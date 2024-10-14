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Алтайский край оказался в конце рейтинга регионов по благосостоянию населения

При этом за год ситуация в крае улучшилась

14 октября 2024, 14:36, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: unsplash.com
Рублевые купюры / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 72-е место из 85 в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения за 2023 год. Список составило РИА Новости

Методика расчета рейтинга основана на показателях, характеризующих материальное положение жителей регионов. Составители учитывали отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физлиц в банках на одного жителя. Кроме того, учитывалась доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут позволить себе ипотеку, а также количество жителей с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. В рейтинге приведены 85 регионов РФ, данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях нет.
Алтайский край получил по итогам 2023 года 29,8 балла. По сравнению с 2022 годом результат улучшился почти на треть – тогда составители рейтинга насчитали 20,83 балла.

Первое место с 100 баллами занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом идет Чукотка (99,01), Магаданская область (98,42), Ненецкий автономный округ (95,08) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (93,65). Последние пять мест заняли Чеченская Республика (15,98), Республика Калмыкия (14,54), Карачаево-Черкесская Республика (7,95), Тыва (7,19) и Ингушетия (2,33).

Среди регионов Сибири первое место заняла Новосибирская область – она расположилась с 54,41 балла на 23-м месте. Следом идет Красноярский край (53,92 балла, 24-е место), а после – Кемеровская (48,04 балла, 40-е место). Республика Алтай заняла 80-е место с 18,08 балла.

Экономика Алтайский край

Комментарии 25

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Акакий

14:51:26 14-10-2024

Благодать ,да и только.А чего ещё ожидать от такого отношения к нашим регионам?Всё ожидаемо и закономерно.Как какие то пасынки в своей стране.Финансирование ,как видно ,по остаточному принципу,отсюда берут как можно больше а дают ,как придётся.Вот отсюда и наш уровень жизни и социальные условия.А потом говорят-что то плохо с демографией,почему то высока миграция,почему то население вымирает.А вот поэтому.

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Гость

11:13:22 15-10-2024

Акакий (14:51:26 14-10-2024) Благодать ,да и только.А чего ещё ожидать от такого отношени... Вообще-то, прежде чем писать, неплохо бы взглянуть на цифры. Алтайский край официально дотационный регион. Сюда больше вливают, чем забирают.

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Акакий

13:04:37 15-10-2024

Гость (11:13:22 15-10-2024) Вообще-то, прежде чем писать, неплохо бы взглянуть на цифры.... Я не привык доверять цифрам на заборе,а привык осязать реальность через истинное положение вещей.Так вот ,если бы это было так как вы предлагаете ,то мы бы жили более менее сносно а не сводили еле-еле концы с концами.

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Гость

15:04:08 14-10-2024

А зато у нас есть министерства!

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Эрг Ноор

15:07:58 14-10-2024

Хлопаем и машем.Дабы иноагентами не слыть.

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Гость

15:12:24 14-10-2024

Алтайский край - 29,8 балла.

Новосибирская область -54,41 балла
Красноярский край-53,92 балла
Вот и едут люди туда,где лучше. А мы удивляемся,что люди уезжают из края(((

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RUSSKIY

15:18:56 14-10-2024

Вообще то уровень вырос не на треть, а на 43%. А это значит почти в полтора раза !!!

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Мусик

15:30:52 14-10-2024

RUSSKIY (15:18:56 14-10-2024) Вообще то уровень вырос не на треть, а на 43%. А это значит ... так бы что другое росло...

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Гость

21:44:53 15-10-2024

RUSSKIY (15:18:56 14-10-2024) Вообще то уровень вырос не на треть, а на 43%. А это значит ... Из деревни приехали))) уровень подняли

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Гость

15:28:49 14-10-2024

я это читаю последние 15-20 лет. практически без изменений

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Гость

16:32:30 14-10-2024

Процент людей, находящихся за чертой бедности, приблизился к черте бедности за счет естественной убыли населения. Поэтому положение и улучшилось. Отрицательный, но рост.

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Гость

17:05:44 14-10-2024

Да он там всегда и был.

