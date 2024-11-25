НОВОСТИЗдоровье

Алтай – один из лучших в России и Сибири по здоровому образу жизни населения

За год жители края стали больше уделять внимание ЗОЖ

25 ноября 2024, 15:54, ИА Амител

Здоровый образ жизни / Фото: unsplash.com / bruce mars
Здоровый образ жизни / Фото: unsplash.com / bruce mars

Алтайский край находится на 37-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, сообщает РИА Новости.

В основе рейтинга несколько показателей: потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

"В Алтайском крае рейтинговый балл в 2023 году – 68,2", – говорится в исследовании.

При этом по итогам 2022 года этот показатель был ниже – 64,9 балла. Так что жители края стали больше уделять внимание здоровому образу жизни.

Среди регионов Сибири выше показатель только у Омской области – 31-е место (69,5 балла). Новосибирская область находится на 55-м месте (61,5 балла).

Республика Алтай расположилась в рейтинге гораздо ниже: на 64-м месте. Здесь итоговый показатель за 2023 год – 58,4, а за 2022-й – 54,0.

На первом месте находится Республика Дагестан (99,1 балла), замыкает список Еврейская автономная область (24,6 балла).

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае должна вырасти до 67 лет

До сих пор на здоровье жителей края серьезно влияют испытания на Семипалатинском полигоне, говорится в документе
НОВОСТИЭкология

Алтайский край Здоровье рейтинги Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

15:57:34 25-11-2024

Ага, сплошные ЗОЖники вокруг

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Гость

16:05:22 25-11-2024

Одна статистика "накрывается" другой. По ЗОЖ край в лидерах, тогда почему по заболеваемости населения мы тоже лидеры. Минздрав конечно скажет это их заслуга, выявляемость заболеваний у нас сильно хорошая, но тогда почему по уровню медицины мы сильно отстаём от других плетясь в хвосте. Минфин скажет, что средств на медицину у нас не хватает, но край у нас самый незакредитованный регион с резко растущей ЗП. Резко растущей, но одной из самых низких в стране, а ЗОЖ требует больших затрат, на которые нет средств у населения. Так кто же тогда вкладывается в ЗОЖ? Одним словом - статистика

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Акакий

09:59:09 26-11-2024

Гость (16:05:22 25-11-2024) Одна статистика "накрывается" другой. По ЗОЖ край в лидерах,... Ага,сплошные парадоксы.Мы ,к тому же ,и вымираем ударными темпами.Тоже ,где то на первых местах по этим показателям.Какие то несовместимые факты.Что то тут нечисто.

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Гость

16:06:05 25-11-2024

А что поделать? На нездоровый образ жизни просто денег не хватает.

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Гость

16:57:46 25-11-2024

Такого количества пивнушек как Барнауле нет ни в одной столице Сибири и Урала

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Гость

17:46:37 25-11-2024

Это потому что болеть сегодня крах для семейного бюджета!...

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Жора

10:02:17 26-11-2024

Теперь понятно отчего такая смертность высокая. От ЗОЖ.

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