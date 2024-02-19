Барнаул обошел Сочи и другие крупные города в рейтинге по строительству квартир
Столица Алтайского края оказалась в середине топ-100
19 февраля 2024, 16:14, ИА Амител
Барнаул занял 45-е место из 100 в рейтинге городов-лидеров по строящемуся жилью в многоквартирных домах на начало 2024 года, сообщает РИА Новости.
В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России.
"В Барнауле площадь строящихся квартир в начале 2024 года на одного жителя составляет 0,94 квадратных метра общей площади жилья на человека", – говорится в исследовании.
Горно-Алтайск занял 93-ю строчку, там на одного человека приходится 0,13 кв. метра строящегося жилья.
Среди сибирских городов лидерами стали Красноярск (23-е место) и Новосибирск (24-е), где по данным на начало 2024 года на каждого жителя в среднем строят 1,4 и 1,38 кв. метра жилья соответственно.
Сочи на 55-м месте: на каждого жителя этого курортного города приходится 0,88 кв. метра.
Лидерами рейтинга стали Краснодар (5,12 кв. м) и Тюмень (3,44), в конце списка оказались Мурманск (0,02) и Биробиджан (0,03).
16:17:37 19-02-2024
Надо смотреть на среднюю заработную плату в Сочи и в Барнауле((( Никто не спорит, маленькая что часть населения в крае может позволить себе купить и три квартиры. А простой народ?
16:18:48 19-02-2024
Может тут прятаться собираются, если что, то в Сочи опасней
16:41:27 19-02-2024
Мурманск поражает - такой богатый город (крупный торговый и рыбный порт) и ничего не строится а население катастрофически сокращается
11:13:03 20-02-2024
Гость (16:41:27 19-02-2024) Мурманск поражает - такой богатый город (крупный торговый и ... Жизнь за полярным кругом не сахар
16:43:16 19-02-2024
Было уже такое в Китае, где построили целые города, где практически никто не живёт, жить уже никогда не будет, а разваливающиеся стекловатные человейники уже массово сносят взрывами. Там все творила местная строительная мафия в сговоре с местными чиновниками, выдававшими за откаты разрешения на строительство стекловатных человейников, а также менеджеры банков, опять же за многомиллионные откаты выдавашие многомиллиардные кредиты строительной мафии. Позднее многих из них публично расстреляли ртутными разрывными пулями в затылок на стадионах за причинение многомиллиардных убытков и хищений из бюджета Китая.
19:00:29 19-02-2024
Гость (16:43:16 19-02-2024) Было уже такое в Китае, где построили целые города, где прак... Ну у нас-то расстрелы под запретом, вот и строят)))
18:15:56 19-02-2024
Для кого строят)? с каждым годом население все меньше и меньше.)
19:04:09 19-02-2024
Было бы новое жилье доступно , а так то строят только ипотеку сейчас очень трудно получить.А жаль - вот и приходиться нам молодым с ребенком снимать жилье.
23:06:23 19-02-2024
В РФ не было пока жилищного кризиса. Когда люди не тянут кредиты и банки распродают квартиры, ком. недвижимость. Рано или поздно все кризисы случаются), Сейчас высокие ставки кредитные, спрос падает. Не понятно почему вообще в Барнауле покупают недвижимость впрок). Бесперспективно. Регион убывающий по населению.
05:45:21 20-02-2024
Ну ты смотри что делается то.
06:23:35 20-02-2024
Барнаул обошел все города в рейтинге по расселению из частного сектора и аварийного жилья во вторичный фонд.
07:17:57 20-02-2024
Простому труженику не купить квартиру на сбережения, надо влезать в долги на 25 лет и жить впроголодь
17:10:25 20-02-2024
А кто же занял первое место? (07:17:57 20-02-2024) Простому труженику не купить квартиру на сбережения, надо вл... работать не пробовали?
10:40:47 26-02-2024
Гость (17:10:25 20-02-2024) работать не пробовали?... Не все могут быть депутатами, предпринимателями или чиновниками или их детьми. А человек и говорит, что те кто выполняет основную работу в городе не имеют возможности купить квартиру ( учителя, МЧС, полицейские, от работяги на заводах).
13:49:48 20-02-2024
Достаточно много новых квартир покупают мигранты.
10:38:21 26-02-2024
Ещё зависит от понимания людей. Большинство людей из гор. Барнаула план работ уехать (это молодежь от 16 до 25 лет). Остальные верят, что квартиры их обогатят и из последн х сил покупают квартиру или вторую квартиру из-за отсутствия понимания ,что делать дальше. Гор Барнаул, уже не растет, последние 10; лет по численности ( а даже я бы сказал и падает ( то один населенный пункт добавят, то. Другой ,чтоб численность держать). Ну и как то так произошло, что застройщики поняли, что люди в Барнауле готовы покупать квартиры по цене дороже ,чем в Новосибирске, и давай настраивать их. Самое печальное, что строят так, что хотят навредить. Огромные человейники, без отступа от дороги и ее возможного расширения. Из квартала выезжать 30 минут ( путь 1 км). Такое ощущение, что специально вредят городуч что бы ты в пробках стоял и не оставалось сил после этого на какие то мысли. А если будет какой то коллабс (пожар, землетрясение или боевые действия)-все парализуется.. вообще бы главных градостроителей, кто такое разрешает и подписывает к ответственности привлечь - как врагов народа, но видимо они там свои все сидят.