Дед Мороз разбился насмерть, когда с 24 этажа спускался к челябинским детям

После этого детский праздник продолжился под смех и восторженные крики

22 декабря 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: кадр из видео

В Челябинске проверяют управляющую компанию, организовавшую детский праздник, в ходе которого погиб промышленный альпинист в костюме Деда Мороза, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 21 декабря во дворе жилого дома.

"Мужчина выпал с общего балкона дома, расположенного на 24-м этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании, организовавшей детский праздник.

Как уточняет "КП-Челябинск", жители подумали, что это часть представления, и праздник во дворе продолжился. Уже позже, когда приехали сотрудники Следственного комитета, всем стало ясно, что произошла трагедия.