Алтай обогнал Москву в рейтинге привлекательности для трудоустройства

При этом Алтайский край и Республика Алтай далеко не самые интересные регионы для тех, кто ищет работу, просто в Москву они уже не стремятся

20 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Работник скучает / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 45-е место из 84 в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства по данным на начало 2024 года. Соответствующее исследование провели аналитики hh.ru.

В основу методологии рейтинга легли шесть ключевых параметров: соотношение количества резюме к числу вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата; прожиточный минимум для трудоспособного населения по данным Росстата; доля резюме со статусом "Не готов к переезду"; доля резюме со статусом "Хочу переехать"; уровень безработицы по наиболее актуальным данным Росстата на момент исследования. В качестве вспомогательного показателя взята медианная предлагаемая зарплата, поделенная на прожиточный минимум.

"В Алтайском крае количество резюме к числу вакансий – 2,9. Медианная предлагаемая зарплата – 48 000 рублей. Прожиточный минимум – 14 991 рубль. Доля резюме "Не готов к переезду" – 81,8%. Доля резюме "Хочу переехать" – 1,1%. Уровень безработицы – 3,3%", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай (61-е место) медианная предлагаемая зарплата выше – 50 400 рублей, как и прожиточный минимум – 15 833. Выше там и безработица – 8,9%.

Среди регионов СФО наиболее высокие позиции в рейтинге заняла Кемеровская область (18-е место, 74,46 балла). Далее идут: Новосибирская область (19-е место, 73,40 балла), Иркутская область (25-е место, 72,65 балла), Омская область (31-е место, 72,48 балла), Красноярский край (34-е место, 72,21 балла), Алтайский край (45-е место, 71,39 балла), Республика Хакасия (49-е место, 71,14 балла), Республика Алтай (61-е место, 69,18 балла), Томская область (66-е место, 68,16 балла, Республика Тыва (69-е место, 67,68 балла).

Лидером рейтинга стала Республика Татарстан, набравшая 77,42 балла. На одну активную вакансию в регионе приходится 3,3 резюме. Медиана предлагаемой зарплаты составляет 59 600 рублей, при этом прожиточный минимум – 14 317 рублей.

Стоит отметить, что Москва оказалась только на 65-м месте (68,19 балла). Столь низкая позиция объясняется более высокой, чем по стране в целом, конкуренцией за рабочие места (4,8 резюме на вакансию), а также низким соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (84 400 рублей к 25 879 рублям).