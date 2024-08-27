Алсу официально развелась с предпринимателем Абрамовым

Обжаловать решение ни одна из сторон, судя по всему, не собирается

27 августа 2024, 19:35, ИА Амител

Алсу и Ян Абрамов / Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись. Как сообщает Telegram-канал Mash, их брак расторгли в мировом участке столичного суда.

Обжаловать решение ни одна из сторон, судя по всему, не собирается. Дети останутся с матерью. Ранее суд давал два месяца на примирение сторон, однако это, по всей видимости, не помогло.

Как пишет Telegram-канал Baza, адвокат предпринимателя Александр Добровинский заявил, что совсем недавно выяснилось "одно обстоятельство", из-за которого семья Абрамова и Алсу больше не может существовать. Какое именно, юрист не уточнил.