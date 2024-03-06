Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию
Так она ответила на заявление Стаса Михайлова
06 марта 2024, 19:45, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видео / Музыкалити
Певица Алла Пугачева ответила на недавнее высказывание Стаса Михайлова. Пост об этом она опубликовала в своих социальных сетях.
Накануне Михайлов заявил о том, что все артисты, уехавшие из России на фоне СВО, вернутся в страну. Он заверил, что они "приползут на коленях".
"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я – безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те", – ответила Михайлову Пугачева.
Она также заявила о том, что нормальные люди в Россию не вернутся.
Ранее стало известно, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле.
19:58:12 06-03-2024
Нормальные люди не предают Россию и не бегут из России.
Так что пугачиха прикуси язычок, вам с галкиным за всё придется отвечать.
Как и всем кто против России, особенно собчак
20:17:48 06-03-2024
Андрей (19:58:12 06-03-2024) Нормальные люди не предают Россию и не бегут из России.
Так ... Да вы может ещё хуже в 100раз, просто помалкиваете, хитровыделанные
22:02:01 06-03-2024
Андрей (19:58:12 06-03-2024) Нормальные люди не предают Россию и не бегут из России.
Так ... отвечать будут перед судом те, кто нарушает закон. нормальные люди думают. предатели России рассказывают сказки.
08:24:43 07-03-2024
Гость (22:02:01 06-03-2024) Андрей (19:58:12 06-03-2024) Нормальные люди не предаю... точно! и особенно те, кто нарушил международные законы! очень хочется верить...
20:09:27 06-03-2024
Что тогда туда сюда шныряет?
Уходя уходи.
20:15:08 06-03-2024
сбежала в исраэль, теперь на кипр, побегушка побирушка.
21:06:01 06-03-2024
Старая профура на причисляй себя к нормальным безмозглая глупая баба..В России ты никому не нужна..
21:13:27 06-03-2024
Все верно. Нормальные все как крысы убежали по разным норам. Эти единицы себя считают нормальными. А миллионы оставшихся их презирают. Также их презирают и жители тех стран куда они убежали. Ибо предателей и перебежчиков никто и никогда не считал нормальными и не уважал.
02:25:54 07-03-2024
Гость (21:13:27 06-03-2024) Все верно. Нормальные все как крысы убежали по разным норам.... Верно. А когда в той стране, куда сбежали, начнутся проблемы - сбегут в следующую. В принципе стран много, на 1 человеческую жизнь хватит побегать. Про таких и говорят, ни родины ни флага
22:15:02 06-03-2024
Пугачева уже действительно старенькая...
22:33:34 06-03-2024
Есть единственный способ таких как она проучить - это просто забыть! Других тем и вопросов хватает!
00:51:36 07-03-2024
Родина там, где человеку хорошо. Не верите? Спросите у любого депутата, чиновника, зачем ему двойное гражданство, недвижимость за кордоном и чего там делают его дети?
07:56:02 07-03-2024
нормальные люди в Россию не вернутся --- О, получается она не верит в победу Запада. Очень странно, там десятки триллионов долларов, высокие технологии, а их поклонники не верят в их победу. Очень странно
08:23:51 07-03-2024
Амик, не пишите про недостойных людей, вы лишний раз её пиарите, а она только донаты успевает собирать на фоне хайпа. Оставьте эту жену иноагенты в покое, ей немного то и жизни осталось
09:25:22 07-03-2024
Старя, мерзкая алка-хабалка...
10:30:06 07-03-2024
Кого волнует мнение старой кошёлки? В фильме "Душа" с её участием, была гениальная фраза: "Звезда со времением превращается в чёрную дыру"... это не про астрономию было.
11:08:18 07-03-2024
а я с ней согласна, у кого есть возможность в основном и уехали, а у кого нет, те ядом брызгают
11:22:31 07-03-2024
Гость (11:08:18 07-03-2024) а я с ней согласна, у кого есть возможность в основном и уех... у кого есть возможность в основном и уехали --- не понятно, почему не верят, что Запад победит и они смогут вернуться и наказать брызгающих ядом
11:32:57 07-03-2024
Гость (11:08:18 07-03-2024) а я с ней согласна, у кого есть возможность в основном и уех... надеюсь, у тебя такая возможность есть или появится в самое ближайшее время. вот прям от души желаю.
11:45:18 07-03-2024
Элен без ребят (11:32:57 07-03-2024) надеюсь, у тебя такая возможность есть или появится в самое ... Ну и будете тут жить ненормальные и плакать по уехавшим нормальным. Особенно по Галкину. Такой человек порядочный. Из Израиля тоже вроде бы уехал, не любит, когда воюют с соседями
17:51:38 07-03-2024
Гость (11:45:18 07-03-2024) Ну и будете тут жить ненормальные и плакать по уехавшим норм... Алла Пугачева - закончилась !!!!
Все в прошлом .
05:35:03 11-03-2024
Гость (11:08:18 07-03-2024) а я с ней согласна, у кого есть возможность в основном и уех... Как я тебя понимаю. Точно выразилась!
20:13:39 07-03-2024
Люди,забудьте эту хабалку много чести для нее чтоб мы РОССИЯНЕ говорили о ней ,плавает как г-но по странам не так много ей осталось скоро утонет
22:55:53 07-03-2024
Уже когда все забудут про эту старуху она отжила своё творчество и потеряла доверие народа. Сделала свой выбор. Слава Богу что вся эта мерзость ушла с экранов и ворачиваются те которых она убрала. Ну что , за что боролась на то и напополам. И всему её семейству закрыть дорогу, и её дочке тоже. А то самая умная, молчунья. Живёт в Америке, азаденьгой едит в Россию. ПРЕДАТЕЛЯМ место там где они сейчас есть , а не рядом с народом.