Алла Пугачева закупила песен на несколько новых альбомов

Анонимный продюсер заявил, что в ближайшее время она начнет выпускать новые работы

12 ноября 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алла Пугачева некоторое время скупала песни, чтобы впоследствии записать их. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на продюсера, который пожелал остаться анонимным.

По словам источника, в последнее время Примадонна записывалась только на одной студии в Подмосковье у саундпродюсера Анатолия Лопатина. Источник "КП" заявляет, что готовых или почти готовых композиций у Лопатина хватит на три альбома.

Также продюсер заявил, что Пугачева планирует записывать новые песни, а в ближайшее время она может выпустить два альбома.