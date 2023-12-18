Иногда родители дарят детям то, что уничтожает в них веру в волшебство

18 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Психолог Катерина Алексеева рассказала "Подмосковью сегодня", какие подарки не стоит дарить детям, чтобы не уничтожить в них веру в волшебство и чудо.

"Нельзя дарить детям деньги. Ребенок ждет подарка, какого-то волшебства", – отметила Алексеева.

Также не стоит дарить то, чего ребенок не просил у Деда Мороза, поскольку дети верят, что их желания сбудутся. Например, если был уговор с родителями, что Дед Мороз принесет ему смартфон за хорошее поведение в течение года, то придется подарить именно смартфон.

"Он старается, а ему дарят какую-нибудь плюшевую собаку – это не лучший сюрприз", – подчеркнула психолог.

Если смартфон для родителей слишком дорогой подарок, то они могут предложить ребенку написать в письме Деду Морозу несколько вариантов и сказать, что волшебник сам выберет, что подарить.

В категорию плохих подарков входят еще и те презенты, которые родители выбирают сами. Например, одежду или обувь. Как отмечает Алексеева, такие вещи можно подарить и в другие праздники, потому что они не слишком новогодние. Если, конечно, ребенок сам не попросил себе новые кроссовки или что-нибудь другое.

Если в семье несколько детей, то подарки должны быть соразмерные по цене – чтобы не было несправедливости. Не так, чтобы сыну досталась большая и красивая игрушечная машина, а дочери – маленький и страшный пупсик.