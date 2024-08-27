Алсу официально развелась с предпринимателем Абрамовым
Обжаловать решение ни одна из сторон, судя по всему, не собирается
27 августа 2024, 19:35, ИА Амител
Алсу и Ян Абрамов / Фото: Юрий Самолыго / ТАСС
Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов официально развелись. Как сообщает Telegram-канал Mash, их брак расторгли в мировом участке столичного суда.
Обжаловать решение ни одна из сторон, судя по всему, не собирается. Дети останутся с матерью. Ранее суд давал два месяца на примирение сторон, однако это, по всей видимости, не помогло.
Как пишет Telegram-канал Baza, адвокат предпринимателя Александр Добровинский заявил, что совсем недавно выяснилось "одно обстоятельство", из-за которого семья Абрамова и Алсу больше не может существовать. Какое именно, юрист не уточнил.
19:52:19 27-08-2024
Ну ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ интересно. Скажите кого пожалеть из них?
19:53:45 27-08-2024
Про "обстоятельство" ни слова.Вот недавно Ален Делон помер,так было время когда его судил самый справедливый французский суд в мире.Заказал он телохранителя своей жены Роми Шнайдер.Увлёкся тот,охраняя тело его жены.Так ничего,отпустили из зала суда.Как с гуся вода.Кто кокнул молодого красивого охранника до сих пор не выявили.А Делон потом на других женился.Красавчег.
20:58:58 27-08-2024
Кому теперь нужна телятина, не первой свежести ?
23:02:12 27-08-2024
шалавустостью какой-то повеяло
23:43:59 27-08-2024
Свежиспеченная РСП, кому надо?