Алла Пугачёва вернулась в Москву

Предположительно, она приехала на похороны Валентина Юдашкина

04 мая 2023, 08:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алла Пугачёва накануне прилетела в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, Примадонна прибыла, чтобы посетить похороны модельера Валентина Юдашкина, ушедшего из жизни накануне. При этом помощница Пугачёвой не комментирует цель приезда.

Напомним, что в последние годы жизни Валентин Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием. У модельера обнаружили рак почки, а метастазы разрослись по всему организму.

Алла Пугачёва весной 2022 года переехала в Израиль. В России она появляется редко.