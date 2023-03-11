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Алтай стал одним их самых популярных направлений для путешествий летом

Только 4% россиян планируют отдохнуть за рубежом на летний отпуск

11 марта 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Алтай стал одним из самых популярных направлений для летних путешествий, пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса SupeJob, в котором поучаствовали 3 тысячи трудоустроенных россиян.

Также в топ-5 вошли Крым, курорты Краснодарского края / Сочи, Байкал и Санкт-Петербург.

В общей сложности провести летний отпуск в поездке по стране планируют 21% респондентов. По 17% опрошенных сказали, что проведут его дома или на даче. А за границу хотят съездить только 4%.

Комментарии 3

  • Нам то что с того? Только ценники конские, да пробки по бийской трассе
    11 марта, Гость   Ответить
  • Их, какой алтай!!! А действительно, какой? Республика или край?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Первый комментатор восхитительно тупой) выгоду от туризма получает в первую очередь территория, которая принимает туристов - это развитие инфраструктуры, это поступление денежных средств, это рабочие места и налоги. И если сейчас турпоток в основном сконцентрирован на Горном Алтае, то впоследствии это распространится и на некоторые места в Алтайском крае, например Белокуриха, Солонешенский район, Алтайский район, озеро Белое.
    12 марта, Гость   Ответить
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