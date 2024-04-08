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Алтай попал в число регионов, где больше всего жителей с просроченными кредитами

В крае почти 4% населения имеют долги перед банками

08 апреля 2024, 15:40, ИА Амител

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com
Пустой кошелек / Фото: unsplash.com

Алтайский край занял 60-е место из 85 в рейтинге российских регионов по доле просроченных кредитов, а Республика Алтай – 78-е место, сообщает РИА Новости.

"В Алтайском крае доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года – 3,96%", – говорится в исследовании.

При этом ссудная задолженность на численность экономически активного населения – 357 тыс. рублей.

В Республике Алтай задолженность перед банками имеют 4,82% населения, а каждый экономически активный житель в среднем должен банкам 426 тыс. рублей.

Лидером рейтинга по платежной дисциплине населения с заметным отрывом стал Севастополь, где лишь 1,8% кредитов имеют просроченную задолженность.

Самая высокая доля просроченной задолженности в Республике Ингушетия, где 11,8% населения имеют долги перед банками.

Алтайский край кредит Республика Алтай

Комментарии 8

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Гость

19:07:13 08-04-2024

5% населения в рабстве у банков

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Гость

22:10:56 08-04-2024

Гость (19:07:13 08-04-2024) 5% населения в рабстве у банков... 5%?? Может 50%?

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Гость

09:58:14 09-04-2024

Гость (22:10:56 08-04-2024) 5%?? Может 50%?... Все!

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Гость

23:59:23 08-04-2024

Ничего удивительного промышленных предприятий не строят высокооплачиваемых рабочих мест нет.

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Гость

11:22:19 09-04-2024

Политика банков проста. Все против народа.

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Гость

18:50:48 09-04-2024

Ох и заливают)). 95 % живут в отрицательном балансе.

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Гоша

22:08:31 09-04-2024

Так народ в основном в стране нищий особенно пенсионеры инвалиды вот даже по тому как одеваются люди из разных стран на наших стариков смотреть без слез не получится если конечно не обращать на это внимание вот так и живём и ни какого просвета не видно и даже в перспективе следующих 6 лет

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Боб Бобов

20:24:33 13-04-2024

Главное, что по телевизору всё хорошо, одни победы на всех фронтах.

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