Продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае должна вырасти до 67 лет
До сих пор на здоровье жителей края серьезно влияют испытания на Семипалатинском полигоне, говорится в документе
07 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
В Алтайском крае утвердили региональную программу по повышению доступности медицинской помощи для пожилых людей. Из документа следует, что к концу 2024 года продолжительность здоровой жизни в регионе должна составить 67 лет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни, используемый в международной статистике, - это прогнозный показатель, показывающий, сколько лет человеку предстоит прожить в здоровом состоянии при условии, что на протяжении его жизни возрастные уровни смертности и заболеваемости не изменятся.Согласно документу, на 1 января 2022 года ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составила 64 года, для женщин – 75,1. Смертность по итогам года достигла 33,7 тысячи человек (из них 25,5 тысячи – старше трудоспособного возраста).
В документе говорится, что на здоровье жителей региона влияют несколько факторов. Один из них – ядерные взрывы на Семипалатинском полигоне. При этом утверждается, что "сейчас концентрация изотопов в природной среде не превышает допустимого уровня, но влияние фактора по-прежнему сильно из-за генетического эффекта, который проявляется в последующих поколениях". Кроме того, на здоровье негативно сказывается падение "вторых ступеней-носителей, запускаемых с космодрома Байконур" (в зоне воздействия находится пять районов, или 4% территории края).
В числе других факторов – изменчивость климата, низкие температуры зимой, повторяемость сильных ветров, а также высокая влажность воздуха, провоцирующая заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и иммунной системы, и жесткость подземных вод, которая приводит к мочекаменной болезни.
Отмечается, что по уровню заболеваемости Алтайский край "обгоняет" другие регионы в 1,5 раза, а по некоторым видам заболеваний – в два раза. Самые распространенные из них (среди пенсионеров) – болезни системы кровообращения (в 2022 году – 88,1 тысячи на 100 тысяч человек), органов дыхания (46,8 тысячи человек на 100 тысяч), эндокринной системы (33,2 тысячи на 100 тысяч человек). Всего под диспансерным наблюдением в 2022 году находились 67% жителей старше трудоспособного возраста.
Планируется, что к концу 2024 года продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае составит 67 лет. Достичь этого показателя намерены с помощью ряда мероприятий, например, проведения профосмотров и диспансеризации старшего населения, вакцинации против пневмококковой инфекции, обучающих семинаров, пропаганды здорового образа жизни и других.
07:42:07 07-02-2024
Дай то, Бог!
07:54:29 07-02-2024
"ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составила 64 года"- не забудьте пенсию выплатить в 65 лет:)
07:56:28 07-02-2024
Тоесть на пенсию всего два года , Путин отвёл населению АК .
08:00:20 07-02-2024
А пенсия с 65.
08:14:18 07-02-2024
Понятно... После марта ждите повышение возраста выхода на пенсию...
08:57:31 07-02-2024
Гена (08:14:18 07-02-2024) Понятно... После марта ждите повышение возраста выхода на пе... Как бы совсем не отменили!
08:17:13 07-02-2024
Некоторым мужчинам посчастливиться прожить целых два года здоровой жизни после выхода на пенсию.
09:19:03 07-02-2024
Дурдом. Счетоводы хреновы с такой пенсией это просто цирк.
09:27:50 07-02-2024
Должна, но не обязана. На здоровье человека влияют: 20% наследственность, 20% экологическая среда, 10% доступность и качество медицинской помощи и 50% образ жизни! Научный факт, гуглите. А с последним у очень многих проблемы. Все готовы искать волшебные таблетки, авторские методики и прочее мракобесие вместо работы над собой и внедрения привычек. Эпигенетика решает не меньше, чем генетика. Но увы...
