детьми. Как сообщает "КП", артистка могла уехать на Кипр, однако давно не выходит на связь со своими близкими.

Собеседники издания заявили, что сейчас ни Примадонны, ни близнецов Гарри и Лизы в Израиле нет. Однако достоверной информации о том, что они находятся на Кипре, тоже нет – там у певицы, предположительно, есть недвижимость.

Известно, что у Пугачевой также есть апартаменты на берегу океана в Майами, США, однако и эта версия не подтверждена.

Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, однако позднее ее также замечали в Латвии.

культура Знаменитости

Комментарии 27

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Гость

07:51:10 24-10-2023

Приглядывать за бабусей надо было лучше. Где её сейчас искать? Жилья много набрала, все адреса не помнит..

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Гость

07:57:14 24-10-2023

Штош, греки готовьтесь пол года вам до военного конфликта

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Гость

08:18:16 24-10-2023

Не захотела быть патриоткой,стала киприоткой.

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Гость

13:43:55 24-10-2023

Гость (08:18:16 24-10-2023) Не захотела быть патриоткой,стала киприоткой.... Она на пенсии давно, чего вы к ней прицепились. Имеет право на заслуженный отдых и спокойную старость.

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Гость

19:16:18 24-10-2023

Гость (13:43:55 24-10-2023) Она на пенсии давно, чего вы к ней прицепились. Имеет право ... Пугачиха дала один концерт в Чернобыле, за один день пребывания там сделала себе инвалидность, связанную с радиационным поражением, и по суду за "ущерб здоровью" высудила пенсию в начале 2000-х годов в размере 100 тыс. руб. Сейчас с индексацией получает гораздо больше из нашего бюджета по сфабрикованной инвалидности. Когда одному ликвидатору Чернобыля судья отказала в индексации ущерба здоровью и он привел прецедент с Пугачихой, судья сказала, вы себя с Пугачевой не сравнивайте. Так что есть на что жить, пропившей голос бабке, на чужбине за счет России.

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...

08:19:13 24-10-2023

Ишшо в совецкое время в прессе было написано что у Пугачевой и Леонтьева особняки в Майами рядышком куплены

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33

15:29:02 24-10-2023

... (08:19:13 24-10-2023) Ишшо в совецкое время в прессе было написано что у Пугачевой... леонтьев пугачиху не трахал,очень трудно это делать когда трусы по верх штанов.

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Гость

19:24:25 24-10-2023

33 (15:29:02 24-10-2023) леонтьев пугачиху не трахал,очень трудно это делать когда тр... Леонтьев голубой, сам признал на одной передаче в 90-х, когда это модно было.

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Гость

08:28:35 24-10-2023

Вот меньше всего интересует место нахождения Пугачевой.

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Гость

08:43:18 24-10-2023

Гость (08:28:35 24-10-2023) Вот меньше всего интересует место нахождения Пугачевой. ... а мне интересно как они там обосцатушкиперепрятушки

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Гость

09:14:17 24-10-2023

Гость (08:28:35 24-10-2023) Вот меньше всего интересует место нахождения Пугачевой. ... Как долго вы готовы бежать за ее лимузином, что бы сказать ей, что она вам не интересна?

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Гость

11:30:04 24-10-2023

Гость (09:14:17 24-10-2023) Как долго вы готовы бежать за ее лимузином, что бы сказать е... Ровно на 150км меньше, чем ты...

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гость

09:01:13 24-10-2023

Найдётся

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ВВП

10:06:33 24-10-2023

гость (09:01:13 24-10-2023) Найдётся... На новый год всплывёт на первом)))

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Гость

09:06:53 24-10-2023

По крайней мере она против сво и она уехала. А сколько людей против но это не мешает им получать здесь выплаты и зарплаты

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Гость

09:19:28 24-10-2023

Гость (09:06:53 24-10-2023) А сколько людей против но это не мешает А вы за? и почему не на передовой?

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Гость

12:55:21 24-10-2023

Гость (09:19:28 24-10-2023) А вы за? и почему не на передовой?... потому что я уже пенсионерка

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Гость

19:26:09 24-10-2023

Гость (09:06:53 24-10-2023) По крайней мере она против сво и она уехала. А сколько людей... Так и Пугачевка получает русскую пенсию, хоть и Родину предала.

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Гость

09:25:26 24-10-2023

Кто против СВО,тот против обеспечения безопасности российского государства.А значит продажный либераст или враг народа.Очень просто.

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Гость

12:43:17 24-10-2023

Гость (09:25:26 24-10-2023) Кто против СВО,тот против обеспечения безопасности российско... Если в кране нет воды - значит кончилась она. Еще проще!

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Гость

13:01:27 24-10-2023

Гость (09:25:26 24-10-2023) Кто против СВО,тот против обеспечения безопасности российско... Сейчас очень безопасно стало, не то что раньше

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Гость

14:27:24 24-10-2023

Гость (13:01:27 24-10-2023) Сейчас очень безопасно стало, не то что раньше... А кто раздувает?Американский империализм.Гегемон на планете.

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Гость

11:02:46 24-10-2023

Бабка притягивает конфликты. Ну все, капец Кипру. Ждем закуса за спорные территории Египта и Турции.

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Гость

11:04:09 24-10-2023

Ой, опечатка. На Кипре спорные территории Греции и Турции, Египет ни при делах

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Гость

11:31:36 24-10-2023

Пропала? Не волнуйтесь! Оно в воде не тонет...

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Гость

11:46:06 24-10-2023

Да сидит она. Полсадили а не воруй!

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Гость

19:01:34 24-10-2023

Так вроде ее голубой муж дал интервью, что лучше страны и народа, чем евреи нет и они останутся на своей любимой родине Израиль при любых невзгодах до конца? Наврал что ли?

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