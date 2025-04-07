Жители Алтая просрочили банкам по кредитам в среднем по 352 тысячи рублей
Край оказался во второй половине рейтинга регионов по доле просроченной задолженности населения
07 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
Алтайский край занял 68-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России с наименьшей долей просроченной задолженности населения, а Республика Алтай – 78-е, сообщает РИА Новости.
На 1 марта 2025 года в абсолютном выражении население России должно было банкам 34,6 трлн рублей, или примерно по 456 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина страны. За последние 12 месяцев доля просроченной задолженности выросла до 3,98% против 3,41% на указанную дату в 2024 году. При этом текущий уровень достаточно низкий, например, в 2017-м показатель превышал 8%.
"В Алтайском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2025 года – 4,89%.
Изменение доли просрочки за 12 месяцев на 1 марта 2025 года – 0,93 процентного пункта. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения – 352 тыс. рублей", – говорится в исследовании.
В Республике Алтай доля просроченной задолженности населения перед банками – 6,05%, за год она выросла на 1,23 процентного пункта. Средняя задолженность составляет 454 тыс. рублей.
Среди регионов Сибири наименьшая доля просрочки в Республике Тыва (3,67%), при этом в среднем жители должны по 1,083 млн рублей.
Лидером рейтинга стал Севастополь, где лишь 1,75% кредитов имеют просроченную задолженность, а также Республика Крым (2,28%) и Санкт-Петербург (2,79%). В аутсайдерах находятся республики Дагестан (8,95%), Чеченская (9,42%) и Ингушетия (20,88%).
Ранее сообщалось, что Алтайский край и Республика Алтай оказались в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции.
16:19:03 07-04-2025
"Среди регионов Сибири наименьшая доля просрочки в Республике Тыва (3,67%), при этом в среднем жители должны по 1,083 млн рублей".
Как? Чудеса статистики, которые переворачивают здравый смысл и законы экономики. Среди регионов Сибири в Республике Тыва самый высокий уровень кредитной нагрузки, который находится в районе 120%. То есть, если средний житель республики зарабатывает в месяц 100 тысяч рублей, то он должен отдавать банкам за кредит 120 тысяч рублей в месяц. При этом, что логично, средний житель РТ имеет высокую задолженность 1,083 млн рублей, и самую низкую, что совсем не логично, просрочку (3,67%). Как в РТ люди гасят кредиты имея доходы ниже ежемесячных платежей по кредитам???
16:20:06 07-04-2025
Ссудная задолженность на численность экономически активного населения – 352 тыс. рублей",
Т.е. если средне-статистический гражданин берет кредит под 39% годовых - на 5 лет - ежемесячная выплата составляет 13408 руб в месяц - на каждого . Интересно как это учитывается в МРОТе? Или те, кто получает МРОТ - "святые" и кредиты не берут?
а теперь сравним медианную зарплату -в 2023 году -46751 р (данных за 2024 год пока еще нет) -13408 руб =33318 руб - остается в среднем у работающего человека после оплаты кредитов.
На Алтае МРОТ 28050 Р для частных компаний. По сути половина населения Алтайского края после оплаты кредитов живет практически на минимальный размер оплаты труда.
16:35:09 07-04-2025
Хоть где-то в лидерах!
17:24:01 07-04-2025
Человек с двумя почками не может быть финансово несостоятельным.
20:32:52 07-04-2025
213 (17:24:01 07-04-2025) Человек с двумя почками не может быть финансово несостоятель... Это временно.
23:14:27 07-04-2025
213 (17:24:01 07-04-2025) Человек с двумя почками не может быть финансово несостоятель... Почка всего 5000 уе стоит, ТК предложений много
23:32:00 07-04-2025
это ж моя зп за месяц! ооооу