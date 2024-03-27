Аллу Пугачеву могут признать иноагентом

Генпрокуратура уже начала процедуру

27 марта 2024, 15:05, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом. Об этом сообщает Shot.

Как рассказал глава ФБПК Виталий Бородин, Генпрокуратура уже начала процесс и направила соответствующий запрос в Минюст.

Ранее Алла Пугачева ответила на высказывание Стаса Михайлова.

Михайлов заявил о том, что все артисты, уехавшие из России на фоне СВО, вернутся в страну. Он заверил, что они "приползут на коленях".

Пугачева в ответ заявила, что "нормальные люди" в Россию не вернутся.