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Названы самые ужасные подарки детям на Новый год

Иногда родители дарят детям то, что уничтожает в них веру в волшебство

18 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Психолог Катерина Алексеева рассказала "Подмосковью сегодня", какие подарки не стоит дарить детям, чтобы не уничтожить в них веру в волшебство и чудо.

"Нельзя дарить детям деньги. Ребенок ждет подарка, какого-то волшебства", – отметила Алексеева.

Также не стоит дарить то, чего ребенок не просил у Деда Мороза, поскольку дети верят, что их желания сбудутся. Например, если был уговор с родителями, что Дед Мороз принесет ему смартфон за хорошее поведение в течение года, то придется подарить именно смартфон.

"Он старается, а ему дарят какую-нибудь плюшевую собаку – это не лучший сюрприз", – подчеркнула психолог.

Если смартфон для родителей слишком дорогой подарок, то они могут предложить ребенку написать в письме Деду Морозу несколько вариантов и сказать, что волшебник сам выберет, что подарить.

В категорию плохих подарков входят еще и те презенты, которые родители выбирают сами. Например, одежду или обувь. Как отмечает Алексеева, такие вещи можно подарить и в другие праздники, потому что они не слишком новогодние. Если, конечно, ребенок сам не попросил себе новые кроссовки или что-нибудь другое.

Если в семье несколько детей, то подарки должны быть соразмерные по цене – чтобы не было несправедливости. Не так, чтобы сыну досталась большая и красивая игрушечная машина, а дочери – маленький и страшный пупсик.

Фото: пресс-служба Минобрнауки Алтайского края

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Комментарии 6

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Ева

16:11:09 18-12-2023

Инфляция счастья , в 80-е мы были рады конфетам и мандаринам .Сегодня детей сложно чем то удивить. Без обид

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Гость

16:15:02 18-12-2023

а дочери – маленький и страшный пупсик.------- психологичке страшных пупсиков дарили)))

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гость

16:52:35 18-12-2023

верно подмечено, инфляция счастья... сейчас детей можно удивить наверное только в одном случае - если ничего не подарить.

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Гость

17:29:06 18-12-2023

Эту суету с подарками явно придумали барыги. Зачем вообще что-то дарить, кроме хорошего настроения и конфет ?

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Гость

11:43:04 19-12-2023

Гость (17:29:06 18-12-2023) Эту суету с подарками явно придумали барыги. Зачем вообще чт... Я больше того скажу- все эти уродские "дни сына", "день учителя", "день бульдозериста" придумали армяне-барыги, торгующие нахрен никому не упёршимися тюльпанами.

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Гость

11:46:22 19-12-2023

Гость (17:29:06 18-12-2023) Эту суету с подарками явно придумали барыги. Зачем вообще чт... Конфет? а с какой стати дарить конфеты и на них тартиться? Жмотьтесь до конца, и не дарите вообще никогда ничего!

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