Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по благосостоянию населения

При этом за год ситуация в крае улучшилась

14 октября 2024, 14:36, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 72-е место из 85 в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения за 2023 год. Список составило РИА Новости.

Методика расчета рейтинга основана на показателях, характеризующих материальное положение жителей регионов. Составители учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физлиц в банках на одного жителя. Кроме того, учитывалась доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, а также количество жителей с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. В рейтинге приведены 85 регионов РФ, данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нет.

Алтайский край получил по итогам 2023 года 29,8 балла. По сравнению с 2022 годом результат улучшился почти на треть – тогда составители рейтинга насчитали 20,83 балла.

Первое место с 100 баллами занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом идет Чукотка (99,01), Магаданская область (98,42), Ненецкий автономный округ (95,08) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (93,65). Последние пять мест заняли Чеченская Республика (15,98), Республика Калмыкия (14,54), Карачаево-Черкесская Республика (7,95), Тыва (7,19) и Ингушетия (2,33).

Среди регионов Сибири первое место заняла Новосибирская область – она расположилась с 54,41 балла на 23-м месте. Следом идет Красноярский край (53,92 балла, 24-е место), а после – Кемеровская (48,04 балла, 40-е место). Республика Алтай заняла 80-е место с 18,08 балла.