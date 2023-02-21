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МРОТ в России дополнительно проиндексируют на 10% по поручению Путина

Минимальный размер оплаты труда и дальше будет расти выше уровня инфляции, заверил президент

21 февраля 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Владимир Путин заявил о дополнительном увеличении МРОТ, которое проведут 1 января 2024 года. Вместе с плановой индексацией минимальный размер оплаты труда вырастет ещё на 10%, сообщил президент в ходе послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, с начала 2024 года МРОТ в России будет составлять более 19 тысяч рублей.

"Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля", – анонсировал Владимир Путин.

Президент пообещал, что российские власти и дальше будут увеличивать МРОТ выше, чем на уровень инфляции.

Напомним, 1 июня 2022 года МРОТ уже дополнительно увеличили на 10%. А после индексации в январе 2023-го этот показатель составляет 16 242 рубля.

Фото: amic.ru

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Комментарии 6

  • Если мы не знаем какая будет инфляция в 2023, то как мы можем радоваться повышению МРОТ. Он много нам обещал и высокотехнологичную экономику и рабочие места в ней, но увы не одного обещания не выполнил.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Специалист администрации района (муниципальный служащий) будет получать такую же зарплату как и техничка.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Медикам ничего не хочет проиндексировать?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • это означает новый виток цен.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Думаю, что ничего не выйдет. Сейчас узнав такую новость, начнется повышение цен. И данный МРОТ будем маленьким
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Есть такой закон высшей математики: если к одной бесконечно малой величине прибавить другую бесконечно малую величину, в результате получится бесконечно малая величина...
    22 февраля, Гость   Ответить
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