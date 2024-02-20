Алтай обогнал Москву в рейтинге привлекательности для трудоустройства
При этом Алтайский край и Республика Алтай далеко не самые интересные регионы для тех, кто ищет работу, просто в Москву они уже не стремятся
20 февраля 2024, 16:00, ИА Амител
Алтайский край занял 45-е место из 84 в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства по данным на начало 2024 года. Соответствующее исследование провели аналитики hh.ru.
В основу методологии рейтинга легли шесть ключевых параметров: соотношение количества резюме к числу вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата; прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстата; доля резюме со статусом "Не готов к переезду"; доля резюме со статусом "Хочу переехать"; уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстата на момент исследования. В качестве вспомогательного показателя взята медианная предлагаемая зарплата, поделенная на прожиточный минимум.
"В Алтайском крае количество резюме к числу вакансий – 2,9. Медианная предлагаемая зарплата – 48 000 рублей. Прожиточный минимум – 14 991 рубль. Доля резюме "Не готов к переезду" – 81,8%. Доля резюме "Хочу переехать" – 1,1%. Уровень безработицы – 3,3%", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай (61-е место) медианная предлагаемая зарплата выше – 50 400 рублей, как и прожиточный минимум – 15 833. Выше там и безработица – 8,9%.
Среди регионов СФО наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Кемеровская область (18-е место, 74,46 балла). Далее идут: Новосибирская область (19-е место, 73,40 балла), Иркутская область (25-е место, 72,65 балла), Омская область (31-е место, 72,48 балла), Красноярский край (34-е место, 72,21 балла), Алтайский край (45-е место, 71,39 балла), Республика Хакасия (49-е место, 71,14 балла), Республика Алтай (61-е место, 69,18 балла), Томская область (66-е место, 68,16 балла, Республика Тыва (69-е место, 67,68 балла).
Лидером рейтинга стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59 600 рублей, при этом прожиточный минимум – 14 317 рублей.
Стоит отметить, что Москва оказалась только на 65-м месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублям).
16:03:48 20-02-2024
Щас как все ломанутся сюда на 30 тыс.рэ
16:05:20 20-02-2024
Аж слезу уронил, так стало обидно за Москву.... Никто туда не стремится... Наверное закроется скоро, как 28 апельсинов.
16:12:45 20-02-2024
За 20тр трудоустраиваться очередь стоит?
18:16:03 20-02-2024
Гость (16:12:45 20-02-2024) За 20тр трудоустраиваться очередь стоит?... Конечно...все Москвичи едут на заработки в Барнаул, а вы не знали?
16:13:03 20-02-2024
Лучший город на земле. Для верующих, во всякое.
16:13:25 20-02-2024
Столица автоматически переносится в Барнаул:) "ВАСЮКИ"
16:31:56 20-02-2024
Странно, что выше отписавшиеся до сих пор не в Москве живут )))))
17:09:44 20-02-2024
В многих резюме стоит до 200 000 руб, до 90 000 руб и т.д. , а там даже оклада нет - только процент от продаж Часто в них желаемое выдается за действительное. Теоретически можно заработать , практически нет. Или указывают не среднюю зарплату, а самую высокую зарплату, которую когда-то, кто-то , хоть раз получал. Реальная зарплата там 20-30 тыс. рублей. Поэтому и получается предполагаемая медианная зарплата 48 000 руб.
17:34:01 20-02-2024
Я сейчас ищу работу и шокирован изобилием вакансий и величиной з. п!!! Как повезло что я Барнаулец!!!
19:52:43 20-02-2024
Гость (17:34:01 20-02-2024) Я сейчас ищу работу и шокирован изобилием вакансий и величин... Похоже, вы уже давненько ищете, но что-то идёт не так)))
18:07:49 20-02-2024
Не надо мне ЗП 130 тысяч Московских.....дайте мне 20 Алтайских.
19:30:50 20-02-2024
Некому больше уезжать
08:34:05 21-02-2024
Просто уже ни кого не осталось, работы нет
17:38:21 21-02-2024
Очередной обман. 48000 рублей не платят у нас в Барнауле
09:47:32 22-02-2024
Ага, расскажите это hr- ам Барнаула. Грузчиков непьющих на 50-70 днем с огнем не сыщешь(((
13:00:56 22-02-2024
Англия и индия