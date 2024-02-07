Продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае должна вырасти до 67 лет

До сих пор на здоровье жителей края серьезно влияют испытания на Семипалатинском полигоне, говорится в документе

07 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае утвердили региональную программу по повышению доступности медицинской помощи для пожилых людей. Из документа следует, что к концу 2024 года продолжительность здоровой жизни в регионе должна составить 67 лет. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни, используемый в международной статистике, - это прогнозный показатель, показывающий, сколько лет человеку предстоит прожить в здоровом состоянии при условии, что на протяжении его жизни возрастные уровни смертности и заболеваемости не изменятся.Согласно документу, на 1 января 2022 года ожидаемая продолжительность жизни для мужчин составила 64 года, для женщин – 75,1. Смертность по итогам года достигла 33,7 тысячи человек (из них 25,5 тысячи – старше трудоспособного возраста).

В документе говорится, что на здоровье жителей региона влияют несколько факторов. Один из них – ядерные взрывы на Семипалатинском полигоне. При этом утверждается, что "сейчас концентрация изотопов в природной среде не превышает допустимого уровня, но влияние фактора по-прежнему сильно из-за генетического эффекта, который проявляется в последующих поколениях". Кроме того, на здоровье негативно сказывается падение "вторых ступеней-носителей, запускаемых с космодрома Байконур" (в зоне воздействия находится пять районов, или 4% территории края).

В числе других факторов – изменчивость климата, низкие температуры зимой, повторяемость сильных ветров, а также высокая влажность воздуха, провоцирующая заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой и иммунной системы, и жесткость подземных вод, которая приводит к мочекаменной болезни.

Отмечается, что по уровню заболеваемости Алтайский край "обгоняет" другие регионы в 1,5 раза, а по некоторым видам заболеваний – в два раза. Самые распространенные из них (среди пенсионеров) – болезни системы кровообращения (в 2022 году – 88,1 тысячи на 100 тысяч человек), органов дыхания (46,8 тысячи человек на 100 тысяч), эндокринной системы (33,2 тысячи на 100 тысяч человек). Всего под диспансерным наблюдением в 2022 году находились 67% жителей старше трудоспособного возраста.

Планируется, что к концу 2024 года продолжительность здоровой жизни в Алтайском крае составит 67 лет. Достичь этого показателя намерены с помощью ряда мероприятий, например, проведения профосмотров и диспансеризации старшего населения, вакцинации против пневмококковой инфекции, обучающих семинаров, пропаганды здорового образа жизни и других.