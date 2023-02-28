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Алтай оказался в рейтинге регионов с низким прожиточным минимумом

Хуже всего ситуация в новых субъектах России

28 февраля 2023, 07:50, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru
Рубли / Фото: amic.ru

Алтайский край вошёл в список регионов с самым низким прожиточным минимумом в России. Как сообщает "ПромРейтинг", по этому показателю (12 794 рубля) регион оказался на девятой строчке рейтинга вместе с Удмуртией, Кировской, Рязанской и Ульяновской областями, однако в ряде субъектов ситуация хуже. 

Согласно оценке аналитиков агентства, хуже всего дела обстоят в новых регионах России. Самый низкий прожиточный минимум зафиксирован в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной республике – 11 213 рублей. Второе место делят Запорожская и Херсонская области – 11 644 рубля. На третьем месте идёт Липецкая область, в которой показатель составляет 11 931 рубль. 

Следующие места расположились таким образом:

  • 4 место – Белгородская, Пензенская и Саратовская области (12 075 рублей);
  • 5 место – Республика Мордовия и Республика Татарстан (12 219 рублей);
  • 6 место – Воронежская область, Республика Адыгея, Волгоградская область и Чувашская Республика (12 363 рубля); 
  • 7 место – Курская и Оренбургская области (12 506 рублей);
  • 8 место – Республика Башкортостан и Республика Марий Эл (12 650 рублей).

Закрывает топ-10 самых низких прожиточных минимумов Тамбовская область – там показатель установлен на уровне 12 796 рублей. Отметим, что в среднем по России прожиточный минимум зафиксирован на отметке 14 375 рублей. 

Напомним, что прожиточный минимум – показатель, относительно которого рассчитываются социальные выплаты незащищённым слоям населения и малоимущим гражданам. Кроме того, он влияет на размер пенсии, детских пособий, субсидий на оплату услуг ЖКХ и других.

Комментарии 9

  • Ждем опровержения от Томенко. Они ведь не правильно считают:)
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вам же сказали, что есть регионы, где ещё хуже. Значит, у нас не так плохо.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • три-четыре хором... И мы счастливы!
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Вот так взял и оказался? Может был и уже давно?
    28 февраля, Гость   Ответить
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    28 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо губернатору и его команде
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо путину и его команде.
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Ну да,как будто у нас было по другому...
    28 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, какая прелесть ,, ,,расскажите где лучше,а то счастья привалилооо
    28 февраля, Гость   Ответить
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