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Гость

17:05:55 14-10-2024

С одной стороны нельзя не признать, а с другой стороны, нельзя не отметить. Но воз и ныне там.

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Гость

17:44:01 14-10-2024

чечня на последнем? да по сравнению с нами там коммунизм!

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Гость

22:17:03 14-10-2024

Гость (17:44:01 14-10-2024) чечня на последнем? да по сравнению с нами там коммунизм!... Не считается по привычной методике, там подсчёт свой особенный.....

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Гость

19:55:45 14-10-2024

...среднемесячный объем вкладов физлиц в банках на одного жителя.
а что этот показатель дает? Что есть достаточно или очень богатые люди, которые делают вклады на большие суммы? Здесь надо использовать модальный подход - убрать из расчетов по 10% от самых богатых и самых бедных, а уж потом тогда делить на количество жителей. Тогда, я предполагаю, будет видно , что вкладов у большинства населения Алтая - практически нет. Зато есть кредиты, которые почему-то в этот расчет не брались....

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Вайс

22:57:17 14-10-2024

Старается губернатор, поднять регион. Но лапти на площади октября не дают поднять еще выше. Спасибо Карлину, приволок откуда та мужика в лаптях, сеятеля то бишь, вот нищету и сеет и сеет .

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Гость

22:57:51 14-10-2024

Позор властям!!!

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В шоке от всего

23:43:21 14-10-2024

Почему вырос уровень, да потому что бросил держать коров, бросил держать за свой счёт.
А то одной рукой дою корову, другой штаны придерживаю, чтоб не свалились.

Да, отсюда везут зерно, мясо, сыр.
А завозят уголь, который подорожал за все годы так, что ахренеть можно.

У меня один вопрос, за что так издеваются над людьми???

Ну если их даже рассматривать как рабов, то сытый и здоровый раб может сделать во много раз больше...

Смотрел на своих бедных коров и сердце кровью обливается... Когда же эта кровососущая чума остановится.
То засуха, то молоко скупают ниже себестоимости и вот думаешь, дотянешь или нет хотя бы до схода снега.

Хотел бы я посмотреть, как этих будут в аду жарить на сковородке.
Просто смотреть им в глаза и чувствовать, как их душа очищается .

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Гость.

06:33:40 15-10-2024

Пока основные направления экономики края будут только с/х и туризм, нам из бедности не вырваться.Нужно строить и развивать предприятия передовых отраслей промышленности А этого без поддержки центра сделать невозможно.А центру на нас как до "лампочки",т.к. нет никаких практически подземных ископаемых.При СССР писали, что у нас в качестве резерва миллиард тонн бурого угля, но и тот оказался в Республике Алтай.

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Афиноген

09:13:42 15-10-2024

Гость. (06:33:40 15-10-2024) Пока основные направления экономики края будут только с/х и ... Ни при чём здесь передовые промышленные предприятия.Они ,кстати,у нас есть.Здесь важна политика центра относительно провинциальных регионов.Если отсюда забирать всё и ничего не давать ,то не поможет никакая промышленность,даже производящая золото и бриллианты.А можно быть без всякой промышленности,а жить припеваючи на щедрых дотациях.

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Гость

09:35:04 15-10-2024

Афиноген (09:13:42 15-10-2024) Ни при чём здесь передовые промышленные предприятия.Они ,кст... Возникает вопрос, зачем нам такой центер, который гребет под себя и дает по зёрнышку?

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Афиноген

09:44:21 15-10-2024

Гость (09:35:04 15-10-2024) Возникает вопрос, зачем нам такой центер, который гребет под... А это,как говорят просвещённые люди,вопрос риторический.

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Гость

07:09:59 15-10-2024

- "Алтайский край занял 72-е место из 85 в рейтинге регионов России по материальному благополучию населения за 2023 год. Список составило РИА Новости. " Ине кажется , что наши чинуши в "Белых домах" АК об этом не знают.

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Иваг

11:23:01 15-10-2024

Большая часть населения края - это сельские жители. На деревне зарабатывают меньше. У меня огород скотина есть, за дровами сам езжу, деньги только на электричество нужны, сотовую связь, и налоги заплатить.

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