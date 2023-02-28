Алтай оказался в рейтинге регионов с низким прожиточным минимумом

Хуже всего ситуация в новых субъектах России

28 февраля 2023, 07:50, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Алтайский край вошёл в список регионов с самым низким прожиточным минимумом в России. Как сообщает "ПромРейтинг", по этому показателю (12 794 рубля) регион оказался на девятой строчке рейтинга вместе с Удмуртией, Кировской, Рязанской и Ульяновской областями, однако в ряде субъектов ситуация хуже.

Согласно оценке аналитиков агентства, хуже всего дела обстоят в новых регионах России. Самый низкий прожиточный минимум зафиксирован в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной республике – 11 213 рублей. Второе место делят Запорожская и Херсонская области – 11 644 рубля. На третьем месте идёт Липецкая область, в которой показатель составляет 11 931 рубль.

Следующие места расположились таким образом:

4 место – Белгородская, Пензенская и Саратовская области (12 075 рублей);

5 место – Республика Мордовия и Республика Татарстан (12 219 рублей);

6 место – Воронежская область, Республика Адыгея, Волгоградская область и Чувашская Республика (12 363 рубля);

7 место – Курская и Оренбургская области (12 506 рублей);

8 место – Республика Башкортостан и Республика Марий Эл (12 650 рублей).

Закрывает топ-10 самых низких прожиточных минимумов Тамбовская область – там показатель установлен на уровне 12 796 рублей. Отметим, что в среднем по России прожиточный минимум зафиксирован на отметке 14 375 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум – показатель, относительно которого рассчитываются социальные выплаты незащищённым слоям населения и малоимущим гражданам. Кроме того, он влияет на размер пенсии, детских пособий, субсидий на оплату услуг ЖКХ и других.