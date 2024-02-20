Госдума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать кредиты

Норма начнет действовать с 1 марта 2025 года

20 февраля 2024, 22:51, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Госдума приняла закон, который позволяет россиянам устанавливать в собственной кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов. Об этом сообщает РИА Новости.

Норма начнет действовать с 1 марта 2025 года, если законопроект теперь одобрит Совфед и подпишет президент. Изменения должны защитить людей от мошенников. При этом самозапрета не будет при ипотеке, кредитах на авто, а также образовательных кредитах с господдержкой.

Чтобы установить или снять запрет, россиянам будет достаточно подать заявление в кредитное бюро через обращение в МФЦ или с помощью "Госуслуг". Процедура не имеет ограничений по количеству раз и абсолютно бесплатна.