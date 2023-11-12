СМИ заявили о тяжелом заболевании у Аллы Пугачевой
В первом за долгое время обращении певицы к подписчикам нашли слова о болезнях
12 ноября 2023, 10:32, ИА Амител
Алла Пугачева в социальных сетях обратилась к поклонникам и завистникам, а также заявила о тяжелом недуге. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Певица назвала "кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников" тех, кто кидает в нее камни. Она добавила, что ложью от нее пытаются оттолкнуть людей.
После этого в обращении певицы сказано, что ее судьба отдана "в руки Вселенной".
Также Пугачева добавила, что полвека, несмотря на болезни, она выходила к зрителю. Эту часть обращения читатели, как пишет "КП", некоторые подписчики сочли признанием тяжелого заболевания. Обсуждая часть обращения Примадонны, фанаты певицы пожелали ей здоровья.
10:36:41 12-11-2023
Ну хватит вспоминать эту старую ЖАБУ с её постоянными оскорбления в адрес россиян!
10:48:38 12-11-2023
русофобия неизлечима.
12:13:29 12-11-2023
богатые тоже плачут и тоже болеют, вот только в отличие от нас бедных, такие как пугачиха лечатся в шикарных условиях.
12:20:58 12-11-2023
Старуха назвала себя примой ... Таки пусть едет в Израиль лечиться
12:49:47 12-11-2023
У меня тоже достаточно болезней, давайте об этом сделаем публикацию.
00:13:58 13-11-2023
Светлана (12:49:47 12-11-2023) У меня тоже достаточно болезней, давайте об этом сделаем пуб... это видно по вашему комментарию
13:17:20 12-11-2023
Пусть катится ко всем чертям, в России нет места предателям!
15:12:26 12-11-2023
Ну..бабушка старенькая, надо пожалеть. Только зачем?
15:54:02 12-11-2023
Еще бы, в 70 с лишним лет у нее болезней не было. Некоторым писать просто уже не о чем. Пишите про Шамана, там много чего накопать можно! Но тут надо пятую точку оторвать и мозг включить.
16:10:58 12-11-2023
ну и фото!? где вы взяли эту молодящуюся старушенцию!?...
18:32:55 12-11-2023
А что она еще не сдохла?????????
01:10:17 13-11-2023
Гость (18:32:55 12-11-2023) А что она еще не сдохла?????????... Всех переживёт! Не на. Лесоповале работала. Меньше надо было пластических операций делать.
18:34:39 12-11-2023
Из пальца "высосаны"слова про болезнь. Где? Где об этом она сказала? Просто заявила, что её судьба в руках Вселенной. Так может сказать о себе каждый. Мы не всегда можем управлять своей судьбой. А тут раздули на ровном месте, болезнь нашли неизлечимую. В таком возрасте уже нет абсолютно здоровых.
19:03:48 12-11-2023
Пугачеву хоронили, порвали два баяна.
19:06:07 12-11-2023
Пугачиха всю жизнь врет, что болеет, только вот никак не сдохнет.
20:54:27 14-11-2023
Гость (19:06:07 12-11-2023) Пугачиха всю жизнь врет, что болеет, только вот никак не сдо... Ну что же вы злые-то такие!
19:53:08 12-11-2023
Люди, что ж вы такие ненавистные! Пугачева талант, и Галкин тоже талантище! Что ж вам покоя не дает их слава, их деньги. Ну не у вас же они их взяли, а заработали. Кто вам-то не дает зарабатывать? Буквально лет 15 назад на ее концерты невозможно было купить билеты, а сейчас, когда человек не изменил своим взглядам, ее готовы сожрать. Мы все должны жить в мире, когда же вы, наконец, это поймете. Война выгодна только тем, кто на ней деньги наживает и родных своих не теряет. И предатель не Пугачева, а те, кто просрал и сделал изгоем нашу страну.
23:32:06 12-11-2023
Поклонница Пугачевой (19:53:08 12-11-2023) Люди, что ж вы такие ненавистные! Пугачева талант, и Галкин ... Где там талант? Особенно про Галкина. Шутки ниже пояса, а пародирует всех одинаково, он не пародист, а жертва пародии, не шутник, а клоун. И большую часть денег он не заработал, а своровал, честно такие состояния невозможно нажить. И тут нет никакой злобы, просто они продажники, и просто бездари. Гнать метлой. Но вот смерти желать нельзя никому, с этим в комментах переборщили.
