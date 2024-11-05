Алтай оказался в конце рейтинга доступности аренды жилья для семей с детьми

Семейный доход, необходимый для аренды жилья и базовых расходов, должен составлять 88,9 тыс. рублей

05 ноября 2024, 07:41, ИА Амител

Новостройки в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности аренды жилья, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду типовой двухкомнатной квартиры, 30% – на прочие расходы. Величина зарплат, арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого региона.

"В Алтайском крае доля семей с двумя детьми, для которых доступна аренда квартиры в 2024 году, – 35,3%", – говорится в исследовании.

При этом семейный доход, необходимый для аренды жилья и повседневных расходов, должен составлять 88,9 тыс. рублей.

Республика Алтай находится в рейтинге еще ниже – на 81-м месте. Здесь лишь 22,9% семей с двумя детьми могут позволить себе аренду типовой двухкомнатной квартиры, семейный доход должен составлять 122,5 тыс. рублей.

"Низкая доступность аренды объясняется традиционно высокой безработицей и умеренными зарплатами, что в совокупности обуславливает недостаточный уровень среднесемейных доходов от трудовой деятельности", – отмечают эксперты.

Лидером по доступности аренды стал Ямало-Ненецкий автономный округ с долей семей 71,2%, где семье из четырех человек необходимо 164 тыс. рублей в месяц. В конце рейтинга находится Кабардино-Балкарская Республика, где лишь 16,2% семей могут позволить себе аренду жилья.