Барнаул обошел Сочи и другие крупные города в рейтинге по строительству квартир

Столица Алтайского края оказалась в середине топ-100

19 февраля 2024, 16:14, ИА Амител

Строительство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул занял 45-е место из 100 в рейтинге городов-лидеров по строящемуся жилью в многоквартирных домах на начало 2024 года, сообщает РИА Новости.

В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России.

"В Барнауле площадь строящихся квартир в начале 2024 года на одного жителя составляет 0,94 квадратных метра общей площади жилья на человека", – говорится в исследовании.

Горно-Алтайск занял 93-ю строчку, там на одного человека приходится 0,13 кв. метра строящегося жилья.

Среди сибирских городов лидерами стали Красноярск (23-е место) и Новосибирск (24-е), где по данным на начало 2024 года на каждого жителя в среднем строят 1,4 и 1,38 кв. метра жилья соответственно.

Сочи на 55-м месте: на каждого жителя этого курортного города приходится 0,88 кв. метра.

Лидерами рейтинга стали Краснодар (5,12 кв. м) и Тюмень (3,44), в конце списка оказались Мурманск (0,02) и Биробиджан (0,03).