НОВОСТИКультура

Алла Пугачёва вернулась в Москву

Предположительно, она приехала на похороны Валентина Юдашкина

04 мая 2023, 08:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алла Пугачёва накануне прилетела в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, Примадонна прибыла, чтобы посетить похороны модельера Валентина Юдашкина, ушедшего из жизни накануне. При этом помощница Пугачёвой не комментирует цель приезда.

Напомним, что в последние годы жизни Валентин Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием. У модельера обнаружили рак почки, а метастазы разрослись по всему организму. 

Алла Пугачёва весной 2022 года переехала в Израиль. В России она появляется редко.

культура

Комментарии 21

Avatar Picture
Кирилл

08:27:33 04-05-2023

Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как она пела исключительно про свои страдания. Это мое мнение, никому не навязываю. Знаю ее с концерта 1974 года, тогда она была неплоха, скромная еще, людей уважала, вроде как.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:35 04-05-2023

Кирилл (08:27:33 04-05-2023) Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как ... В смысле "свои страдания"? Песни так-то не она пишет.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:34 04-05-2023

Кирилл (08:27:33 04-05-2023) Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как ... лично знаете?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:42:35 04-05-2023

Отстаньте от бабушки 75-летней. Стар, что мал. Пусть поживёт)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:42 04-05-2023

Наверное крутой юрист смог бы найти в законах что-нибудь, типа, пособничества в предательстве, тогда не смогла бы туда-сюда ездить

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:40 04-05-2023

Наверное крутой юрист смог бы найти в законах что-нибудь, типа, пособничества в предательстве, тогда не смогла бы туда-сюда ездить=====Миллион раз соглашусь.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:24 04-05-2023

Знаменитая с советских времён певица, у которой в коллекции много шлягеров и которые выходили каждый год.Но вот действительно,отгрохала себе дворец-замок,правила миром эстрады,со временем стала халдой.Пусть говорят, что "заработала она всё это своим трудом(ртом и голосовыми связками),но в какое-то время исчезло к ней уважение.Возможно это во мне говорит моя гражданская позиция ) Тем более в годы невзгод ( в смысле санкций) она покинула Родину.Наравне с чубайсами,дворковичами,абрамовичами и дерипасками...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр(первый)

09:54:11 04-05-2023

Вороньё слетается! Нет чтобы забыть эту "народную" халду ,та из неё каждый день делают вершительницу судеб. В подражание Бёрнсу:"дерьмо останется дерьмом,и всё такон прочее"!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:36 04-05-2023

отгрохала себе дворец-замок Так-то его отгрохал её муж, еще будучи холостым, а у неё на Истре особнячок и на Тверской квартирка.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:26 04-05-2023

Да , как же она оставила там своего мужа гея с прохоровым.. Когда она приезжала последний раз, пошла жаловаться по верхам на Симоньян и Соловьева. И ничего не получилось. Одно дело деньги, другое предательства страны...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:20 04-05-2023

Как бабки сплетницы на лавочке, ещё и мужской пол в этом участвует, фу.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:35 04-05-2023

Вы как голодные крысы набросились на человека, заработала имеет право пользоваться, она же не в карман к вам залезла, своим трудом всего добилась, кто вам мешает заработать и дворцы покупать, а личная жизнь это вообще не ваше дело, с кем сошлась с кем разошлась, как бабки на скамейки, а что выразила свое мнение и поддержала мужа молодец, у нас свобода слова.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:20 04-05-2023

Гость (10:34:35 04-05-2023) Вы как голодные крысы набросились на человека, заработала им... К заработанному нет вопросов, к предательству есть

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:11 04-05-2023

Гость (10:34:35 04-05-2023) Вы как голодные крысы набросились на человека, заработала им... Потом и кровью заработала себе на дворец за десять лет.Всё по чесноку ))))А "народная" она потому что с народом или потому что с народными деньгами (честно заработанными голосовыми связками) в израйиль сквозанула?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:38 04-05-2023

Надо арестовать Пугачиху и как других на зону, валенки шить.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:03 04-05-2023

Мумия вернулась. Папуасы заходятся от счастья...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Знаток Пугачевой

13:31:03 04-05-2023

Шляперов у нее и правда много Что не хит то шляпа

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:14 04-05-2023

Просто, не слушайте её песен, не ходите на её концерты (если они будут), не интересуйтесь ей вообще! Для публичного человека, который живёт на то что собирает деньги со своих поклонников, нет ни чего хуже народного забвения...!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:14 04-05-2023

Кирилл (08:27:33 04-05-2023) Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как ... Наверное почти все великие артисты пели про свои страдания. Неразделённая любовь. Девушка ушла. Ещё какая-нибудь бытовая мура. Главное голос погромче и мотив поприставучей. Чтобы припев заел на весь день.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:14 04-05-2023

Гость (15:53:14 04-05-2023) Наверное почти все великие артисты пели про свои страдания.... типа, Гагарина?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:58 04-05-2023

На хрен ее пустили и не лишили гражданства. С началом Сво демонстративно нагло оставила страну конечно придумав фигню для лохов во власти

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров