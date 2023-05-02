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Умер российский модельер Валентин Юдашкин

Мастер мировой моды скончался в возрасте 59 лет — в последние годы он боролся с раком

02 мая 2023, 17:08, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Модельер Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Первый канал со ссылкой на его супругу Марину. 

В последние годы Юдашкин боролся с тяжёлой болезнью – по сообщениям СМИ, ещё несколько лет назад у него нашли рак почки, а также метастазы в голове. 

Дата и место прощания с деятелем моды станет известна позднее.

Юдашкин родился 14 октября 1963 года в Баковке Московской области. Окончил Московский индустриальный техникум. Первую коллекцию представил в 1991 году в Париже. Дважды становился создателем костюмов для олимпийской сборной России.

Юдашкина называли гениальным модельером, признанным мастером мировой моды. Его наряды носили звёзды шоу-бизнеса, театра и кино.

Шоу-бизнес утраты

Комментарии 2

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Элен без ребят

17:58:27 02-05-2023

вчера Зайцев, сегодня Юдашкин... бесконечно жаль (

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R22

20:46:51 02-05-2023

Светлый мужик был! R. I. P.

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