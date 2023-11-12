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Алла Пугачева закупила песен на несколько новых альбомов

Анонимный продюсер заявил, что в ближайшее время она начнет выпускать новые работы

12 ноября 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Алла Пугачева некоторое время скупала песни, чтобы впоследствии записать их. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на продюсера, который пожелал остаться анонимным.

По словам источника, в последнее время Примадонна записывалась только на одной студии в Подмосковье у саундпродюсера Анатолия Лопатина. Источник "КП" заявляет, что готовых или почти готовых композиций у Лопатина хватит на три альбома.

Также продюсер заявил, что Пугачева планирует записывать новые песни, а в ближайшее время она может выпустить два альбома.

музыка Знаменитости

Комментарии 18

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Гость

20:45:09 12-11-2023

Но после этого уже точно прощальный тур! Твёрдо и чётко!

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Олег

21:42:08 12-11-2023

Надо закончить про неё вспоминать.

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Наталья

22:40:13 12-11-2023

Воспаление хитрости называется её болезнь.

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Гость

14:53:28 18-11-2023

Наталья (22:40:13 12-11-2023) Воспаление хитрости называется её болезнь. ... Я думаю, песни будут про любовь к Родине, про мир на земле, как в своё время спел Майкл Джексон

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Екх

22:42:54 12-11-2023

Блин, зачем мне это все!

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BJ3

03:24:09 13-11-2023

Уже голос у неё не тот, прокуренный хриплый. 100% с автотюном будут записывать, как и "величественую" Оленьку Бузову... У меня всё!)))

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Гость

08:18:11 13-11-2023

Хрипатая хабалка пугачиха вам прокашляет свои новые хиты.

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Гость

09:44:12 13-11-2023

сплетни от дегенератов. она сама написала, что уже не поёт. 74 года ей и дети маленькие

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Гость

11:32:42 13-11-2023

так она помирает или поёт таки?))

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Гость

15:05:06 13-11-2023

Гость (11:32:42 13-11-2023) так она помирает или поёт таки?))... Бабушке пенсии не хватает на жизнь

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Гость

19:20:24 14-11-2023

Гость (11:32:42 13-11-2023) так она помирает или поёт таки?))... Ни то, ни другое.

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Гость

16:03:17 13-11-2023

Надеюсь запретят ее крутить на радио, и вырежут песни с яндекс музык и прочих сервисов.

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Гость

17:37:49 13-11-2023

Гость (16:03:17 13-11-2023) Надеюсь запретят ее крутить на радио, и вырежут песни с янде... Отавят одного Шамана!

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Гость

17:51:27 13-11-2023

Гость (17:37:49 13-11-2023) Отавят одного Шамана! ... слушаю "наше радио" не помню на нем ни пугачевой ни шаману. выбирайте источники тщательнее.

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Гость

18:03:59 13-11-2023

а вы ТЩАТЕЛЬНО выбрали "Наше радио"?

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Гость

19:11:51 13-11-2023

Гость (18:03:59 13-11-2023) а вы ТЩАТЕЛЬНО выбрали "Наше радио"?... Вы даже не представляете насколько тщательно.

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Инга

16:25:53 14-11-2023

Вот, поржем... 🤪😅 Соревноваться с престарелой гурченко,(царство ей небесное) станет? , когда от одного вида, в дрожь бросало.. А, слушать, так, уши в трубочку сворачивались..

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Гость

01:15:11 15-11-2023

Максимка отправил на вахту :) Сам на Кипре остался

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