Суд вновь оставил без движения иск о разводе Бакальчуков

Причина такого решения не указывается, но одна из сторон могла попросить больше времени на устранение препятствий для принятия иска

27 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Флаг с логотипом Wildberries / Фото: ТАСС

Савеловский суд Москвы продлил оставление без движения иска основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с мужем Владиславом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Агентство отмечает, что такое решение могли вынести по ходатайству одной из сторон. Участник судебного разбирательства мог попросить дать больше времени на устранение препятствий для принятия иска.

Напомним, что 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров выпустил видео, где беседует с Владиславом Бакальчуком. Последний рассказал, что Татьяна ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы их компании Wildberries в объединение с группой Russ. Кадыров назвал это рейдерским захватом.

Бакальчук опровергла эту информацию, заявив, что разводится с мужем. В конце июля она подала иск о расторжении брака супругов, имеющих детей. Иск был оставлен без движения, однако причина этого не разглашалась.