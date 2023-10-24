Пугачева пропала после отъезда из Израиля
Предположительно, она может находиться на Кипре, однако подтверждения этой информации нет
24 октября 2023, 07:37, ИА Амител
Певица Алла Пугачева пропала после того, как уехала из Израиля вместе со своими детьми. Как сообщает "КП", артистка могла уехать на Кипр, однако давно не выходит на связь со своими близкими.
Собеседники издания заявили, что сейчас ни Примадонны, ни близнецов Гарри и Лизы в Израиле нет. Однако достоверной информации о том, что они находятся на Кипре, тоже нет – там у певицы, предположительно, есть недвижимость.
Известно, что у Пугачевой также есть апартаменты на берегу океана в Майами, США, однако и эта версия не подтверждена.
Напомним, что после начала СВО Алла Пугачева уехала из России и продала семейный замок в деревне Грязь. Она проживала в Израиле, однако позднее ее также замечали в Латвии.
07:51:10 24-10-2023
Приглядывать за бабусей надо было лучше. Где её сейчас искать? Жилья много набрала, все адреса не помнит..
07:57:14 24-10-2023
Штош, греки готовьтесь пол года вам до военного конфликта
08:18:16 24-10-2023
Не захотела быть патриоткой,стала киприоткой.
13:43:55 24-10-2023
Гость (08:18:16 24-10-2023) Не захотела быть патриоткой,стала киприоткой.... Она на пенсии давно, чего вы к ней прицепились. Имеет право на заслуженный отдых и спокойную старость.
19:16:18 24-10-2023
Гость (13:43:55 24-10-2023) Она на пенсии давно, чего вы к ней прицепились. Имеет право ... Пугачиха дала один концерт в Чернобыле, за один день пребывания там сделала себе инвалидность, связанную с радиационным поражением, и по суду за "ущерб здоровью" высудила пенсию в начале 2000-х годов в размере 100 тыс. руб. Сейчас с индексацией получает гораздо больше из нашего бюджета по сфабрикованной инвалидности. Когда одному ликвидатору Чернобыля судья отказала в индексации ущерба здоровью и он привел прецедент с Пугачихой, судья сказала, вы себя с Пугачевой не сравнивайте. Так что есть на что жить, пропившей голос бабке, на чужбине за счет России.
08:19:13 24-10-2023
Ишшо в совецкое время в прессе было написано что у Пугачевой и Леонтьева особняки в Майами рядышком куплены
15:29:02 24-10-2023
... (08:19:13 24-10-2023) Ишшо в совецкое время в прессе было написано что у Пугачевой... леонтьев пугачиху не трахал,очень трудно это делать когда трусы по верх штанов.
19:24:25 24-10-2023
33 (15:29:02 24-10-2023) леонтьев пугачиху не трахал,очень трудно это делать когда тр... Леонтьев голубой, сам признал на одной передаче в 90-х, когда это модно было.
08:28:35 24-10-2023
Вот меньше всего интересует место нахождения Пугачевой.
08:43:18 24-10-2023
Гость (08:28:35 24-10-2023) Вот меньше всего интересует место нахождения Пугачевой. ... а мне интересно как они там обосцатушкиперепрятушки
09:14:17 24-10-2023
Гость (08:28:35 24-10-2023) Вот меньше всего интересует место нахождения Пугачевой. ... Как долго вы готовы бежать за ее лимузином, что бы сказать ей, что она вам не интересна?
11:30:04 24-10-2023
Гость (09:14:17 24-10-2023) Как долго вы готовы бежать за ее лимузином, что бы сказать е... Ровно на 150км меньше, чем ты...
09:01:13 24-10-2023
Найдётся
10:06:33 24-10-2023
гость (09:01:13 24-10-2023) Найдётся... На новый год всплывёт на первом)))
09:06:53 24-10-2023
По крайней мере она против сво и она уехала. А сколько людей против но это не мешает им получать здесь выплаты и зарплаты
09:19:28 24-10-2023
Гость (09:06:53 24-10-2023) А сколько людей против но это не мешает А вы за? и почему не на передовой?
12:55:21 24-10-2023
Гость (09:19:28 24-10-2023) А вы за? и почему не на передовой?... потому что я уже пенсионерка
19:26:09 24-10-2023
Гость (09:06:53 24-10-2023) По крайней мере она против сво и она уехала. А сколько людей... Так и Пугачевка получает русскую пенсию, хоть и Родину предала.
09:25:26 24-10-2023
Кто против СВО,тот против обеспечения безопасности российского государства.А значит продажный либераст или враг народа.Очень просто.
12:43:17 24-10-2023
Гость (09:25:26 24-10-2023) Кто против СВО,тот против обеспечения безопасности российско... Если в кране нет воды - значит кончилась она. Еще проще!
13:01:27 24-10-2023
Гость (09:25:26 24-10-2023) Кто против СВО,тот против обеспечения безопасности российско... Сейчас очень безопасно стало, не то что раньше
14:27:24 24-10-2023
Гость (13:01:27 24-10-2023) Сейчас очень безопасно стало, не то что раньше... А кто раздувает?Американский империализм.Гегемон на планете.
11:02:46 24-10-2023
Бабка притягивает конфликты. Ну все, капец Кипру. Ждем закуса за спорные территории Египта и Турции.
11:04:09 24-10-2023
Ой, опечатка. На Кипре спорные территории Греции и Турции, Египет ни при делах
11:31:36 24-10-2023
Пропала? Не волнуйтесь! Оно в воде не тонет...
11:46:06 24-10-2023
Да сидит она. Полсадили а не воруй!
19:01:34 24-10-2023
Так вроде ее голубой муж дал интервью, что лучше страны и народа, чем евреи нет и они останутся на своей любимой родине Израиль при любых невзгодах до конца? Наврал что ли?