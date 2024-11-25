Алтай – один из лучших в России и Сибири по здоровому образу жизни населения
За год жители края стали больше уделять внимание ЗОЖ
25 ноября 2024, 15:54, ИА Амител
Алтайский край находится на 37-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, сообщает РИА Новости.
В основе рейтинга несколько показателей: потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.
"В Алтайском крае рейтинговый балл в 2023 году – 68,2", – говорится в исследовании.
При этом по итогам 2022 года этот показатель был ниже – 64,9 балла. Так что жители края стали больше уделять внимание здоровому образу жизни.
Среди регионов Сибири выше показатель только у Омской области – 31-е место (69,5 балла). Новосибирская область находится на 55-м месте (61,5 балла).
Республика Алтай расположилась в рейтинге гораздо ниже: на 64-м месте. Здесь итоговый показатель за 2023 год – 58,4, а за 2022-й – 54,0.
На первом месте находится Республика Дагестан (99,1 балла), замыкает список Еврейская автономная область (24,6 балла).
15:57:34 25-11-2024
Ага, сплошные ЗОЖники вокруг
16:05:22 25-11-2024
Одна статистика "накрывается" другой. По ЗОЖ край в лидерах, тогда почему по заболеваемости населения мы тоже лидеры. Минздрав конечно скажет это их заслуга, выявляемость заболеваний у нас сильно хорошая, но тогда почему по уровню медицины мы сильно отстаём от других плетясь в хвосте. Минфин скажет, что средств на медицину у нас не хватает, но край у нас самый незакредитованный регион с резко растущей ЗП. Резко растущей, но одной из самых низких в стране, а ЗОЖ требует больших затрат, на которые нет средств у населения. Так кто же тогда вкладывается в ЗОЖ? Одним словом - статистика
09:59:09 26-11-2024
Гость (16:05:22 25-11-2024) Одна статистика "накрывается" другой. По ЗОЖ край в лидерах,... Ага,сплошные парадоксы.Мы ,к тому же ,и вымираем ударными темпами.Тоже ,где то на первых местах по этим показателям.Какие то несовместимые факты.Что то тут нечисто.
16:06:05 25-11-2024
А что поделать? На нездоровый образ жизни просто денег не хватает.
16:57:46 25-11-2024
Такого количества пивнушек как Барнауле нет ни в одной столице Сибири и Урала
17:46:37 25-11-2024
Это потому что болеть сегодня крах для семейного бюджета!...
10:02:17 26-11-2024
Теперь понятно отчего такая смертность высокая. От ЗОЖ.