Алтай стал одним их самых популярных направлений для путешествий летом

Только 4% россиян планируют отдохнуть за рубежом на летний отпуск

11 марта 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтай стал одним из самых популярных направлений для летних путешествий, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса SupeJob, в котором поучаствовали 3 тысячи трудоустроенных россиян.

Также в топ-5 вошли Крым, курорты Краснодарского края / Сочи, Байкал и Санкт-Петербург.

В общей сложности провести летний отпуск в поездке по стране планируют 21% респондентов. По 17% опрошенных сказали, что проведут его дома или на даче. А за границу хотят съездить только 4%.