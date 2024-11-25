Алтай – один из лучших в России и Сибири по здоровому образу жизни населения

За год жители края стали больше уделять внимание ЗОЖ

25 ноября 2024, 15:54, ИА Амител

Здоровый образ жизни / Фото: unsplash.com / bruce mars

Алтайский край находится на 37-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, сообщает РИА Новости.

В основе рейтинга несколько показателей: потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

"В Алтайском крае рейтинговый балл в 2023 году – 68,2", – говорится в исследовании.

При этом по итогам 2022 года этот показатель был ниже – 64,9 балла. Так что жители края стали больше уделять внимание здоровому образу жизни.

Среди регионов Сибири выше показатель только у Омской области – 31-е место (69,5 балла). Новосибирская область находится на 55-м месте (61,5 балла).

Республика Алтай расположилась в рейтинге гораздо ниже: на 64-м месте. Здесь итоговый показатель за 2023 год – 58,4, а за 2022-й – 54,0.

На первом месте находится Республика Дагестан (99,1 балла), замыкает список Еврейская автономная область (24,6 балла).