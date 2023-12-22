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Дед Мороз разбился насмерть, когда с 24 этажа спускался к челябинским детям

После этого детский праздник продолжился под смех и восторженные крики

22 декабря 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

В Челябинске проверяют управляющую компанию, организовавшую детский праздник, в ходе которого погиб промышленный альпинист в костюме Деда Мороза, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 21 декабря во дворе жилого дома.

"Мужчина выпал с общего балкона дома, расположенного на 24-м этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера", – рассказали в ведомстве.

Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании, организовавшей детский праздник.

Как уточняет "КП-Челябинск", жители подумали, что это часть представления, и праздник во дворе продолжился. Уже позже, когда приехали сотрудники Следственного комитета, всем стало ясно, что произошла трагедия.

Фото: unsplash.com

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Комментарии 7

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Гость

15:29:47 22-12-2023

ВСе...нового года не будет? *((((((((((((((((

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Гость

17:25:48 22-12-2023

Это был ненастоящий дед Мороз. Настоящему такие трюки нипочём.

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Гость

17:53:43 22-12-2023

Ужас какой, какая бестолковая смерть, такие риски ради развлечения, что в головах у организаторов.

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Гость

22:28:17 22-12-2023

Гость (17:53:43 22-12-2023) Ужас какой, какая бестолковая смерть, такие риски ради развл... Все по классике- люди гибнут за металл...

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Юс

17:58:56 22-12-2023

Не нагоняйте жути на детей...Дед Мороз

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Коля

18:21:59 22-12-2023

капец человек разбился а им смешно, видимо думали что полет с 24 этажа это как упасть с первого.

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Айти

11:18:51 24-12-2023

Плохой знак...

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