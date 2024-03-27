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Аллу Пугачеву могут признать иноагентом

Генпрокуратура уже начала процедуру

27 марта 2024, 15:05, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом. Об этом сообщает Shot.

Как рассказал глава ФБПК Виталий Бородин, Генпрокуратура уже начала процесс и направила соответствующий запрос в Минюст.

Ранее  Алла Пугачева ответила на высказывание Стаса Михайлова. 

Михайлов заявил о том, что все артисты, уехавшие из России на фоне СВО, вернутся в страну. Он заверил, что они "приползут на коленях".

Пугачева в ответ заявила, что "нормальные люди" в Россию не вернутся. 

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Комментарии 8

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Гость

15:09:31 27-03-2024

Через два года после убытия за границу

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Гость

15:19:08 27-03-2024

Что говорить о шутах, если у нас даже президент Горбачёв при первой возможности уехал жить к недругам. И никаких последствий для них, кроме хороших.

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Гость

17:00:42 27-03-2024

Гость (15:19:08 27-03-2024) Что говорить о шутах, если у нас даже президент Горбачёв при... И Керенский во времена Ленина. И мэр Москвы Лужков.
Я считаю, что на законодательном уровне должно быть сразу - подписываешь договор, если вступаешь в политику в большие должности, то до конца дней живёшь в России. А они со всеми гостайнами на пенсии уезжают спокойно. Так же касаемо и близких родственников.

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Гость

22:33:17 27-03-2024

Гость (17:00:42 27-03-2024) И Керенский во времена Ленина. И мэр Москвы Лужков. Я сч... Совершенно согласен с такой постановкой вопроса. Всех уезжающих лишать тутошних пенсий, пусть о их пенсиях тамошние заботятся.Что касаемо близких родственников, так некоторые из них бывают хуже дальних врагов.


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Гость

15:21:31 27-03-2024

Доболталась примадонна.Язык твой тебя в израйле оставит помирать.

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гость

15:55:32 27-03-2024

Давно надо бы. Говорливая больно стала.

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Гость

16:58:23 27-03-2024

Я думал ее давно признали уже....пора!

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Гость

16:56:15 28-03-2024

Надо же народ как-то отвлечь.

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