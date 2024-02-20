Госдума приняла закон о праве россиян запрещать себе брать кредиты
Норма начнет действовать с 1 марта 2025 года
20 февраля 2024, 22:51, ИА Амител
Госдума приняла закон, который позволяет россиянам устанавливать в собственной кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов. Об этом сообщает РИА Новости.
Норма начнет действовать с 1 марта 2025 года, если законопроект теперь одобрит Совфед и подпишет президент. Изменения должны защитить людей от мошенников. При этом самозапрета не будет при ипотеке, кредитах на авто, а также образовательных кредитах с господдержкой.
Чтобы установить или снять запрет, россиянам будет достаточно подать заявление в кредитное бюро через обращение в МФЦ или с помощью "Госуслуг". Процедура не имеет ограничений по количеству раз и абсолютно бесплатна.
23:52:57 20-02-2024
Не смогли победить жильё, придумали очередную хрень для населения
09:25:57 21-02-2024
По умолчанию должно быть запрещено, почему я должен писать заявление что я не верблюд?
10:00:38 21-02-2024
Какие затейники
15:01:44 21-02-2024
Непонятно как он будет действовать. Действующая кредитка при таком запрете тоже перестанет работать или как ?