Алтай расширяет льготы по транспортному налогу для семей погибших военнослужащих

Изменения вносят по инициативе губернатора региона

03 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Денис Голобородько / Фото: пресс-служба АКЗС

В конце ноября депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания утвердили изменения в закон о транспортном налоге. Было принято решение расширить льготы, включив в них семьи погибших (умерших) ветеранов боевых действий.

С прошлого года в регионе действует "нулевая" ставка транспортного налога для отдельных льготных категорий, в том числе для ветеранов боевых действий, которые владеют автомобилями с двигателями мощностью до 100 л. с.

В октябре 2024 года перечень льгот дополнили. Ветераны, имеющие транспортные средства с двигателями от 100 до 200 л. с., теперь оплачивают налог только за мощность, превышающую 100 л. с. На последней сессии эту привилегию распространили и на членов семей умерших ветеранов боевых действий. Инициатором поправок выступил глава региона.

Как пояснил вице-спикер АКЗС и первый заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" Денис Голобородько, после октябрьских изменений поступило множество обращений от родственников ветеранов боевых действий.

Парламентарии совместно с правительством края решили расширить льготы, чтобы поддержать семьи ветеранов, участвовавших в конфликтах в Афганистане, Чечне, Сирии, а также в СВО и других операциях.

Новое правило начнет работать уже при расчете налога за 2024 год. Это станет еще одной мерой поддержки для семей, потерявших близких в боевых действиях.