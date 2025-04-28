Алтай попал в число регионов, где бизнесмены дольше всего не выплачивают кредиты

Край оказался во второй половине рейтинга по платежной дисциплине бизнеса среди российских регионов

28 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 59-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса, а Республика Алтай – 73-е, сообщает РИА Новости.

"В Алтайском крае доля просроченной задолженности юридических лиц на 1 марта 2025 года – 4,07%. Прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев – 21,3%. Доля региона в общероссийском объеме корпоративного портфеля – 0,3%", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай доля просроченной задолженности юридических лиц составляет 6,29%, а прирост корпоративного портфеля за год – 93,9%. Доля республики в общероссийском объеме корпоративного портфеля – 0,3%.

Среди регионов Сибири выше всего в рейтинге оказался Красноярский край, занявший 26-е место, ниже всего – Омская область (78-е место).

В целом по России объем ссудной задолженности на балансах банков за год вырос на 15,2%, что стало самым слабым приростом за последние четыре года. В 2023 году прирост составил 26%, а в 22-м году – 16,2%. Эксперты отметили, что самые высокие процентные ставки в экономике и ужесточения требований к заемщикам в 2024 году имеют "относительно ограниченное влияние на динамику корпоративного кредитования".