09:29:29 07-02-2024
Это конечно треш - на уникальном озере Яровом поставить химкомбинат, под бок уникального Алтайского края воткнуть Семипалатинский полигон, и расчетно сбрасывать на туристический Горный Алтай гептильчик. До сих по уму не постижимо
14:56:12 07-02-2024
Гость (09:29:29 07-02-2024) Это конечно треш - на уникальном озере Яровом поставить химк... Кстати да, Байконур логичнее было построить в западном Казахстане, возле Туркменских пустынь, да и с Москве поближе ездить.
09:41:35 07-02-2024
Кто не доживет - расстрел!
10:26:32 07-02-2024
В магазинах большинство продуктов отрава которая сокращает жизнь. Прочитайте состав колбасы, сыра, лимонада, конфет, печенья.Здорового питания нет.
11:24:54 07-02-2024
Гость (10:26:32 07-02-2024) В магазинах большинство продуктов отрава которая сокращает ж... я вас, наверное удивлю, но лимонад, конфеты, печенье и даже сыр- это в принципе нездоровая еда с любым составом. в них убивают не химдобавки, а сахара и жиры. это раз. второе: если не добавлять консерванты в магазинные продукты, то поход в магазин будет равен по стоимости вашей месячной ЗП. вы согласны на это? нет? а почему интересно?
10:50:27 07-02-2024
Давайте все дружно поноем! Это же так классно ждать, что кто-то тебе должен и обвинять всех и всё, кроме себя любимых.
13:43:56 07-02-2024
Гость (10:50:27 07-02-2024) Давайте все дружно поноем! Это же так классно ждать, что кто... Да, государство обязано исполнять свои же законы!
11:15:18 07-02-2024
Надо же, какая "радужная" перспектива.Аж до 67 лет,теоретически.А практически ?А практически создали все условия для преждевременного вымирания.Чего стоит одно повышение пенсионного возраста на 5 лет.Человек в пожилом возрасте должен ещё и выживать,при всём своём изношенном здоровье и отсутствии какой то мало мальской медицины и нынешним нищим уровне жизни.Ну прямо великие "гуманисты".Совсем совесть потеряли..
15:06:11 07-02-2024
Афиноген (11:15:18 07-02-2024) Надо же, какая "радужная" перспектива.Аж до 67 лет,теоретиче... Умер один товарищ, всю жизнь как сыр в масле, трудностей не знал, финансовое благополучие, почет и уважение, самореализация, генеральская пенсия, научная карьера, а прожил то всего 60 лет.
16:17:03 07-02-2024
Гость (15:06:11 07-02-2024) Умер один товарищ, всю жизнь как сыр в масле, трудностей не ... Как говорится -на всё воля Божья.Но в этом случае это единичное событие ,а вот когда для этого создаются такие условия ,что весьма многие и до 60 не доживают.Вот ведь как.
21:50:48 07-02-2024
Гость (15:06:11 07-02-2024) Умер один товарищ, всю жизнь как сыр в масле, трудностей не ... Интересный генерал с научной карьерой. Когда же он рубежи защищал?
11:24:31 07-02-2024
Помнится один депутат-мультимиллиардер госдумы из какой-то абсолютно нищей дыры типа кызыла прямо и открыто заявлял, что пенсионный возраст был выбран так, чтобы до него заведомо доживало меньше половины мужчин.
12:49:53 07-02-2024
Гость (11:24:31 07-02-2024) Помнится один депутат-мультимиллиардер госдумы из какой-то а... Вот и плохо ,что они нам диктуют ,а не мы им.А с ними давно всё ясно.
11:36:08 07-02-2024
- ".Ну прямо великие "гуманисты".Совсем совесть потеряли.." ===== А чё гуманисты? Живут по долгу, как боги, никаким дрыном с кресел не выгонишь. И главное процессом дожития они управляют.
13:33:55 07-02-2024
Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни - это ж надо так издеваться над людьми!! 50-55 предел здоровой жизни. Потом погост. Но нет и 20-летних туда загнали.
15:15:01 07-02-2024
Это получается лишних три года землю топчу)))