"АЛМАЗ" презентовал новые плуг, борону и сеялку на "Дне сибирского поля"

Алтайские машиностроительные заводы "АЛМАЗ" – постоянный участник ежегодного масштабного форума

06 июля 2023, 10:05, ИА Амител LjN8KPqvY

"АЛМАЗ" на Дне поля в 2023 году / Фото предоставлено компанией

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля", прошедший 28-29 июня 2023 года в Алтайском крае, собрал крупнейшие предприятия АПК региона, в их числе и Группу компаний "АЛМАЗ", представившую сразу несколько новых моделей сельхозтехники.

Знаковое событие

Объединение алтайских машиностроительных заводов – постоянный участник форума, который в этом году прошёл уже в 13 раз. "День сибирского поля" – знаковое событие для края и одно из важнейших в своей отрасли в России в целом.

"Форум – это одно из самых масштабных мероприятий в области сельского хозяйства в стране. Неслучайно он из года в год проводится на Алтае – ключевом аграрном регионе России. Алтайские машиностроительные заводы договорились о поставках продукции, в том числе борон, культиваторов, плугов на сумму 110 млн рублей. Как я и говорил – серьёзно развиваем сельхозмашиностроение в крае, и наша продукция становится всё более востребованной по всей стране", – рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Какие модели представил "АЛМАЗ"

Одной из новинок, презентованной Алтайскими машиностроительными заводами "АЛМАЗ", стал плуг лемешный полуприцепной FINIST* ПЛП (9+2) х 40 с двумя съёмными корпусами.

Лемешные плуги FINIST заводы АЛМАЗ выпускают с 2007 года. Тогда на Рубцовском заводе запасных частей была произведена первая техника для почвообработки – плуг ПЛН 3-35. Сегодня линейка лемешных плугов "АЛМАЗ" насчитывает восьми до десяти видов техники от трёх до девяти корпусов.

Новая модель плуга отличается цилиндрическим отвалом, его крыло имеет более загнутый угол в сторону борозды. Это позволяет эффективно переворачивать и разрыхлять почву, в том числе на старопахотных, целинных землях. Модель агрегатируется с тракторами от 430 лошадиных сил.

Ещё одной новинкой стала борона-мульчировщик PULSAR* БМ-6 с шириной захвата шесть метров. Весной PULSAR позволяет "закрывать" влагу, выравнивать поля и рыхлить почву на глубине 6-12 см, летом – уничтожать сорняки на парах, а осенью борона-мульчировщик применяется для лущения стерни и заделки семян и удобрений. Модель БМ-6 агрегатируется с тракторами от 250 лошадиных сил.

Также внимание посетителей выставки привлекла новая комплектация сеялки VITA* – СЗ-5,4 STANDART*. Её ключевое отличие – облегчённая конструкция и доступная цена.

Группа заводов представила и уже знакомые модели: плуг чизельный SVAROG* ПЧ 4,5 с тандемным катком и двумя видами стоек, сцепку борон гидрофицированную ЗАРЯ СБГ-10-2, борону дисковую тяжёлую ЗВЕЗДА БДТ-6, плоскорез-глубокорыхлитель STAVR* ПГП-7, культиватор секционный универсальный АЛТАЙ КСУ-11.













"АЛМАЗ" на Дне поля в 2023 году / Фото предоставлено компанией

И демонстрация, и развлечения

Оценить работу техники можно было прямо на площадке выставки – Алтайские машиностроительные заводы провели демонстрационный показ. Для этого привлекли ещё одного "барнаульца" – плуг лемешный FINIST ПЛН 8-35 был сагрегатирован с гусеничным трактором ТЛС-5 "Барнаулец" завода "Алтайлесмаш".

“Я в сельском хозяйстве давно, с 90-х, к выбору техники подхожу тщательно. "АЛМАЗ" я покупаю постоянно, уже 17 единиц у меня работает. Очень нравится борона дисковая тяжёлая "Звезда", сцепка борон "Заря" работают без нареканий. На Дне поля зашёл на площадку: все рассказали, показали и накормили вкусно", – рассказал из пользователь группы заводов Евгений Шеллер из Ребрихинского района

Алтайские машиностроительные заводы не только демонстрировали технику, но и развлекали своих гостей. Так, 28 июня на форуме состоялись вторые Фермерские игры от "АЛМАЗа". Призовой фонд в этом году был увеличен и составил 150 тыс. рублей. Восемь команд участников сразились в четырёх дисциплинах: боях на бревне, силовом экстриме, полосе препятствий и перетягивании каната. Победу одержала команда КФХ “Белан” из Ключевского района.

Не скучали и болельщики: для них был подготовлен фирменный мерч, фотозона, выступления артистов, футбольный дартс и футбольный бильярд.

Отметим, Алтайские машиностроительные заводы “АЛМАЗ" – один из крупнейших производителей почвообрабатывающей техники и запасных частей к ним, поставляющий технику на поля России и за рубеж более 30 лет.

Алтайские машиностоительные заводы "Алмаз"

г. Барнаул, ул.Северо-Западная, 2а

Сайт: almaztd.ru

* FINIST (“Финист”), PULSAR (“Пульсар”), VITA (“Вита”), STANDART (“Стандарт”), SVAROG (“Сварог”), STAVR (“Ставр”).

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