СМИ заявили о тяжелом заболевании у Аллы Пугачевой

В первом за долгое время обращении певицы к подписчикам нашли слова о болезнях

12 ноября 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: соцсети

Алла Пугачева в социальных сетях обратилась к поклонникам и завистникам, а также заявила о тяжелом недуге. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Певица назвала "кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников" тех, кто кидает в нее камни. Она добавила, что ложью от нее пытаются оттолкнуть людей.

После этого в обращении певицы сказано, что ее судьба отдана "в руки Вселенной".

Также Пугачева добавила, что полвека, несмотря на болезни, она выходила к зрителю. Эту часть обращения читатели, как пишет "КП", некоторые подписчики сочли признанием тяжелого заболевания. Обсуждая часть обращения Примадонны, фанаты певицы пожелали ей здоровья.