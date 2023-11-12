Алла Пугачева закупила песен на несколько новых альбомов
Анонимный продюсер заявил, что в ближайшее время она начнет выпускать новые работы
12 ноября 2023, 20:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Алла Пугачева некоторое время скупала песни, чтобы впоследствии записать их. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на продюсера, который пожелал остаться анонимным.
По словам источника, в последнее время Примадонна записывалась только на одной студии в Подмосковье у саундпродюсера Анатолия Лопатина. Источник "КП" заявляет, что готовых или почти готовых композиций у Лопатина хватит на три альбома.
Также продюсер заявил, что Пугачева планирует записывать новые песни, а в ближайшее время она может выпустить два альбома.
20:45:09 12-11-2023
Но после этого уже точно прощальный тур! Твёрдо и чётко!
21:42:08 12-11-2023
Надо закончить про неё вспоминать.
22:40:13 12-11-2023
Воспаление хитрости называется её болезнь.
14:53:28 18-11-2023
Наталья (22:40:13 12-11-2023) Воспаление хитрости называется её болезнь. ... Я думаю, песни будут про любовь к Родине, про мир на земле, как в своё время спел Майкл Джексон
22:42:54 12-11-2023
Блин, зачем мне это все!
03:24:09 13-11-2023
Уже голос у неё не тот, прокуренный хриплый. 100% с автотюном будут записывать, как и "величественую" Оленьку Бузову... У меня всё!)))
08:18:11 13-11-2023
Хрипатая хабалка пугачиха вам прокашляет свои новые хиты.
09:44:12 13-11-2023
сплетни от дегенератов. она сама написала, что уже не поёт. 74 года ей и дети маленькие
11:32:42 13-11-2023
так она помирает или поёт таки?))
15:05:06 13-11-2023
Гость (11:32:42 13-11-2023) так она помирает или поёт таки?))... Бабушке пенсии не хватает на жизнь
19:20:24 14-11-2023
Гость (11:32:42 13-11-2023) так она помирает или поёт таки?))... Ни то, ни другое.
16:03:17 13-11-2023
Надеюсь запретят ее крутить на радио, и вырежут песни с яндекс музык и прочих сервисов.
17:37:49 13-11-2023
Гость (16:03:17 13-11-2023) Надеюсь запретят ее крутить на радио, и вырежут песни с янде... Отавят одного Шамана!
17:51:27 13-11-2023
Гость (17:37:49 13-11-2023) Отавят одного Шамана! ... слушаю "наше радио" не помню на нем ни пугачевой ни шаману. выбирайте источники тщательнее.
18:03:59 13-11-2023
а вы ТЩАТЕЛЬНО выбрали "Наше радио"?
19:11:51 13-11-2023
Гость (18:03:59 13-11-2023) а вы ТЩАТЕЛЬНО выбрали "Наше радио"?... Вы даже не представляете насколько тщательно.
16:25:53 14-11-2023
Вот, поржем... 🤪😅 Соревноваться с престарелой гурченко,(царство ей небесное) станет? , когда от одного вида, в дрожь бросало.. А, слушать, так, уши в трубочку сворачивались..
01:15:11 15-11-2023
Максимка отправил на вахту :) Сам на Кипре остался