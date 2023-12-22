Дед Мороз разбился насмерть, когда с 24 этажа спускался к челябинским детям
После этого детский праздник продолжился под смех и восторженные крики
22 декабря 2023, 14:40, ИА Амител
В Челябинске проверяют управляющую компанию, организовавшую детский праздник, в ходе которого погиб промышленный альпинист в костюме Деда Мороза, сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 21 декабря во дворе жилого дома.
"Мужчина выпал с общего балкона дома, расположенного на 24-м этаже, в результате нарушения правил безопасности при оказании услуг развлекательного характера", – рассказали в ведомстве.
Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании, организовавшей детский праздник.
Как уточняет "КП-Челябинск", жители подумали, что это часть представления, и праздник во дворе продолжился. Уже позже, когда приехали сотрудники Следственного комитета, всем стало ясно, что произошла трагедия.
15:29:47 22-12-2023
ВСе...нового года не будет? *((((((((((((((((
17:25:48 22-12-2023
Это был ненастоящий дед Мороз. Настоящему такие трюки нипочём.
17:53:43 22-12-2023
Ужас какой, какая бестолковая смерть, такие риски ради развлечения, что в головах у организаторов.
22:28:17 22-12-2023
Гость (17:53:43 22-12-2023) Ужас какой, какая бестолковая смерть, такие риски ради развл... Все по классике- люди гибнут за металл...
17:58:56 22-12-2023
Не нагоняйте жути на детей...Дед Мороз
18:21:59 22-12-2023
капец человек разбился а им смешно, видимо думали что полет с 24 этажа это как упасть с первого.
11:18:51 24-12-2023
Плохой знак...