00:27:11 13-11-2023
Поклонница Пугачевой (19:53:08 12-11-2023) Люди, что ж вы такие ненавистные! Пугачева талант, и Галкин ... Многие таланты не бросили нас и не кинулись где как бы полутшее,они с нами, а ее болезнь это деньги и корона
20:22:15 12-11-2023
В вас столько злобы, люди? Вы же себя выжигаете изнутри. Жертвы ТВ.
23:28:35 12-11-2023
Откуда (20:22:15 12-11-2023) В вас столько злобы, люди? Вы же себя выжигаете изнутри. Жер... В отличии от вас, у нас есть собственное мнение.
21:14:57 12-11-2023
Она как красная тряпка для жителей Барнаула. Зачем обращать на нее внимание, если ваш кумир -горлопан Шаман.
11:52:06 13-11-2023
Гость (21:14:57 12-11-2023) Она как красная тряпка для жителей Барнаула. Зачем обращать ... да каких жителей) это боты план выполняют по разжиганию ненависти. Столько жителей на сайте нету, сколько лайков и коментов
21:18:44 12-11-2023
Здоровья Алле Борисовне и всем комментаторам!
22:45:16 12-11-2023
Отдала богу душу....!!!!
22:48:04 12-11-2023
Старуха Изергиль.
23:36:56 12-11-2023
Гость (22:48:04 12-11-2023) Старуха Изергиль. ... Старуха из Юрги...
22:49:47 12-11-2023
Она ещё у нас на похоронах простудиться)))
22:52:57 12-11-2023
Она ещё петь собирается? У неё уже давно нет голоса, один хрип. Не надо нас пугать этими песнями.
23:31:27 12-11-2023
Поклонница Пугачевой (19:53:08 12-11-2023) Люди, что ж вы такие ненавистные! Пугачева талант, и Галкин ... Ну просто открыла нам глаза! Куда б я без вас- ввек не разобралась -бы! Без вас и мадам Брошкиной, которая жила для меня, подорвала здоровье для меня, а без неё-то кто я- рабыня, глупая я баба, не осознающая че творю, че делаю. Вам самой не смешно?
23:36:37 12-11-2023
Люди, опомнитесь. Она заработала уважение. Зачем писать гадость? Желаю здоровья Алле Борисовне, детям, Максиму. Семья замечательная.
23:38:36 12-11-2023
Поклонница Пугачевой (19:53:08 12-11-2023) Люди, что ж вы такие ненавистные! Пугачева талант, и Галкин ... Эти таланты и талантища- предатели Родины. Война никому не нужна, но если нас, Россию , хотят уничтожить, приходится воевать и отдавать свои жизни. Вот и за них, этих предателей, которые ради своих денег сбежали за рубеж, а потом начнут возвращаться обратно, отдают свои жизни наши российские герои. Но эти твари не ценят их жизни, для них кроме денег и их барахла, нет других ценностей. Им родина там, где жопе тепло и брюхо набито. А те, кто воюет, они стоят на защите своих родных: отцов, матерей, жен и детей,которые не побегут за границу, как эти таланты, вот поэтому за них и воюют и умирают сыновья, мужья и отцы. Как и ВОВ воевали наши деды и прадеды и отдавали саои жизни в борьбе с фашистами, так и сейчас воюют их внуки и правнуки с теми же фашистами, которых недобили в 1945г. и они пустили корни. Нужно уничтожить эту коричневу чуму, выжечь каленым железом, чтобы и следа от неё не осталось, вот за это воюют и погибают наши российские воины.
23:43:20 12-11-2023
Да ладно, обратно в Россию собралась, вот и заговорила! Песни пишет, купить меньше надо и пить и Россию матушку любить!!!
00:13:23 13-11-2023
Светлана (12:49:47 12-11-2023) У меня тоже достаточно болезней, давайте об этом сделаем пуб... КТО ОНА И КТО ТЫ....
00:49:07 13-11-2023
Люди, что с Вами происходит?
01:40:23 13-11-2023
Не слишком ли много ей чести и внимания любого из нас. Бог ей судья, болеет, ну при таком отношении к своему здоровью в молодые годы, немудрено. Предателей не прощают!!! Предатель - он и в Израиле - Предатель
08:36:48 13-11-2023
Как надоела за последнюю неделю эта моль шифоньерная)))
11:55:47 13-11-2023
шизофрения? на фото типичный случай
12:17:24 13-11-2023
Полвека, несмотря на болезнь... А что за болезнь? На кого бы залезть?