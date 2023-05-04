Алла Пугачёва вернулась в Москву
Предположительно, она приехала на похороны Валентина Юдашкина
04 мая 2023, 08:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Алла Пугачёва накануне прилетела в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
Предположительно, Примадонна прибыла, чтобы посетить похороны модельера Валентина Юдашкина, ушедшего из жизни накануне. При этом помощница Пугачёвой не комментирует цель приезда.
Напомним, что в последние годы жизни Валентин Юдашкин боролся с онкологическим заболеванием. У модельера обнаружили рак почки, а метастазы разрослись по всему организму.
Алла Пугачёва весной 2022 года переехала в Израиль. В России она появляется редко.
08:27:33 04-05-2023
Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как она пела исключительно про свои страдания. Это мое мнение, никому не навязываю. Знаю ее с концерта 1974 года, тогда она была неплоха, скромная еще, людей уважала, вроде как.
08:58:35 04-05-2023
Кирилл (08:27:33 04-05-2023) Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как ... В смысле "свои страдания"? Песни так-то не она пишет.
12:31:34 04-05-2023
Кирилл (08:27:33 04-05-2023) Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как ... лично знаете?
08:42:35 04-05-2023
Отстаньте от бабушки 75-летней. Стар, что мал. Пусть поживёт)
08:56:42 04-05-2023
Наверное крутой юрист смог бы найти в законах что-нибудь, типа, пособничества в предательстве, тогда не смогла бы туда-сюда ездить
09:29:40 04-05-2023
Наверное крутой юрист смог бы найти в законах что-нибудь, типа, пособничества в предательстве, тогда не смогла бы туда-сюда ездить=====Миллион раз соглашусь.
09:38:24 04-05-2023
Знаменитая с советских времён певица, у которой в коллекции много шлягеров и которые выходили каждый год.Но вот действительно,отгрохала себе дворец-замок,правила миром эстрады,со временем стала халдой.Пусть говорят, что "заработала она всё это своим трудом(ртом и голосовыми связками),но в какое-то время исчезло к ней уважение.Возможно это во мне говорит моя гражданская позиция ) Тем более в годы невзгод ( в смысле санкций) она покинула Родину.Наравне с чубайсами,дворковичами,абрамовичами и дерипасками...
09:54:11 04-05-2023
Вороньё слетается! Нет чтобы забыть эту "народную" халду ,та из неё каждый день делают вершительницу судеб. В подражание Бёрнсу:"дерьмо останется дерьмом,и всё такон прочее"!
10:00:36 04-05-2023
отгрохала себе дворец-замок Так-то его отгрохал её муж, еще будучи холостым, а у неё на Истре особнячок и на Тверской квартирка.
10:08:26 04-05-2023
Да , как же она оставила там своего мужа гея с прохоровым.. Когда она приезжала последний раз, пошла жаловаться по верхам на Симоньян и Соловьева. И ничего не получилось. Одно дело деньги, другое предательства страны...
10:26:20 04-05-2023
Как бабки сплетницы на лавочке, ещё и мужской пол в этом участвует, фу.
10:34:35 04-05-2023
Вы как голодные крысы набросились на человека, заработала имеет право пользоваться, она же не в карман к вам залезла, своим трудом всего добилась, кто вам мешает заработать и дворцы покупать, а личная жизнь это вообще не ваше дело, с кем сошлась с кем разошлась, как бабки на скамейки, а что выразила свое мнение и поддержала мужа молодец, у нас свобода слова.
10:52:20 04-05-2023
Гость (10:34:35 04-05-2023) Вы как голодные крысы набросились на человека, заработала им... К заработанному нет вопросов, к предательству есть
11:51:11 04-05-2023
Гость (10:34:35 04-05-2023) Вы как голодные крысы набросились на человека, заработала им... Потом и кровью заработала себе на дворец за десять лет.Всё по чесноку ))))А "народная" она потому что с народом или потому что с народными деньгами (честно заработанными голосовыми связками) в израйиль сквозанула?
11:00:38 04-05-2023
Надо арестовать Пугачиху и как других на зону, валенки шить.
12:21:03 04-05-2023
Мумия вернулась. Папуасы заходятся от счастья...
13:31:03 04-05-2023
Шляперов у нее и правда много Что не хит то шляпа
14:20:14 04-05-2023
Просто, не слушайте её песен, не ходите на её концерты (если они будут), не интересуйтесь ей вообще! Для публичного человека, который живёт на то что собирает деньги со своих поклонников, нет ни чего хуже народного забвения...!
15:53:14 04-05-2023
Кирилл (08:27:33 04-05-2023) Терпеть не могу эту певичку еще с Советского союза, так как ... Наверное почти все великие артисты пели про свои страдания. Неразделённая любовь. Девушка ушла. Ещё какая-нибудь бытовая мура. Главное голос погромче и мотив поприставучей. Чтобы припев заел на весь день.
16:58:14 04-05-2023
Гость (15:53:14 04-05-2023) Наверное почти все великие артисты пели про свои страдания.... типа, Гагарина?
18:35:58 04-05-2023
На хрен ее пустили и не лишили гражданства. С началом Сво демонстративно нагло оставила страну конечно придумав фигню для лохов во власти