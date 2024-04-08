Алтай попал в число регионов, где больше всего жителей с просроченными кредитами
В крае почти 4% населения имеют долги перед банками
08 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
Алтайский край занял 60-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов, а Республика Алтай – 78-е место, сообщает РИА Новости.
"В Алтайском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года – 3,96%", – говорится в исследовании.
При этом ссудная задолженность на численность экономически активного населения – 357 тыс. рублей.
В Республике Алтай задолженность перед банками имеют 4,82% населения, а каждый экономически активный житель в среднем должен банкам 426 тыс. рублей.
Лидером рейтинга по платежной дисциплине населения с заметным отрывом стал Севастополь, где лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность.
Самая высокая доля просроченной задолженности в Республике Ингушетия, где 11,8% населения имеют долги перед банками.
19:07:13 08-04-2024
5% населения в рабстве у банков
22:10:56 08-04-2024
Гость (19:07:13 08-04-2024) 5% населения в рабстве у банков... 5%?? Может 50%?
09:58:14 09-04-2024
Гость (22:10:56 08-04-2024) 5%?? Может 50%?... Все!
23:59:23 08-04-2024
Ничего удивительного промышленных предприятий не строят высокооплачиваемых рабочих мест нет.
11:22:19 09-04-2024
Политика банков проста. Все против народа.
18:50:48 09-04-2024
Ох и заливают)). 95 % живут в отрицательном балансе.
22:08:31 09-04-2024
Так народ в основном в стране нищий особенно пенсионеры инвалиды вот даже по тому как одеваются люди из разных стран на наших стариков смотреть без слез не получится если конечно не обращать на это внимание вот так и живём и ни какого просвета не видно и даже в перспективе следующих 6 лет
20:24:33 13-04-2024
Главное, что по телевизору всё хорошо, одни победы на всех фронтах.