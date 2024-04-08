Алтай попал в число регионов, где больше всего жителей с просроченными кредитами

В крае почти 4% населения имеют долги перед банками

08 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 60-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов, а Республика Алтай – 78-е место, сообщает РИА Новости.

"В Алтайском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года – 3,96%", – говорится в исследовании.

При этом ссудная задолженность на численность экономически активного населения – 357 тыс. рублей.

В Республике Алтай задолженность перед банками имеют 4,82% населения, а каждый экономически активный житель в среднем должен банкам 426 тыс. рублей.

Лидером рейтинга по платежной дисциплине населения с заметным отрывом стал Севастополь, где лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность.

Самая высокая доля просроченной задолженности в Республике Ингушетия, где 11,8% населения имеют долги перед банками.