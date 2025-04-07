Жители Алтая просрочили банкам по кредитам в среднем по 352 тысячи рублей

Край оказался во второй половине рейтинга регионов по доле просроченной задолженности населения

07 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с наименьшей долей просроченной задолженности населения, а Республика Алтай – 78-е, сообщает РИА Новости.

На 1 марта 2025 года в абсолютном выражении население России должно было банкам 34,6 трлн рублей, или примерно по 456 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина страны. За последние 12 месяцев доля просроченной задолженности выросла до 3,98% против 3,41% на указанную дату в 2024 году. При этом текущий уровень достаточно низкий, например, в 2017-м показатель превышал 8%.

"В Алтайском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2025 года – 4,89%.

Изменение доли просрочки за 12 месяцев на 1 марта 2025 года – 0,93 процентного пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения – 352 тыс. рублей", – говорится в исследовании.

В Республике Алтай доля просроченной задолженности населения перед банками – 6,05%, за год она выросла на 1,23 процентного пункта. Средняя задолженность составляет 454 тыс. рублей.

Среди регионов Сибири наименьшая доля просрочки в Республике Тыва (3,67%), при этом в среднем жители должны по 1,083 млн рублей.

Лидером рейтинга стал Севастополь, где лишь 1,75% кредитов имеют просроченную задолженность, а также Республика Крым (2,28%) и Санкт-Петербург (2,79%). В аутсайдерах находятся республики Дагестан (8,95%), Чеченская (9,42%) и Ингушетия (20,88%).

Ранее сообщалось, что Алтайский край и Республика Алтай оказались в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.