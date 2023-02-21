МРОТ в России дополнительно проиндексируют на 10% по поручению Путина

Минимальный размер оплаты труда и дальше будет расти выше уровня инфляции, заверил президент

21 февраля 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Владимир Путин заявил о дополнительном увеличении МРОТ, которое проведут 1 января 2024 года. Вместе с плановой индексацией минимальный размер оплаты труда вырастет ещё на 10%, сообщил президент в ходе послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, с начала 2024 года МРОТ в России будет составлять более 19 тысяч рублей.

"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля", – анонсировал Владимир Путин.

Президент пообещал, что российские власти и дальше будут увеличивать МРОТ выше, чем на уровень инфляции.

Напомним, 1 июня 2022 года МРОТ уже дополнительно увеличили на 10%. А после индексации в январе 2023-го этот показатель составляет 16 242 рубля.